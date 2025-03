José Rodríguez se presentará a rector: «La Universidad de Huelva tiene que perseguir la excelencia»

El catedrático de Física Aplicada de la Universidad de Huelva y exvicerrector de Investigación y Transferencia, José Rodríguez Quintero, ha confirmado este lunes que presentará su candidatura a rector de la UHU, aunque «aún se encuentra en un proceso de escucha activa» para conformar a su equipo, ha asegurado que entre sus objetivos se encuentra el de «conseguir la máxima excelencia» y «una comunidad universitaria que se sienta partícipe» ante «los retos del relevo generacional» y «el nuevo marco regulatorio».

Así lo ha confirmado Rodríguez Quintero, que presentó el pasado viernes su baja como vicerrector, en una rueda de prensa, en la que ha compartido algunas impresiones, así como objetivos que se marcará en los próximos años.

De este modo, el catedrático ha señalado que la Universidad de Huelva es una institución que «goza de buena salud a pesar de las dificultades financieras que ha atravesado» pero «se encuentra evidentemente como todo el mapa universitario español ante una situación de ciertas complicaciones», ya que «el marco regulatorio está cambiando», pero eso «puede suponer una oportunidad para aprovechar». «Eso nos ha impulsado a asumir esa responsabilidad para los próximos años», ha abundado.

Al respecto, ha subrayado que «lo más importante» que una institución como la Universidad de Huelva tiene es «el conjunto de sus personas sus recursos humanos en todos los sentidos», por ello, «hay que tratar de interpelar a toda la comunidad universitaria», de forma que «sienta que forma parte de ella y que puede aportar»

"Es muy importante integrar a todo el mundo"

«La universidad tiene que ser excelente, tiene que perseguir la excelencia y eso es tarea de todos, yo creo que todos tenemos que asumirla y, como digo, es muy importante interpelar e integrar a todo el mundo y, precisamente por eso, he iniciado un proceso de escucha participativa, oír a todo el mundo, porque todo el mundo tiene que sentirse, interpelado e integrado», ha remarcado.

De este modo, en ese proceso de «escucha participativa», busca «configurar un proyecto», porque hay «una idea central» y es que en los próximos años la UHU «va a diseñarse para lo que será la universidad en los próximos veinte o treinta». «Tiene mucho que ver también con el momento, con el relevo generacional que la universidad española en general y la Universidad de Huelva en particular tiene que enfrentarse», ha señalado.

«Las decisiones que se tomen en los próximos años tienen también que ver con el mapa de titulaciones, que debe ser dinámico en la medida de lo posible y debe diseñarse con el objeto, como digo siempre, de ofrecer de perseguir la excelencia y de ser capaces de transferir a la sociedad y a nuestro entorno lo que la sociedad necesita», ha explicado.

Por ello, ha insistido en que es «importante que el proceso de relevo se haga bien y con la máxima de la excelencia», porque «hay una parte muy importante de ese personal que afronta la edad de jubilación», por lo que la Onubense «debe contar con la mejor plantilla posible, con la máxima ilusión y, por supuesto, capitalizar la que tiene».

En cuanto al mapa de titulaciones, Rodríguez Quintero ha puesto en valor la «reivindicación» del grado de Medicina y que el próximo curso se va a comenzar a implantar el grado de Física, pero «hay otros grados también en ciernes». «Tenemos que elegir bien, porque tenemos que ser capaces de ofertar esas titulaciones necesarias y demandadas, pero también consolidar lo que tenemos y nuestra capacidad para innovar y generar conocimiento, porque eso es muy importante. Es absolutamente fundamental para la universidad pública el ser capaz de ofrecer esa capacidad de generar conocimiento, innovación y de transferir a la sociedad. Y para eso tenemos también que fortalecer los puntos fuertes que tenemos», ha abundado.

Marco regulatorio

Por otro lado, preguntado por el nuevo marco regulatorio y la financiación, el candidato a rector ha insistido que «no hay que luchar, sino competir» y la UHU «lo está porque siempre lo ha hecho», por ello, ha asegurado que lo que la universidad puede ofrecer es «diferenciarse y ser excelentes». «Tenemos que ser capaces de demostrar nuestra capacidad para generar conocimiento, innovación, investigación y, además, aportar una docencia de mucha calidad. Nosotros tenemos que diferenciarnos de cualquier otra oferta privada de ese modo».

«En cuanto a los problemas de financiación, eso es casi endémico del sistema universitario, siempre ha sido así. La universidad nunca ha estado sobrefinanciada y los tiempos que vendrán probablemente no van a ser distintos. Por ejemplo, está incrementándose por razones que todos conocemos, el porcentaje del PIB global destinado a defensa, y eso evidentemente va a redundar en otras partidas y es evidente que eso nos va a afectar también. Pero hay que exigir la mejor financiación posible, la más justa, pero también ser capaces de usar lo que tenemos de la mejor manera posible», ha abundado.

Por otra parte, ha asegurado que su paso por la gestión de la UHU como vicerrector, «algo que no había planificado inicialmente», le ha servido para «conocer mucho mejor la universidad en general», por lo que ese conocimiento «concede alguna responsabilidad adicional». «Creo que es importante entender que todos tenemos que hacer lo mejor que podamos hacer. Si en este caso, por esa trayectoria que he ido siguiendo en los últimos tiempos, me encuentro en una posición en la que puedo ofrecer eso, debo hacerlo y por eso estoy dando este paso», ha finalizado.

La de Rodríguez Quintero es la única candidatura que se ha presentado por el momento, aunque las elecciones no han sido convocadas aún, a la espera de la celebración de un Consejo de Gobierno de la institución muy pronto donde se aprobará todo el calendario electoral para los próximos meses.

Currículum

José Rodríguez Quintero es catedrático de Física Aplicada del departamento de Ciencias Integradas. Se incorporó a la UHU en el año 2000, procedente de l'Université de Paris-Sud. Como investigador ha sido tres veces reconocido como uno de los investigadores en el Top «% del impacto anual en todo el mundo y todas las disciplinas, según el Ranking Stanford/Elsevier.

Su línea de investigación se basa en el estudio de la Cromodinámica Cuántica y la física de hadrones, además de ser autor de cuatro libros de divulgación científica.

Asimismo, ha ejercido distintas responsabilidades académicas en la UHU, ya que fue vicedecano de la Facultad de Ciencias Experimentales (2013-2017); director de la Escuela de Doctorado de la Onubense (2017-2018); director de investigación (2028-2020), y, por último, vicerrector de Investigación y Transferencia.