Hallan a un hombre torturado y maniatado en el interior de un coche a las afueras de Lepe

Un hombre medio desnudo, fuertemente maniatado y cubierto de sangre por las múltiples heridas que presentaba por todo el cuerpo fue encontrado con vida en el interior de un vehículo que se encontraba a las afueras del término municipal de Lepe. Todos los indicios apuntan a que la víctima fue torturada, pero por ahora no ha querido denunciar. A pesar de todo, la Guardia Civil ha abierto una investigación porque el caso, destapado hace unos pocos días, tiene todos los ingredientes de ser un ajuste de cuentas.

Desde el Instituto Armado han confirmado a Huelva24 que se enteraron del hallazgo de esta persona a través de un aviso ciudadano y de la Policía Local de Lepe. «Se tuvo conocimiento de una persona inmovilizada en el interior de un vehículo estacionado en una zona aislada del término municipal de Lepe».

Este periódico ha tenido acceso a varias fotografías del escenario de los hechos y de los minutos posteriores al rescate de esta persona, cuando se encontraba ya fuera del coche pero aún maniatada a la espera de que intervinieran los servicios sanitarios y los agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil. Habían sido los funcionarios policiales de Lepe los primeros que habían llegado al lugar donde se encontraba el vehículo; un turismo blanco, de la marca Peugeot, que había sido abandonado junto al acceso a una finca.

La hipótesis con más peso es que los captores habrían dejado a la víctima encerrada en el coche en una zona apartada después de haberla agredido. En algunas de las imágenes tomadas por los agentes se ven algunas lesiones que presentaba el herido y que son compatibles con una tortura como cortes en los dedos.

Guardar silencio

Según detallan desde el Instituto Armado, «una vez auxiliada esta persona y atendida por los servicios sanitarios, se comprobó que no presentaba heridas de gravedad«. El hombre, del que por ahora no han trascendido datos personales, no quiso presentar ningún tipo de denuncia; algo frecuente en los ajustes de cuenta porque se prefiere guardar silencio por miedo a las represalias.

Fuentes de la lucha contra el narco vinculan lo ocurrido con el negocio de la droga. Hace tiempo que los cuerpos policiales y la Fiscalía Antidroga de Huelva llevan tiempo alertando del incremento de la violencia vinculada al narcotráfico. El uso de armas de guerra, el desprecio absoluto a la autoridad por parte de una generación más joven de traficantes y la entrada con fuerza de la cocaína, que es una sustancia más valiosa que el hachís, han agitado por completo el negocio en esta zona del país.