Abre en Matalascañas el mayor resort familiar de Huelva y Cádiz: «Es como una pequeña California»

Matalascañas estrena esta semana uno de los proyectos turísticos más ambiciosos proyectados en los últimos años en la costa onubense. Se trata del hotel ON City Resort All Inclusive Prime, cuya inauguración oficial, con la presencia de autoridades, será este martes, y que el próximo jueves 29 de mayo abrirá sus puertas al público general.

Con más de 70.000 metros cuadrados y 568 habitaciones, se presenta como el mayor resort de las provincias de Huelva y Cádiz -«al estilo de los resorts del Caribe»- tanto por superficie como por capacidad, y aspira a convertirse en referencia para el turismo familiar en Andalucía.

En estos días previos a su puesta en marcha Carlos Navas, director comercial del nuevo establecimiento, ha asegurado a Huelva24 que las expectativas son positivas, con buenos datos ya desde el primer día. «Abrimos al público el próximo 29 de mayo con una ocupación que está más o menos al 45%, que para ser el mes de mayo no está nada mal», ha señalado a este periódico Navas.

El resort podrá alojar a unas 1.800 personas entre adultos y niños, y su diseño urbano recuerda más a una pequeña ciudad que a un hotel convencional. «Nosotros decimos que es como una pequeña California, porque está pensado con ese concepto de mini ciudad, con casas bajas distribuidas en un total de nueve calles, y ya en el centro los bares, restaurantes y el magnífico parque acuático».

El parque acuático del nuevo hotel ON City Resort h24

Un nuevo modelo para Matalascañas

La apertura del ON City Resort supone no solo un hito para la cadena ON Hotels, que ya cuenta en Matalascañas con el Ocean Front —un establecimiento solo para adultos—, sino también para el propio destino, que en los últimos años ha buscado renovar su imagen con la llegada de nuevas inversiones y mejoras en infraestructuras turísticas. El complejo ha generado más de 300 empleos directos y ha contado con proveedores locales para gran parte de su puesta en marcha.

Así, desde el Ayuntamiento de Almonte no han dudado en subrayar el impacto económico positivo que la apertura tendrá en la zona, destacando que se trata de «la mayor ampliación de la oferta hotelera en Matalascañas en décadas».

Todo incluido y enfoque familiar

De momento, el hotel solo funcionará bajo régimen de todo incluido. «Este año la única posibilidad es alojarse allí en régimen de todo incluido, aunque a lo mejor de cara al año que viene, en la próxima temporada, ya barajamos otras opciones como alojamiento y desayuno, o media pensión, pensando sobre todo en temporada baja», ha explicado el director comercial del establecimiento, seguro de que el público sabrá apreciar esta nueva propuesta.

La propuesta del resort está muy enfocada a las familias, con elementos diferenciadores como boogies, trenes turísticos, bicicletas gratuitas para moverse por el complejo, y una oferta de ocio pensada para todas las edades. Una de sus atracciones estrella será la piscina de olas rosa Tsunami Pink, con escenario y pantalla gigante para espectáculos y animación.

También contará con un parque acuático con toboganes, bares, restaurante buffet, food trucks, club infantil, música en vivo y un beach club frente al mar, al que se accede en tren turístico y donde se podrá disfrutar de cócteles y atardeceres junto al Parque Nacional de Doñana.

Objetivo: darse a conocer

En las últimas semanas, el resort ha llevado a cabo acciones promocionales para posicionarse en el mercado. «Este fin de semana y el anterior hemos alojado a 750 agentes de viajes, también de Portugal, para dar a conocer el hotel, que lo prueben, lo valoren, y vean el magnífico establecimiento que hemos abierto aquí», explica Navas. Además, han colaborado con influencers que suman en conjunto «20 millones de seguidores en TikTok».

El objetivo: darse a conocer y que ya este primer verano sean muchos los que elijan este nuevo resort para disfrutar de sus vacaciones. Además, según asegura el director comercial, «es el año adecuado para hacerlo», ya que la estrategia de precios también se ha diseñado para captar la atención en este primer año.

«Estamos con la oferta de apertura, con promociones de lanzamiento y son precios que a partir del año que viene subirán. Hablamos de que tres personas pueden alojarse aquí por entre 300 y 550 euros al día –dependiendo de la fecha-, que son cantidades muy alejadas a lo que se suele pagar por alojamientos de este nivel», ha recordado Navas.

Con esta apertura, el destino Matalascañas gana en competitividad abc

Un proyecto con raíces onubenses

Más allá de cifras y servicios, para los promotores del ON City Resort este proyecto tiene un componente emocional ligado a la tierra. «Todos los que estamos implicados en la apertura de este hotel, que empezamos con el proyecto hace más de diez años, amamos Huelva y amamos Matalascañas. Es un destino que nunca nos ha fallado».

«Tenemos allí uno de nuestros buques insignia, el Ocean Front, con un concepto diferente, pensado para adultos, y lo cierto es que en los últimos años creo que entre todos estamos mejorando mucho el destino. Haciendo que haya más servicios, que abran nuevos bares y restaurantes», ha considerado Carlos Navas, que ha asegurado que «nosotros celebramos cualquier reforma o mejora dela competencia, de otros establecimientos hoteleros, porque entendemos que así se mejora el destino en su totalidad, que entre todos lo hacemos más atractivo».

La apertura del ON City Resort refuerza así la apuesta por un modelo turístico que busca combinar infraestructura moderna, sostenibilidad y una oferta orientada al disfrute familiar, contribuyendo a renovar la imagen de Matalascañas como destino competitivo dentro del litoral andaluz.