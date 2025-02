Luis Arroyo: «Tres o cuatro ciudades ya nos han propuesto trasladar el H2V, necesitamos un nuevo palacio de congresos»

La segunda edición del Congreso Nacional de Hidrógeno Verde, celebrada la pasada semana en la Casa Colón, ha finalizado con resultados más que satisfactorios. Con la participación de más de 1.400 personas y 450 empresas, ha dado un paso definitivo hacia su consolidación como cita de referencia de lo que promete ser una revolución de la industria de la energía, situando a Huelva como epicentro de esta transformación. Sin embargo, negros nubarrones amenazan el protagonismo onubense, hasta el punto que no se descarta que en un futuro el congreso vuele hacia una capital con mejores infraestructuras. Y ya le han salido pretendientes, como revela el director del H2V, Luis Arroyo, en una entrevista concedida a huelva24.

P - Todos coinciden en que ha sido un gran congreso a nivel organizativo.

R - Sin duda. Después de oír la opinión de los asistentes, que han elogiado la organización y han destacado que ha sido un punto de encuentro empresarial importante, estamos muy satisfechos. Han tenido la oportunidad de mantener muchísimas reuniones de trabajo, han aprovechado el tiempo en Huelva y consideran este congreso como un referente nacional en el ámbito del hidrógeno verde.

P - La tercera edición ya tiene fechas confirmadas. ¿Qué objetivos se marcan para 2026 y cómo esperan superar la repercusión lograda en esta segunda edición?

R - La primera edición fue un poco a ver qué pasaba, por decirlo así. Muchos congresistas acudieron con curiosidad, sin saber muy bien qué se iban a encontrar. Este año hemos conseguido consolidar el congreso, pasando de 1.200 asistentes a superar los 1.400, lo cual ha superado nuestras propias previsiones. Además, duplicamos el espacio expositivo del año pasado a este. Hemos crecido mucho, pero tantísimos inscritos, la verdad, que no lo contemplábamos inicialmente. No obstante, en Huelva tenemos un límite real: la disponibilidad hotelera. Si no hay plazas, la gente simplemente no puede venir, ya que la inmensa mayoría de las inscripciones de los congresistas son de fuera de Huelva, por lo cual, o tienes alojamiento o no es viable venir. Hay mucha gente que nos confirma que han ido y han vuelto diariamente de Sevilla y claro, no todo el mundo se presta a hacer ese traslado diario.

Al final, ese techo lo tenemos ahí. Y ya no es cosa de la organización; por más que hagamos nosotros, mientras que no tengamos más camas va a ser complicado. Aun así, queremos mantener y mejorar lo conseguido, para que Huelva siga siendo el principal punto de encuentro de esta industria.

P - ¿Cree realmente necesario que Huelva disponga de un nuevo palacio de congresos para albergar un evento de estas características?

R - No, no es necesario, es obligatorio. Además, a cortísimo plazo. Se lo trasladé en la clausura del congreso a Pilar Miranda y a Felipe Arias y el otro día a la Diputación, a David Toscano. Me refiero a la obligatoriedad de contar con uno si queremos que Huelva sea un referente en el segmento del turismo de congresos. Se ha hablado de construir uno en la zona del Puerto, lo que le daría muchísima vida a la ciudad, pero de momento no hay nada negro sobre blanco. Hay una intención, pero a nivel institucional las intenciones pueden durar demasiados años. Y quizás perdamos el tren de este tipo de eventos. Sí, la Casa Colón está muy bien, tiene un auditorio bastante potente, con un número de plazas acorde al tamaño de la ciudad, pero no tenemos zonas expositivas. Y eso es obligatorio para cualquier tipo de congreso. Y en Huelva eso no existe. Hemos tenido que montar una carpa que no es muy acorde con el tipo de congreso que estamos organizando.

Carpa instalada en el congreso recién clausurado alberto díaz

Realmente no somos conscientes de que en Huelva tenemos muchas cosas buenas frente a otras ciudades donde hay congresos. El clima, la temperatura media, la gastronomía, la costa, los recursos turísticos, eso lo busca mucho el congresista. Un dato concreto: En Punta Umbría está el segundo palacio de congresos privado más grande de España, después del Hotel Convención de Madrid. Barceló invirtió en Huelva, en Punta Umbría, con ese palacio de congresos. ¿Qué quiere decir? Pues que si una cadena como Barceló hace esa inversión es porque está muy claro que tenemos un potencial. O sea, que Huelva capital tiene que plantearse sí o sí tener un palacio de congresos. De momento, una simple mejora de la Casa Colón, con un pabellón, que cabría perfectamente, sería algo que a corto plazo sería de mucha ayuda.

