Semana Santa de Huelva 2025: borrasca y lluvia el Viernes de Dolores, pero habrá procesiones

Después de abandonar las Islas Canarias, dejando inundaciones y desperfectos notables, la borrasca Olivier se dirige a la península para entrar por este suroeste peninsular, ya sin demasiada incidencia, pero fastidiando el inicio de la Semana Santa.

A primeras horas de la tarde las lluvias empezarán a remitir, después de una madrugada con fuertes aguaceros que antes de la amanecida harán temer a los responsables sobre la salida de los pasos, pero aquí viene la buena noticia, pues a partir de las seis de la tarde el agua muy probablemente dejará de caer. Incluso el viento amainará lo suficiente y no habrá fuertes rachas de viento ya en toda la tarde y en la noche. Tanto la Hermandad del Prado como la Virgen de los Dolores podrán llevar a cabo sus estaciones de penitencia, pues la posibilidad de que, a las seis de la tarde, hora de salida de la primera de ellas, pueda haber alguna precipitación es baja y además sería muy débil el agua que pudiera caer. Como mucho habría que esperar para salir con algo de retraso, pero lo normal es que salgan sin impedimento alguno ambas hermandades.

Viernes de Dolores en la provincia

Sierra. Lluvias que no se resistirán a abandonar la Sierra en toda la jornada del viernes. Toda la comarca recibirá precipitaciones por encima de los diez litros. Leve descenso de las temperaturas, aunque seguirán siendo primaverales, por debajo de los veinte grados las máximas mientras las mínimas apenas experimentarán cambios Vientos moderados y sin rachas de consideración, los cuales marcarán la llegada de la ya casi desaparecida borrasca Olivier.

Andévalo. Incómodas lluvias para la jornada del viernes, con una bajada de temperaturas de hasta cuatro o incluso cinco grados en las máximas, quedándose en los diecinueve o veinte grados. Las mínimas serán poco más o menos las mismas que en días anteriores, desde los catorce o quince a los doce o trece. Los cielos cubiertos, e incluso con tormentas a primeras horas de la tarde, para ir despejándose el día y apareciendo el sol. Las precipitaciones son seguras hasta las cuatro o las cinco de la tarde. Para después de estas horas no se descartan nuevas precipitaciones, pero débiles y tan solo ocasionalmente y muy localizadas, queremos decir que podría llover en El Cerro y no caer una gota en Nerva, o al revés, aunque lo normal es que ya a partir de la hora referida, más o menos las cinco de la tarde, no vuelva a llover.

Campiña–Condado. Aunque esta madrugada del viernes pudiera precipitar incluso de forma notable, mañana será un día radiante a partir de las tres de la tarde o, como mucho, a partir de las cinco. Para entonces lucirá el sol entre nubes que normalmente no dejarán caer una gota de agua, pero ya saben que en meteorología la única regla de tres es la de la incertidumbre. También el viento amainará y dejará de soplar de forma moderada para pasar a ser flojos y sin rachas de consideración.

Litoral. Por la tarde dejará de llover para que puedan salir las hermandades. El sol aparecerá entre nubes para anunciar que cambia el tiempo y que la llegada de la borrasca ha sido anecdótica. El viento también irá remitiendo a medida que pasen las horas, para ser definitivamente flojos a partir de las cinco o las seis de la tarde como mucho.