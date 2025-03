Máxima tensión ante un rival talismán y al que sólo le queda un hilo de vida (19.30 h. online)

Duelo por lo bajo el de este domingo (Antonio Solana, 19.30 horas) entre el Intercity y el Recreativo de Huelva. Cerrará la vigésimo octava jornada (ya luego sólo quedarán diez), por lo que antes de jugar ya ambos equipos sabrán lo que han hecho sus rivales directos por la permanencia. Independientemente de eso, sólo les vale ganar, sobre todo a los locales, que están con el agua al cuello y con un solo hilo de vida porque marchan colistas durante casi toda la temporada y cada vez les queda menos tiempo para soñar con lo que parecía imposible hace un par de meses.

Y es que el Intercity ya ha tenido cuatro entrenadores esta campaña y realizó una revolución en el mercado de invierno y al menos parece que tímidamente está reaccionando. De hecho, en sus cuatro últimos partidos su balance es de dos triunfos, un empate y una sola derrota. Eso sí, el Decano debe acudir sin miedo, con personalidad y tratando de tirar del factor anímico e histórico, ya que ha ganado los tres encuentros que ha disputado ante este rival en las dos últimas campañas en la Primera RFEF, con siete tantos a favor y sólo dos en contra. Además, seis de de esos goles los han hecho jugadores que estarán en el césped este domingo, dos Luis Alcalde y Pablo Caballero y otro tanto Caye Quintana como Antonio Domínguez (el otro le correspondió a Josiel Núñez).

El conjunto onubense sigue dando una de cal y otra de arena desde la llegada de Íñigo Vélez a su banquillo. Tras romper hace dos semanas en el Rico Pérez ante el Hércules (1-2) su negativa racha de no haber ganado todavía ningún partido a domicilio en este curso, el domingo pasado rompió el hechizo en un encuentro clave para haber abierto brecha con la zona roja y cayó en el Colombino ante el Betis Deportivo (0-2). Así las cosas, no quiere darle vida de nuevo a otro rival directo, un Intercity al que aventaja en seis puntos en la tabla y al que superó por 1-0 en la ida. Se prevé un choque muy físico y parejo y el Recre quiere usar la misma pócima que en Alicante, es decir, estar bien cerradito atrás y después sorprender arriba con destellos de Paolo Romero, David del Pozo o Caye Quintana.

Ganar sería un paso adelante muy importante del Decano, pero perder le metería cada vez más en la boca del lobo, máxime cuando la próxima semana recibiría con toda la presión del mundo a un Atlético Sanluqueño que llegará con un viejo conocido como es José María Salmerón. Así que el cuadro albiazul debe tirar de casta, orden, equilibrio y pegada arriba, además de no conceder regalos como los del día de los filiales del Villarreal y el Betis. La afición albiazul está deseando que acabe la temporada y firma que su equipo no le dé más sustos y sobresaltos y quede al menos sextos por la cola. Y después que llegue la venta del club y le devuelvan la ilusión perdida hace ya tanto tiempo al tener siempre la calamitosa espada de Damocles de Pablo Comas encima. Así no es fácil trabajar, por más que también hay que reconocer que la plantilla confeccionada para esta temporada es cortita y con sifón.

Once del Intercity

En el banquillo del Intercity se sienta un exfutbolista del Recre. Se trata de José Vicente Lledó, que jugó en el Decano en Segunda División en la campaña 1999/2000 de infausto recuerdo a las órdenes de Alfonso del Barrio y Julio Peguero.

Ahora tiene la difícil misión de salvar de la quema al Intercity y tendrá hasta última hora algunas dudas por lesión. Arriba cuenta con futbolistas con pegada como Locadia, Modeste o Nsue en una plantilla que es la peor local de la categoría y que sufrió una gran metamorfosis en el mercado de invierno para buscar la salvación.

La posible alineación estaría formada por Samu Casado; Borja San Emeterio, Codina, Nacho, Andreu, Sito, Burlamaqui, Julio Garcia, Montero, Borja Martínez y Modeste.

En el banquillo se quedarían, para posibles sustituciones, Paul Freixanet, Llonch, Ñito, Diallo, Mestanza, Jozefzoon, Stor, Locadia, José Martínez y Nsue.

Once del Recreativo

En cuanto al Recreativo, su entrenador, Íñigo Vélez, que este sábado ha cumplido 43 años, dejó en Huelva por decisión técnica a Zelu (hasta hace poco titular indiscutible, Bekkouche y César Moreno (no cuenta con ninguno de los dos), recuperando a Juan Cerrudo. Además, tuvo las ausencias por lesión de Juan Pablo Pereira y Alberto López.

No se esperan demasiadas novedades en su alineación aunque podría haber alguna en ataque condicionada por las características del estadio del Intercity, en el que se suele practicar un fútbol más de contacto y de segundas jugadas y envíos largos que combinativo.

De inicio jugarían Rubén Gálvez; Dani Perejón, Rubén Serrano, Rafa Gálvez, Raúl Navas, Davinchi; Malam Camará; Paolo Romero, David del Pozo, Luis Alcalde; y Caye Quintana.

En el banquillo estarían esperando su oportunidad Guillermo Centurión; Carlos Becken, Abraham Bahachille, Juan Cerrudo, David Soto, Antonio Domínguez, Nico Njalla, Sergi Armero y Pablo Caballero.