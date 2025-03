Intercity - Recreativo de Huelva en directo: previa, alineaciones, minuto a minuto del partido de Primera RFEF 2024-2025

Quedan 11 jornadas para el telón liguero en la Primera RFEF y la afición del Recreativo de Huelva cuenta los días para que haya venta del club y un proyecto serio y de garantías para aspirar a cotas mayores la próxima temporada. Eso sí, antes hay que cerrar los deberes en el presente curso y lograr dejar al Decano en la categoría, una misión que no será nada fácil.

Y es que, pese a la mediocridad e igualdad de la zona baja, el caso es que el conjunto onubense no acaba de salir del pozo y lleva inmerso 23 de las 27 jornadas de liga en puestos de descenso. Esta tarde (Antonio Solana, 19.30 horas) tiene de nuevo una oportunidad de oro para escapar de los mismos si es capaz de doblegar a un Intercity al que le ha ganado en las tres veces que se han visto las caras en los dos últimos ejercicios.

El Decano viene de caer por 0-2 contra el Betis Deportivo y su rival por 3-0 ante el Alcorcón. Los alicantinos, colistas y peor local de la categoría, tienen al Recre a seis puntos de distancia, por lo que de no ganar prácticamente ya estarían sentenciados (de manera virtual que no matemática) a descender. Y los albiazules darían un importante golpe sobre la mesa conquistando el triunfo, y es que saldrían de la zona roja y afrontarían con moral otra cita ante un rival directo el próximo fin de semana, el Atlético Sanluqueño.

Íñigo Vélez, técnico del cuadro albiazul, dejó en Huelva por decisión técnica a Zelu, César Moreno y Bekkouche, además de que no pudo contar por lesión con Alberto López y Juan Pablo Pereira. Jugadores como Luis Alcalde o Pablo Caballero podrían ser las sorpresas en la alineación.

En este enlace te iremos contando minuto a minuto lo que suceda en el Intercity-Recreativo de Huelva:

Abraham Bahachille, Antonio Domínguez y David Soto son las novedades en el once albiazul en detrimento de Malam Camará, Paolo Romero y Nico Njalla. El partido arrancará a las 19.30 horas en el estadio Antonio Solana.