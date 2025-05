Raúl Galbarro: «El Ibiza se va a encontrar a un Recre enrabietado y con muchísima energía»

Raúl Galbarro, técnico del Recreativo de Huelva, es consciente de la delicada situación de su equipo, que sigue en descenso y a cuatro puntos de la permanencia a falta de cuatro encuentros para el final de la Liga en la Primera RFEF. No obstante, continúa siendo positivo y confía en que su plantilla dé un buen rendimiento.

Este domingo (12.00 horas) el Decano recibe al Ibiza en el Nuevo Colombino y Galbarro tiene claro que le plantarán cara y pelearán por la victoria.

«El Ibiza se va a encontrar a un Recre enrabietado y con muchísima energía. Tienen que pensar que en nuestra situación necesitamos ganar sí o sí y espero un Ibiza muy competitivo», declaró en rueda de prensa el técnico sevillano.

Expresó sobre el plan de partido que «la idea es jugarle de tú a tú al rival e ir desde el inicio e ir a por los tres puntos». En este sentido, ve este duelo como clave para cambiar las cosas. «No estoy frustrado. Ganando este partido damos un paso muy importante», subrayó.

«Hay que ganarlo sí o sí. La idea era lograr 10 puntos como poco y se ha conseguido uno -el empate en Yecla- y hay que ganar es un partido muy trascendente», reflejó.

Siguen las bajas

Para este encuentro vuelve a estar disponible Caye Quintana tras cumplir sanción, pero siguen siendo baja por lesión Rafa Gálvez, Alberto López, Dani, Perejón, Juan Cerrudo, Juan Pablo Pereira y Malam Camará.

Por tanto es previsible que los jugadores de la cantera sigan contando mucho para perfilar el nuevo once inicial. «No va a haber muchos cambios en el once y la convocatoria», apuntó.

Aún así ve al grupo «muy centrado y animado» y con «la ilusión de poder sacar los tres puntos». Además, tras más días en el cargo ha podido profundizar en su estilo. «He podido trabajar bastante más. La idea es que se vea en el campo mi idea de juego, siendo consciente de que no he tenido todo el tiempo que necesitaría, pero el grupo está muy centrado con ganas de aprender y entender las ideas y soy bastante positivo».

Con respecto a la idea de dar más peso a los canteranos que a otros jugadores veteranos, comentó que «las decisiones son drásticas y el jugador las tiene que aceptar. Los entrenamientos han sido de una intensidad muy alta y me empuja a ser positivo. Los jugadores que han tenido menos minutos o que no no entrado en la lista han mostrado orgullo».

Un rival «top»

Sobre el Ibiza, Galbarro ha dicho que «es un equipo top con jugadores y entrenador top en la categoría. Tiene muchas fortalezas y variantes de juego, pero también tiene debilidades y a través de nuestras fortalezas vamos a intentar hacerle daño al rival».

En lo personal, aseguró que «estoy muy bien porque soy consciente de la situación y sé cuál es mi papel. No estoy frustrado. Ganando este partido damos un paso muy importante. Intento transmitir al grupo la energía positiva que tengo y a pensar en que se puede ganar».

En esta línea, insistió en que este partido «hay que ganarlo sí o sí. la idea era lograr 10 puntos como poco y se ha conseguido uno y hay que ganar es un partido muy trascendente».

En cuanto a la coincidencia del partido del filial con el del primer equipo y la presencia de jugadores de la cantera ante el Ibiza, el preparador sevillano comentó que «al filial hay que darle mucho valor pero la realidad es que el primer equipo tiene unas necesidades imperiosas y confío en jugadores del filial y lo que requiere el equipo 3s que los jugadores sean partícipes de esta final, atendiendo también a que el filial, que tiene alguna posibilidad mínima aún de meterse en el playoff, pero lo realmente importante es sacar el partido del primer equipo».

El papel de la afición

El técnico del Decano comprende que «la afición está dolida, frustrada, triste. La temporada no es buena». No obstante, manifestó que «me atrevería a pedirle que apoye al equipo y cuando acabe el partido diga cómo se siente realmente».

Explicó que «para nosotros el domingo va a ser muy importante sentir ese apoyo. Nos puede ayudar muchísimo a coger confianza. El jugador puede tener miedo al error y tenemos que transmitir que lo queremos dar todo. Si nos animan nos pueden ayudar bastante a superar al Ibiza».