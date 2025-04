El mercado de pisos okupados despunta en Huelva

La ley de la oferta y la demanda lo absorbe todo y crea nichos de mercado para diferentes situaciones, incluso las más extrañas. Hasta hace no mucho cuando algún propietario sufría una 'okupación' de su vivienda no tenía más opciones que iniciar un proceso judicial y esperar para desbloquear la situación. Pero ahora se ha normalizado que inmuebles en estas circunstancias tan particulares se pongan a la venta y se produzcan ofertas destacadas con respecto a su valor normal. La mercantilización del problema se ha convertido en una vía de escape para los vendedores y una oportunidad para los compradores, no exenta de riesgos.

Huelva no es ajena a esta nueva vía abierta en el mercado inmobiliario, que aunque es minoritaria ha aumentado considerablemente. Actualmente hay entorno a una quincena de inmuebles que se anuncian como okupados ilegalmente y a la venta, repartidos por diferentes barrios de la ciudad. Se advierte que no se pueden visitar, pero salta a la vista que en algunos casos sus precios están muy por debajo de lo habitual.

Una inmobiliaria onubense que gestiona la venta de viviendas okupadas señala que estas operaciones son «completamente legales» y que tal y como está el mercado en Huelva la diferencia de precio con respecto a su valor normal es de entre «un 30 y un 40% menos».

«La situación no es fácil»

«Son viviendas que tienen su mercado porque hay personas interesadas en vender y otras en comprar. Los precios son atractivos para algunas personas, aunque hay que reconocer la situación no es fácil», expone.

El gestor inmobiliario subraya que no se puede visitar la vivienda ni conocer su estado, por lo que la compra es en parte a ciegas, aunque sí se ofrece todo tipo de información financiera y señala que los vendedores están más abiertos a rebajar sus pretensiones que en el caso de viviendas libres. «Hay más margen para la negociación, aunque cada caso es un mundo», apunta.

Vista aérea de Huelva EP

En torno a la Avenida Cristóbal Colón, en el barrio de las Colonias, hay seis pisos okupados, con precios que van de los 45.000 y los 120.000. El del precio más bajo es una vivienda de 82 metros cuadrados y tres habitaciones, situado en una primera planta exterior y con garaje.

En Tres Ventanas hay un piso okupado por 69.000 euros. Tiene 79 metros cuadrados y tres habitacione en una tercera planta sin ascensor. Por su parte, en el Barrio de Guadalupe se vende un bajo exterior sin ascensor de 59 metros cuadrados por 65.000 euros.

Todo tipo de precios

En la zona de Los Rosales y Tráfico Pesado, se ofrece por 87.000 euros una vivienda de 81 metros cuadrados y tres habitaciones en un tercero sin ascensor. 186.000 euros se piden por una vivienda de tres habitaciones y 150 metros cuadrados.

En La Florida-Vistalegre se anuncia por 80.200 euros una vivienda de 92 metros cuadrados, con tres habitaciones, en un tercero sin ascensor. La Hispanidad-Verdeluz por 150.000 euros se puede comprar un piso situado en un octavo con ascensor. Consta de cuatro habitaciones y 90 metros cuadrados. También en esta zona por 97.000 euros se puede comprar un inmueble con cuatro habitaciones repartidas 112 metros cuadrados. Es un bajo exterior sin ascensor.

En La Orden hay una vivienda okupada con 115 metros cuadrados en 3 habitaciones. Es un piso interior que se vende por 90.000 euros. En el Torrejón, por 58.500 euros, se puede adquirir un piso de 77 metros cuadrados. La vivienda es un primero sin ascensor de 3 habitaciones.

Zona centro

Estas viviendas también se puede encontrar en barrios más céntricos. En Pescadería se ofrece uno por 190.000 euros con 126 metros cuadrados y 4 habitaciones. Se trata de una primera planta exterior con ascensor.

Zona centro de Huelva EP

En el centro se puede adquirir un piso situado en una primera planta con ascensor por 136.000 euros con 103 metros cuadrados y tres dormitorios. Otro aún más car tiene un precio que asciende 259.000 euros por una vivienda con tres dormitorios y 119 metros cuadrados. También la zona centro hay un apartamento de 76 metros cuadrados situado en una segunda planta exterior y con ascensor. Consta de dos habitaciones. Su precio es de 142.500 euros.

Un riesgo a evaluar en una situación que puede cambiar

La falta de vivienda a un precio asequible ha obligado a que no pocas personas que desean comprar una vivienda exploren esta posibilidad, asumiendo un riesgo antes reservado para fondos de inversión y no para particulares. Un estudio de Pisos.com ha cuantificado en 600 las viviendas del territorio nacional okupadas -y a la venta con descuentos de en torno al 50 y el 60% con respecto a su valor de mercado, con la principal motivación de que los propietarios quieren «quitarse un problema de encima».

La principal ventaja de estas viviendas es el precio, pero en el otro lado de la balanza están situaciones como que no se puede visitar el inmueble, por lo que no se conoce su estado real de conservación. Además el acceso a financiación es más limitado y es muy probable que hay que gastar más dinero en una reforma.

Una vez comprada la vivienda se abren las vías de pagar a los okupas para que se marchen o iniciar un proceso judicial que puede ser costoso en términos económicos y de tiempo. Según el Ministerio del Interior, el total de denuncias por allanamiento o usurpación en 2024 apenas suponen el 0,06% sobre el parque total de viviendas. Ahora mismo la media para lograr una desokupación es de 20 meses, situación que puede cambiar. El pasado jueves 3 de abril entró en vigor la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la conocida como 'ley antiokupas', una reforma que señala que los delitos de usurpación y allanamiento de morada se enjuician como juicio rápido. No obstante, los expertos indica que ese plazo de 15 días puede alargarse por los posibles recursos que se presenten.