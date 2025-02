La alcaldesa de Huelva espera que el recurso contra el trazado del AVE no sea «la excusa» para volver a frenar el proyecto

El anuncio del Ayuntamiento de Castilleja del Campo (Sevilla) de presentar un recurso contra el trazado aprobado para la línea de alta velocidad Sevilla-Huelva ha generado preocupación entre los representantes públicos y empresariales de Huelva. El recurso, como anunció ayer el alcalde socialista de este municipio de algo más de 600 habitantes, busca modificar la ruta establecida en el estudio informativo aprobado en diciembre, que discurre a 200 metros del núcleo urbano de la localidad sevillana.

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha manifestado su cautela ante la situación y «sin entrar a valorar las decisiones que puedan tomar otros municipios, confiamos en que no suponga ningún retraso ni sirva de excusa para ello», una postura que, pese a su prudencia, refleja la preocupación latente por posibles demoras en este proyecto largamente esperado por la provincia.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, abundando en esta línea, ha sido aún más explícito: «Lo último que contemplamos es que el recurso presentado por el municipio de Castilleja del Campo pueda servir de excusa para retrasar los plazos de ejecución de la línea del AVE Sevilla-Huelva. Este proyecto es vital para el desarrollo de nuestra provincia y ha sido una demanda constante por parte de los onubenses».

Para el presidente de la Diputación, las objeciones del alcalde socialista de Castilleja del Campo «deberían ser fácilmente subsanables»

Toscano asegura comprender las objeciones del Ayuntamiento de Castilleja del Campo, pero ha subrayado que la modificación planteada, que implica un ajuste de apenas 200 metros en un recorrido total de 100 kilómetros, «debería ser fácilmente subsanable». Por esta razón, el presidente de la Diputación ha insistido en la importancia de que el proceso avance según lo anunciado por el ministro de Transportes, Óscar Puente, durante su reciente visita a Huelva.

Mientras tanto, desde el sector empresarial, José Luis García-Palacios, presidente de la Federación Onubense de Empresarios, ha sido el más claro a la hora de expresar su «decepción» por la decisión del consistorio castillejino. Así, según explicó a huelva24, confía es que el recurso «no se tenga en cuenta, porque no tenga sustento ni peso, y que sean ágiles además en archivarlo y que no afecte a esa determinación, parece que firme, que ha demostró en su última visita Óscar Puente: yo me quedo en que hay un compromiso por parte de un ministro del Gobierno de España. Que eso para mí tiene mucho peso». Sin embargo, recordando las intervenciones del socialista en el Congreso de los Diputados preguntado al respecto de esta infraestructura, «que un mes y medio después, dos meses, haya cambiado de blanco a negro, pues nos llama la atención y nos hace ser escépticos».

García-Palacios, además, insistió en que una conexión ferroviaria de Huelva para el siglo XXI, comparable a la de otras provincias andaluzas, «más que una cuestión de necesidad, que lo es, es una cuestión de justicia». El líder empresarial

Este nuevo obstáculo surge en un contexto de promesas incumplidas y retrasos que se extienden por más de tres décadas. Desde 1989, cuando se anunció por primera vez la conexión de alta velocidad, hasta la reciente aprobación del estudio informativo en diciembre de 2024, el proyecto ha enfrentado numerosos desafíos burocráticos y políticos.