Iñigo Vélez: «El no haber ganado fuera esperamos que sea un aliciente en lugar de un bloqueo»

El Recreativo de Huelva no ha ganado en toda la temporada como visitante y ante un rival directo como el Alcorcón esta jornada su entrenador, Iñigo Vélez, cree que puede haber llegado el momento. «El equipo aún no ha ganado fuera de casa y es importante. Los partidos los planteo igual, con la idea de ganar, y el no haber ganado fuera esperamos que sea un aliciente en lugar de un bloqueo», manifestó en sala de prensa.

«Es un reto que tenemos por delante y tenemos la oportunidad de conseguirlo esta semana. Vamos a ganar, como algo positivo», reflejó Vélez, que apuntó que «en este grupo hay muchísima igualdad. El Alcorcón está en una situación parecida. Queremos ganar y es una oportunidad».

En línea ascendente

Con respecto a si su equipo ha reunido más méritos que puntos en los tres partidos que ha disputado el Decano a sus órdenes, el míster albiazul consideró que «estoy muy satisfecho. Pese a haber empatado, ganado y empatado la línea es ascendente. El equipo hace más cosas muy bien y menos cosas mal. Lo que cuenta son los puntos y es una pena que el otro día tuviéramos un punto por esa primera parte. Estamos donde tenemos que estar y espero que cuando acabe el año estemos donde merecemos».

Del partido ante el Ceuta, después de analizarlo, consideró que es «muy buen partido, sobre todo en la primera parte, pero la realidad es que sumamos sólo un punto». Resaltó que el equipo «trasmite buenas sensaciones y ha entendido el concepto mío a la hora de jugar pero está claro que lo que cuentan son los puntos y ganar y esa es la intención que tenemos».

«Estoy convencido y al final el equipo es el reflejo del entrenador y ellos quieren salir de esa situación les veo convencidos y con ganas de darle la vuelta», subrayó el entrenador del Recre, que ha visto reforzada su idea de juego con la buena manera en la que muchos jugadores han encajado en el sistema 5-3-2 propuesto.

«He jugado con todos los sistemas antes y analicé la plantilla y la situación del equipo y creo que que lo necesitaba y he apostado por este sistema», explicó Vélez, que consideró que hay jugadores que se han visto más beneficiados y otros que no. Concluyó que «los jugadores buenos, y tengo unos cuantos, se adaptan a todo».

Además se reiteró en su idea de que no va a repetir once porque sí. «Analizo al rival y la situación el campo y todo pero a lo que más importancia es al equipo y cuando hago el once pongo a los que están mejor en ese momento. Me guío más por mis sensaciones para sacar el once que por el rival, aunque lo analice».

En esta línea, expuso que «varios jugadores están rindiendo muy bien y lo normal es que los mantengamos» y apuntó que «es tan importante el que sale como el que sale media hora. Lo que quiero es que estén los once enchufados y que los cambios se noten».

El Alcorcón tiene «buenos jugadores»

Sobre el adversario de esta jornada, comentó que «el Alcorcón es un equipo que ha tenido mejores y peores momentos, pero tiene buenos jugadores. En la zona de arriba tienen calidad». Agregó que «no está en la situación esperado por ser un recién descendido, pero es muy complicado y hay que hacer las cosas muy bien para ganar y traernos los puntos».

¿Plantilla cerrada?

En la cuenta atrás para el cierre del mercado de invierno, este martes, Vélez no cambio el mensaje. «Entiendo que pueden salir nombres, pero me dedico al equipo. La plantilla para mí está cerrada y si sale una oportunidad se estudiaría».

«Cuando firmo en el Recreativo me fijo en la plantilla y no vengo con la intención de cambiar al equipo. Creo que tiene capacidad para salir de abajo y ahora estoy más convencido», recalcó el técnico vasco, que detalló que «mi idea es mantener a los jugadores que creo que son muy importantes para el equipo. Si llega algo que mejore se puede estudiar, pero hago fuerza para que se queden y tener la mejor plantilla posible. De aquí al final de mercado estoy muy tranquilo. Espero que no haya movimientos y sí hay que sea algo extraordinario». Acabó diciendo que «la única fuerza que tengo es convencer a la plantilla y sacar esto adelante».