Luto en San Juan del Puerto tras la muerte de Francisco Orta, alcalde de la localidad durante casi dos décadas

Ha fallecido esta tarde a los 77 años Francisco de Asís Orta Bonilla, el que fuera alcalde de San Juan del Puerto desde junio de 1991 hasta septiembre de 2008. La noticia llegaba momentos antes de presentarse en el propio Ayuntamiento las fiestas falleras de San José 2025, un acto que arrancaba con un minuto de silencio.

Francisco Orta, además de ser alcalde, fue diputado provincial, senador y tuvo responsabilidades políticas en la empresa pública Giahsa y en el Consorcio Provincial de Bomberos. Maestro de profesión, permaneció en la Alcaldía de San Juan del Puerto por el PSOE durante casi dos décadas en las que trabajó intensamente por el desarrollo y futuro del municipio.

La alcaldesa Rocío Cárdenas, en sus redes sociales, ha lamentado su fallecimiento: «Jamás será un adiós porque te buscaré en ese otro lugar donde te has ido y mirareé por las noches hacia arriba para encontrarte en la estrella más luminosa que exista. Porque eso eras tú, un hombre de luz, un faro, una guía. Alguien que ha dejado en mí y en este pueblo una huella imborrable. Hoy es un día triste, muy triste. Se nos fue el padre del socialismo, el alcalde socialista y demócrata que luchó por este pueblo y que tanto legado dejó. Mi agradecimiento no tiene límites. Gracias por contar conmigo cuando era tan solo una niña. Fuiste un padre, un gran maestro, la persona mas importante para mí por los valores que me dejó, siendo la entrega, el compromiso y la política la herencia que recibo de ti. En las noches oscuras del alma, como me decías, escucharé el eco interior de tus consejos y pensaré siempre en el carácter guerrero con el que a tu estilo sutil te dabas y entregabas a todo el mundo. Hombre de hierro, sonrisa de acero y corazón blando. Gran amigo, mejor persona, admirado alcalde al que este pueblo deberá siempre tanto. Te prometo que continuaremos dándolo todo porque aunque las personas nos vamos, las obras quedan. Querido Paco, gracias. Dejas un vacío que solo llenaré sabiendo que me proteges allí donde estés y donde seguiremos hablando largo y tendido sobre lo que hemos hecho y queda por hacer. Eternamente llevarás la rosa. Te queremos», ha expresado en la red social Facebook.

El Ayuntamiento en representación de todo el pueblo, ha expresado sus condolencias a su familia y ha decretado dos días de luto oficial, el sábado y el domingo, por lo que las banderas ondearán a media asta. El velatorio tendrá lugar a partir de este sábado en el tanatorio de San Juan del Puerto y el funeral será el domingo a las 13.00 horas en la Parroquia de San Juan Bautista, el patrón sanjuanero a quien el propio Orta Bonilla pregonase en sus fiestas patronales de 2018, con motivo del 550 aniversario de la Villa sanjuanera.