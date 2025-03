El runrún: Carolina Marín, maestra de la costura

Carolina Marín es una grandiosa deportista, de leyenda. Es todo el mundo lo sabe. Igual es menos conocido que le gusta mucho la moda, aunque sus seguidores en redes lo saben, y pudo demostrarlo esta semana al ser la invitada especial del programa de TVE 'Maestros de la Costura', toda una referencia televisiva, que alcanzó su octavo capítulo.

Elegantemente vestida y con su mejor sonrisa, Marín compartió con los concursantes, jurado y el público su visión de la moda y el deporte y se atrevió a dar consejos muy útiles a los participantes del programa, entre los que está la también onubense Laura Sánchez.

Carolina compartió su grito de guerra, el «Vamos!!!», así como su lema «Pienso porque pienso que puedo», que agradeció especialmente Edu Soto.«Gracias por la vista, me la guardo», comentó.

«Carolina es muy inspiradora», dijo Pilar Rubio de la onubense, de la que agradeció su fuerza, mientras que con Laura Sánchez compartió un «viva Huelva muy especial».

Su vuelta a las pistas

En un momento del programa el diseñador Lorenzo Caprile le estuvo preguntando por su grave lesión en los Juegos Olímpicos y su vuelta a las pistas y contestó en la línea de siempre. «Tengo muchas ganas pero ninguna prisa. Ya he corrido mucho con las dos lesiones anteriores y esta es la tercera, además en un momento muy crítico de mi carrera deportiva, cuando estaba a sólo once puntos de una final olímpica». No obstante, aseguró que tiene claro que «me quiero retirar en la pista de bádminton».

Caprile recordó como España entera empatizó con ella a pesar del «dolor atroz» que tenía, a pesar del que estuvo luchando por continuar. Marín recordó que «fue un momento duro y era mi gran sueño, ir a por una medalla de oro que sería la segunda y sólo una jugadora china en la historia lo había logrado». No obstante, se mostró muy satisfecha por «hablar puesto en boca de todos los españoles el bádminton». También destacó que cuenta en su haber con «la mejor medalla», la del «cariño de todos los españoles, que me siguen transmitiendo y se guarda en el corazón».