P - ¿Se han planteado la posibilidad de llevar el Congreso fuera de Huelva?

R - Al ser un congreso de carácter nacional, hemos recibido propuestas de otras tres

o cuatro ciudades interesadas en acogerlo. Hay que tener en cuenta que Huelva puede ser la única capital de provincia de España que no cuenta con un palacio de congresos y exposiciones. Esto no es culpa de un partido ni de otro, esto es culpa del Ayuntamiento de Huelva, que en toda su historia no ha pensado en esta posibilidad y en esta necesidad. Y sí, organizarlo en otras ciudades resultaría más sencillo por su mayor oferta hotelera y mejores instalaciones.

P - ¿Existe por tanto el riesgo de que el congreso deje de celebrarse en Huelva?

R - Si el evento continúa creciendo, las empresas y patrocinadores exigirán un espacio adecuado a la envergadura del congreso. No estamos en una feria del queso o una feria medieval, estamos hablando de las compañías más potentes del sector, y no pueden conformarse eternamente con una carpa. Para la zona expositiva, esta

carpa supone un hándicap. La Casa Colón, como edificio, es precioso, pero no tiene la infraestructura necesaria. En cuanto a si peligra, dependerá de que el Ayuntamiento de verdad se ponga las pilas en este aspecto. No depende solamente de nosotros. Nosotros hacemos lo que podemos, pero también el Ayuntamiento tiene que apostar por ese tipo de eventos.

P - ¿Cuáles son los principales desafíos logísticos en la organización de este congreso?

R - Además de la propia infraestructura, llegar a Huelva desde algunos países europeos no resulta sencillo. Sin embargo, esto se solventa si la ciudad ofrece instalaciones y plazas hoteleras suficientes. Recogimos observaciones de la primera edición y las hemos mejorado este año, por ejemplo, la cena de gala. El caso es que en Huelva capital tampoco hay un espacio para dar de cenar a 300 personas. No existe. Afortunadamente, con el centro cultural de Santa Fe tendremos un nuevo espacio disponible, lo que es una mejora para la ciudad que hay que destacar.

P - ¿Han podido los congresistas disfrutar de tiempo de ocio en Huelva o se han limitado básicamente al trabajo?

R - La mayoría ha venido con la intención de trabajar y aprovechar al máximo cada jornada. Aun así, por las tardes se notaba un mayor movimiento en bares y restaurantes, y se veía más ambiente en las calles del centro. Hablamos de más de mil personas que han llenado hoteles y han contribuido a la actividad de la ciudad, algo muy positivo para Huelva.

P - Volviendo al contenido del congreso, ¿qué balance global hace de esta segunda edición, tanto en número de asistentes como en la calidad de los contenidos?

R - El balance es muy positivo. Recibimos comentarios de participantes que suelen acudir a congresos internacionales de hidrógeno. La semana pasada fue en París la Hyvolution 2025 , que es un congreso de hidrógeno a nivel europeo, y me decían que en París la gente estaba un poquito desilusionada, que la organización no fue buena, y aquí vienen y aprovechan el tiempo, los tres días, reunión tras reunión, con una empresa, con otra... Además, el programa principal es muy potente, con panelistas de primer nivel, de las empresas del sector vienen los CEO, los números uno... Esto no existe ahora mismo en ningún otro lado, en ningún otro congreso, siempre hablando del hidrógeno verde. Con lo cual, todo el mundo sabe que en febrero hay que venir a Huelva a encontrarse con todo el sector.

Una de las últimas sesiones del congreso alberto díaz

P - ¿Se prevén novedades para la próxima edición?

R - Sí. Queremos reforzar la difusión en streaming y trabajar mucho el ámbito de la formación, porque esta industria va a demandar puestos de trabajo altamente cualificados. Por ello, nos gustaría involucrar a centros de formación especializados para que puedan seguirlo de forma telemática e incluso puedan venir de forma presencial el tercer día, que es un poco más flojo de congresistas, porque ya son tres días, y aprovechar este tercer día para que puedan venir estudiantes que se están formando, y que aprovechemos ese día para introducir más temáticas de formación. Así pretendemos ampliar la participación, dado que físicamente estamos bastante limitados.

P - Como conclusión, ¿qué es lo más importante que se ha puesto sobre la mesa durante estas tres jornadas de debate?

R - La necesidad de que pasemos del papel al ladrillo. Se ha insistido en que el hidrógeno verde será un vector energético fundamental en España y en Europa, gracias a nuestras condiciones favorables para generar energía y exportarla. Para ello necesitamos que los proyectos se trasladen del papel a la obra, como el de Moeve, previsto ya para este verano. Aún queda tiempo para que tengamos personal trabajando en estas plantas, pero ya falta menos.