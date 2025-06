Pedro Morilla: «No vengo por dinero, sino por llevar al Recreativo a donde se merece»

«No vengo por dinero, sino por llevar al Recre a donde se merece», afirmó Pedro Morilla en su presentación como técnico del Recreativo de Huelva. El entrenador sevillano valoró la oportunidad de entrenar al Decano y se mostró seguro de sumar para que regrese a Primera RFEF a corto plazo y que más adelante ingrese en el fútbol profesional. No teme a la presión, sino que más bien le gusta, confía en el presidente y en el director deportivo para imprimir seriedad al proyecto y para conformar un equipo que sea competitivo.

Roberto Ríos, dijo en en el inicio del acto que la presentación de Pedro Morilla es «un día importante para todos nosotros», porque «la figura del entrenador es una pieza importante dentro de nuestro proyecto. Se completa el puzzle y en esta situación es una alegría enorme poder contar con un entrenador de la categoría de Pedro».

«El proyecto se basa en gente cualificada y de confianza y él tiene las dos características. Lleva muchísimos años entrenando en categorías de formación, en categoría profesional en distintos equipos y es de confianza porque a la mayoría de la comisión deportiva y técnica ha trabajado con nosotros y le conocemos perfectamente. Dentro de sus características hay que recalcar el hecho de que el Recreativo es un club grande, tiene una presión grande y él está acostumbrado a tener esa presión», expuso Ríos.

Morilla llega agradecido

Por su parte, Pedro Morilla quiso «dar las gracias a Adrián como presidente y cabeza visible de este proyecto nuevo. Los que nos hemos embarcado en él es para llevar al Recre a donde merece. No hay que mirar la categoría en la que estamos sino la entidad del Recre como club, como ciudad y afición. En este proyecto cuando Roberto habló conmigo tenía propuestas de otros clubes nacionales y en este caso la gente que está detrás me inspira la máxima confianza porque quieren llevar al Recrea a donde merece».

«Personalmente para mí es un reto llevar este club y poner mi grano de arena para ayudar que ascendamos este año de categoría a Primera Federación, que es el objetivo a corto plazo y llevar al Recre en años posteriores al fútbol profesional que es donde debe estar, como ha estado muchos años», manifestó Morilla, que detalló que con él se empieza a hablar desde la semana pasada, tras tomar posesión de su cargo Pedro Ríos. De él dijo que «me conoce y mi forma de trabajar. Tenía ganas de volver a entrenar y creo que este club reúne todas las cosas que me gustan. He nacido en una familia que se dedicaba al fútbol y es un reto llevar el Decano del fútbol español de llevar al Recre a lo más alto y no me lo pensé. Conozco a Adriá de mi etapa en otro club y sé que se va a hacer todo lo posible para que el Recre recupere su estatus. Es lo que me ha hecho venir aquí y decantarme por este proyecto tan atractivo».

Un equipo con «mentalidad ganadora»

Preguntado por el tipo de fútbol que le gusta, detalló que «me gustan los equipos que sepan manejar muchísimos registros. Nuestro equipo tiene que ser competitivo, que tenga una mentalidad ganadora. Me gusta un equipo que sea proactivo y vaya a por el rival, dentro de las circunstancias de cada partido y rival, pero que seamos protagonistas con balón». Agregó que no quiere «tener el balón por tenerlo, sino ser un equipo vertical, que cree situaciones de llegada a área con muchos hombres y que sea un equipo equilibrado defensivamente y dependiendo del momento sepamos manejas los diferentes tiempos de un partido».

«Tenemos que ser conscientes de lo que implica ser el Recre en Segunda RFEF, que vamos a ser uno de los rivales a batir y los equipos cuando jueguen con nosotros van a jugar finales y nosotros tenemos que jugar final tras final. Se podrá jugar a veces mejor y otras peor, pero que el equipo sea siempre competitivo y ganador».

«Lo que se hizo allí se ha hecho en pocos sitios en la historia del fútbol, que es coger un club con cuatro años de historia, ascenderlo a Primera y en el primer año ser campeón de Superliga China»

En cuanto a la presión comentó Morilla que «la presión en el fútbol está en muchos ámbitos. En China hay muchísima presión también. Tanto externa como interna. Lo que se hizo allí se ha hecho en pocos sitios en la historia del fútbol, que es coger un club con cuatro años de historia, ascenderlo de Segunda a Primera y en el primer año ser campeón de Superliga China». Agregó que «tenemos que ir a por los objetivos. A mí no me pesa la presión. Yo no tengo presión en el fútbol y me gusta. Va a haber una presión muy alta. Los jugadores tienen que evadirse de todo y salir a jugar».

Sobre la confección de la plantilla, opinó que «se está trabajando para hacer un equipo lo más competitivo posible, con jugadores con diferentes características y creo que hay grandes profesionales trabajando en ello. Si me piden opinión entre distintos jugadores, yo también tengo mi punto de vista. Lo importante es vengan jugadores que sepan lo que nos estamos jugando aquí y que el objetivo no es otro que ascender».

La continuidad de Rubén Gálvez y Antonio Domínguez

Preguntado por la posible continuidad de Rubén Gálvez y Antonio Domínguez, Morilla comentó que «han demostrado sobradamente su categoría en el Recre. Son muy buenos jugadores y se está trabajando en posibles renovaciones de jugadores que interesa que se queden». No obstante, también reconoció que ambos «no vienen de hacer un buen año».

Sobre la cantera, reconoció el nuevo técnico albiazul que «soy un amante de la gente joven y es uno de los puntos principales del proyecto: mirar al chico joven de Huelva, que crezca. Hay un organigrama de cantera magnífico y ojalá tengamos 6-7 jugadores de Huelva que puedan jugar en el primer equipo y salga a jugar».

También fue preguntado por la hinchada albiazul y aseguró que «la afición de Huelva es impresionante. He jugado aquí con el Recreativo Granada con el campo lleno. Es una afición soberana y de las mejores de España. No se va a ascender en el primer partido y ojalá en la última jornada como primer clasificado, pero necesitamos su apoyo. Que sean conscientes».

Que el Nuevo Colombino sea «un infierno»

Pidió además a la afición que el Nuevo Colombino sea «un infierno para el equipo contrario» y avisó de que «habrá momentos delicados y ahí es dónde las buenas aficiones tiran de un equipo para arriba y ojalá que en los partidos de fuera también haya una masa social importante».

En cuanto a su equipo de trabajo, comentó que de momento llega solo y trabajara con los profesionales técnicos con contrato, sin descartarse que pueda sumar a más componentes para su cuerpo técnico.

Por último, insistió en que le inspira «máxima fiabilidad» el trabajo tanto de Adrián Fernández como de Roberto Ríos y se mostró seguro de que harán «todo lo posible para que el Recre recupere su estatus» y en lo deportivo se haga un «equipo competitivo».