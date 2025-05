El alcalde de Nerva sobre la moción de censura: «No voy a ser encubridor de irregularidades»

La dirección provincial del PP se ha desplazado este lunes hasta Nerva para arropar a su alcalde, Rafael Prado, quien puede tener los días contados como regidor después de que la oposición presentara una moción de censura la semana pasada. Prado respondía por primera vez ante los medios a este movimiento político para relegarlo de una Alcaldía que por primera vez en democracia no está en manos del PSOE. Para Prado, el motivo de esta moción no es otro que la denuncia que planteó en junio del año pasado ante la Guardia Civil por graves irregularidades en la gestión diaria del Consistorio. Unos posibles delitos de prevaricación o malversación de caudales públicos que se habrían cometido durante décadas. Si bien la denuncia se encuentra aún en fase de investigación.

«Es una operación basada en la mentira y el oportunismo. Han mentido a los vecinos en sus argumentos y en sus intenciones. Pero hay que reconocerles algo, han aprendido a contar. Ésa ha sido su primera lección. Para ello han necesitado un maestro y muchos meses de clases, que les han enseñado cómo sumar votos en los despachos aunque sea a costa de la dignidad de Nerva. Les queda mucho por aprender, como decir la verdad, pero esa lección la tienen pendiente«.

Prado se pregunta por qué ahora y no antes, el PSOE ha hecho valer su mayoría en número de concejales. Hay que recordar que tras los últimos comicios municipales, los socialistas obtuvieron cinco ediles frente a los tres del PP, que alcanzó un acuerdo de gobierno con los independientes de XNerva para alternarse dos años al frente de la Alcaldía. Sin embargo, en junio, coincidiendo en el tiempo con la denuncia presentada por el alcalde ante la Guardia Civil, los tres concejales independientes daban por roto el acuerdo, dejando al PP en minoría con el respaldo de un concejal no adscrito.

«Si todo lo que alegan para la moción es cierto, ¿cómo lo han consentido durante tanto tiempo si tienen en sus manos la mayoría absoluta?. Esto no lo entiende nadie. Todos los argum,entos están bvasdados en men tiras o medias verdades que no sé que es lo peor».

Caso Nerva

Entre las posibles irregularidades señaladas por el alcalde, que llega a definir sus sospechas como 'Caso Nerva', está la ocupación de puestos claves en un Ayuntamiento como la tesorería, intervención o secretaría, encargados de la gestión diaria y la fiscalización interna, «por una misma persona en un municipio de más de 5.000 habitantes, no siendo esto legal». En esa línea, Prado se pregunta que si esa imcompatibilidad no habría provocado que todos los actos firmados por esta persona pudieran «ser nulos de pleno derecho» en caso de que así lo determine la Justicia. «Los grupos políticos que apoyan esta moción (en referencia a IU y XNerva), que no vengan ahora a decir que no lo sabían».

El alcalde de Nerva detalla que «nada más empezar a trabajar, se detectaron ciertas irregularidades que después se confirma, por los órganos competentes, la ilegalidad de la ocupación de esos tres puestos». Prado ha ido a mayores en su intervención, señalando una posible connivencia de instituciones supramunicipales, cuando eran gobernadas por el PSOE, o del propio aparato interno socialista. «¿Dónde estaba el secretario general del PSOE de Huelva y de Andalucía, y la Junta o la Diputación? ¿Dónde estaba el control sobre este ayuntamiento?» Para el regidor, era su obligación denunciar: «No voy a ser encubridor de irregularidades. La ciudadanía necesita respuestas y la Justicia debe actuar ya».

Al lado del alcalde ha estado el presidente del PP, Manuel Andrés González, quien ha sido muy crítico con los grupos municipales que sostienen la moción de censura. «Son los mismos que han llevado a la situación de caos a este municipio. No quieren que se conozcan las barbaridades que se han cometido en este ayuntamiento».