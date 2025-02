Un andaluz que vive en Canarias no da crédito al descubrir cómo son allí los anuncios de televisión: «No tenía ni idea»

En España, cambiar de comunidad autónoma, ya sea por mudanza o por viaje, supone notar ciertas diferencias en el día a día. Una de ellas está en la televisión ya que, además de las cadenas nacionales, cada municipio tiene sus propios canales autonómicos y locales, con programación adaptada a su público.

Sin embargo, más allá de las cadenas y programas, un andaluz que ahora vive en Canarias ha notado algo que no esperaba: los anuncios de televisión son distintos. De ahí que en un vídeo publicado en TikTok esa apreciación se haya hecho viral y sean muchos, entre ellos este joven, los que se pregunten el motivo de esa distinción con respecto a la península.

Así son los anuncios de televisión en Canarias

Este andaluz que vive en Canarias se llama Jesús Rivas. A través de un vídeo de TikTok, publicado desde su cuenta personal, este joven ha mostrado sus sorpresa al comprobar que no había anuncios en las islas. «Te voy a contar una cosa que, si eres peninsular, seguramente no sepas porque yo, antes de venir a Canarias, no lo sabía. Y cada vez que se lo cuento a mis amigos se quedan flipando», comienza anunciando, para después exponer que «en Canarias no existen los anuncios, tú. Estoy viendo 'La Isla de las Tentaciones' ahora mismo y se acaba de poner en publicidad, pero es que no hay anuncios. O sea, no hay un anuncio de Garnier, no hay un anuncio de Coca-Cola... No. Simplemente enseñan la isla«.

Fragmento de un anuncio de Telecinco con paisajes de Canarias TikTok / @jesusrivasjrg

Fue entonces cuando Jesús mostró su televisión y, efectivamente, en Telecinco estaban mostrando paisajes sobre las islas de Canarias. «Mirad los anuncios de Canarias, tú. Es que esto es... Con una musiquilla tenebrosa, la verdad, eh«, detalla. Por ello, no dudó en pedir a través de esta red social que »si algún experto me puede explicar por qué no hay anuncios de marcas aquí, en Canarias, se lo agradezco«.

Precisamente, hace un año, se hizo viral un vídeo con el mismo contenido, pero al revés, pues lo subió un canario que se había mudado a la península y se fijó en que en Telecinco echaban anuncios entre los programas. La respuesta para este hecho, en ambos casos, es la misma: las cadenas de Mediaset emiten unas pautas publicitarias diferentes en la península y en Canarias. El motivo es que las campañas de la gran mayoría de anunciantes se centran en la península por conveniencia económica; al no salirles rentable anunciarse en Canarias, en estas islas se emiten vídeos de paisajes de las mismas durante las pausas publicitarias.