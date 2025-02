¿Podrá evitar el descenso el Recreativo si no llegan refuerzos este lunes?

La necesidad a veces choca contra la realidad en la vida y también en el mundo del fútbol. Es una necesidad imperiosa que el Recreativo de Huelva necesita dos o tres refuerzos que vengan para ser titulares en el mercado de invierno si no quiere que se le complique en exceso su objetivo de la permanencia en la Primera RFEF. Pero también es una realidad que no hay dinero, o por lo menos que no hay nadie dispuesto a ponerlo. El Ayuntamiento en teoría no puede porque ya ha comprometido la venta, Pablo Comas pasa de todo (como siempre) y los futuros nuevos dueños del Decano están escamados y alerta porque están viendo 'cosas raras' en todo el proceso de la negociación y tampoco están dispuestos a arriesgar su dinero si ven que puede caer a un saco roto.

Ciñéndonos exclusivamente a lo deportivo, después de 22 jornadas salta a la vista que la confección de la plantilla a cargo de Óscar Arias y Juan Alfaro el pasado verano fue un completo desastre. El Recre marcha penúltimo en la tabla con total merecimiento y su fútbol está siendo tan gris y ramplón como el de esta categoría tan debilitada y pobre esta temporada. En defensa está dando muchas facilidades y en ataque ha perdido la frescura del pasado curso. Llegaron muchos futbolistas faltos de ritmo y otros que no dan el nivel para la Primera RFEF, algo extraño teniendo en cuenta que en teoría había más dinero para fichar que el año anterior, según destacó en rueda de prensa el propio Arias, y también viendo que los directores deportivos albiazules tenían un año más de experiencia a la hora de conocer el mercado de la Primera RFEF.

El club albiazul, en principio los futuros nuevos dueños, han traído hasta la fecha a dos futbolistas, que por ahora, y pese a llevar un mes en Huelva, todavía no han debutado con la camiseta onubense. Se trata del central Rafa Gálvez y del pivote Abraham Bahachille. Y se marcharon en el mercado invernal Alejandro Gálvez y Boubacar Keita, que no habían aportado nada en la primera vuelta liguera. Pero claro, hay otros cinco o seis futbolistas que tampoco han aportado casi nada y deberían haberse marchado del Decano en enero para dejar su sitio a refuerzos de garantías para lograr la permanencia. Algo que no ha sucedido y que no parece que vaya a suceder antes del cierre del mercado de refuerzos este lunes por la noche debido al complicado galimatías institucional en el que se encuentro inmerso el club más antiguo del país.

Deberían llegar al menos tres jugadores para ser titulares, y más después de que este sábado se lesionara un indiscutible como es Dani Perejón, y es que el lateral derecho podría tener para varias semanas de baja. Su teórico sustituto, el uruguayo Juan Pablo Pereira, ni está ni se le espera pese a que Arias lo firmó para tres años. O está lesionado, o los técnicos del Decano, Abel Gómez e Íñigo Vélez, no le ven nivel para esta categoría y prefieren reconvertir a un futbolista para ese puesto. Y en el otro lateral también Alberto López está de baja por lesión (y apercibido de sanción) y no se sabe a ciencia cierta cuando regresará. En definitiva, el Recre debería firmar a un lateral polivalente (también Carlos Becken puede desenvolverse ahí).

En el centro del campo, y a expensas de confiar en que Antonio Domínguez recuperará su mejor tono, en la banda han fallado experimentos esta temporada como los de Bekkouche, David Soto o Nico Njalla y o el canterano Paolo Romero empieza a tener más protagonismo y Zelu se engancha o el Decano tendrá también un problema ahí. Es vital tener profundidad en esa demarcación del terreno de juego para plantearle problemas a los rivales y que les lleguen balones en óptimas condiciones a los delanteros.

Formación inicial del Recreativo en su partido contra el Atlético de Madrid B alberto díaz

Y un tercer fichaje para no pasar apuros se necesitaría en la delantera. Pablo Caballero ni está ni se le espera, Sergi Armero aún está por hacer y el único que no lleva del todo malas cifras, con sus cinco goles, es Caye Quintana. Pero el isleño está demasiado solo y además apenas si le están llegando balones de parte de sus compañeros que pueda aprovechar. Anda lejos de su nivel del pasado curso y el equipo lo está notando bastante.

Sin fichas libres

Y al problema del dinero, hay que sumarle también el de las fichas, ya que el Recre no tiene a día de hoy disponibles, por lo que antes de entrar deberían salir futbolistas este lunes, con Pablo Caballero, Juan Pablo Pereira y Bekkouche principalmente en la rampa de salida, sin descartar a alguno más de los que apenas si ha tenido protagonismo en la primera vuelta liguera.

En los últimos días del mercado históricamente siempre ha habido movimientos en el Decano y esta vez no debería ser una excepción porque sin refuerzos el Recre se expone muy seriamente a perder la categoría en las 16 jornadas que restan. Actualmente la plantilla tiene muchas carencias en defensa y en ataque y es de esperar que o bien la dirección deportiva anterior o la futura, comandada por Marcos López, sean capaces de haber peinado bien el mercado en las últimas semanas para firmar futbolistas que sean capaces de rendir desde su llegada y ayuden al equipo onubense a salir del pozo y a lograr el objetivo de seguir un año más en la Primera RFEF.