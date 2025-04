Jueves Santo de la Semana Santa de Huelva 2025, en directo: horarios, itinerarios y última hora hoy

Hoy es Jueves Santo en Huelva. La ciudad celebra uno de los días más clásicos de la Semana Santa onubense con un total de cuatro hermandades que poseen un patrimonio histórico y artístico único: la Vera-Cruz y Oración en el Huerto, la Misericordia, la Buena Muerte y los Judíos. Ya durante la Madrugá del Viernes Santo, Huelva vivirá un momento único con la salida del Nazareno, una de las imágenes de mayor devoción de la ciudad.

{% if SportTiempo != '' %} {{SportTiempo}} {% else %} {{FormattedHour}} {% endif %} {% if SportIconHTML != '' %} {{SportIconHTML}} {% endif %} {{Content}} {{ScribbleAUthorHTML}}