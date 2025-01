Felipe Arias sobre la plataforma de Isla Chica: «No son vecinos de allí. El señor que les representa tiene apellido vasco y de Huelva no es»

El posible proyecto de un centro comercial en la plaza del antiguo estadio de Isla Chica, que tiene en pie de guerra a los vecinos que han constituido una plataforma, ha sido tratado en el pleno municipal del Ayuntamiento de Huelva este miércoles. Vecinos de la Plataforma de Isla Chica han estado manifestándose con una pancarta y cánticos a las puertas del edificio consistorial y en su interior el concejal de Urbanismo Felipe Arias ha hablado de ellos y ha dudado de su representatividad.

Arias ha indicado que en torno a esta situación hay «una falsa polémica» porque «no hay ningún proyecto» y que cuando se proponga será uno que no elimine apartamientos, ni tale ni un sólo árbol del parque de Isla Chica ni perjudicará la actividad económica de los comerciantes locales. «Si no contamos con el apoyo de todos los vecinos no se hará», ha recalcado.

«De Huelva no es»

No obstante, ha relatado que antes de acceder al pleno ha estado con los ocho vecinos que se manifestaban en la puerta del Consistorio portando pancartas y luciendo camisetas de la plataforma; «ocho vecinos de los cuales realmente que vivan en Isla Chica son dos, el resto no son de Isla Chica y viven de alquiler, pero están de paso, con todo el respeto», ha dicho. «El señor que les representa que tiene apellido vasco, que no sé si es vasco, pero de Huelva no es», ha afirmado en referencia a José Ramón Andikoetxea, una de las caras visibles de esta plataforma vecinal.

Vecinos de la Plataforma de Isla Chica se manifiestan a las puertas del Ayuntamiento de Huelva H24

En otro momento del pleno, Arias ha recordado que «las declaraciones que hizo el señor Gemio se refería a un señor que es del País Vasco, que está de paso en Huelva, en alquiler, que me parece muy bien, pero de paso. No es de Huelva, no es de Isla Chica, no viven en Isla Chica sus padres, sus abuelos, no son vecinos de Isla Chica. No es la población de Isla Chica, con la que nosotros sí nos hemos reunido. Con todas las asociaciones nos hemos reunido».

El primer teniente de alcalde y delegado de Urbanismo se refería a las declaraciones efectuadas por el presidente de Huelva Comercio, Antonio Gemio, quien el pasado mes de diciembre cuestionaba la representatividad de este colectivo, asegurando que no son del barrio y que entre ellos habían personas que «que proponen, entre comillas, que el barrio se llene de okupas». Gemio añadió además: «Nosotros, que vivimos y comemos del barrio, no queremos que se produzca eso». Estas declaraciones fueron muy criticadas en redes sociales.

Crítica al «desprecio» y la falta de argumentos

José Ramón Andikoetxea, representante de la Plataforma de Isla Chica, ha contestado al concejal a través de Huelva24.com y le ha aclarado que lleva más de 45 residiendo en la capital onubense, a la que llegaron sus abuelos paternos en los años 50 al obtener su abuelo la plaza de practico en el Puerto de Huelva. «Nací en Barcelona, vivo en Huelva desde 1978 y desde ese año en Isla Chica y por suerte soy propietario». Ha criticado el «desprecio» al referirse a él y ha recordado las manifestaciones de Antonio Gemio, de la Asociación Huelva Comercio, que «dijo que los que viven de alquiler no eran legítimos representantes del barrio y del parque».

Andikoetxea ha considerado que estas manifestaciones desvían el tema y responden a la falta de argumentos. Frente a eso, ha señalado que tienen los datos de un estudio que han realizado, así como 1.700 firmas de ciudadanos en contra del proyecto y el respaldo de más de 40 colectivos. «La opinión pública en contra del proyecto está creciendo», ha resaltado.

«Hemos hablado con 100 comerciantes, muchos de ellos asociados a la Asociación de Isla Chica, y su oposición al proyecto es rotunda porque piensan que van a tener que cerrar sus tiendas», ha expuesto. Ha añadido que el 73% de los comerciantes de la zona está de alquiler y que siguiendo el criterio municipal: «A estas personas no se las tiene tampoco en cuenta?», ha comentado.

Por su parte, la concejal de lzquierda Unida, Mónica Rossi, defendió en el pleno se ejecute la figura jurídica de la usucapión para consolidar los terrenos del parque como públicos, medida que ha sido rechazada por mayoría, con los votos del grupo municipal del PP y Vox. A favor votaron PSOE e IU.

Desde la Plataforma de Isla Chica reclaman «voluntad política» para ejecutar la usucapión, «por el uso continuado por más de 10 años de forma pacífica, pública y notoria» del espacio, en el que el Ayuntamiento de Huelva ha gastado dinero público para su acondicionamiento y mantenimiento, insisten.