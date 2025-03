El tiempo en Huelva: la borrasca Martinho llegará con un diluvio

En el caso de que a vosotros, queridos lectores, os haya parecido mucha agua la que ha caído esta noche, o la que va a volver a caer esta tarde de lunes, al tiempo que la borrasca Laurence se diluye frente a nuestras costas, esperad al jueves, cuando una borrasca atlántica de fuerte impacto, aún sin bautizar pero que recibirá el nombre de Martinho, vaya a dejar acumulados en esa jornada por encima de los cuarenta litros incluso en el litoral, donde lloverá menos porque Martinho no entrará por el suroeste, como otras que le han precedido, sino por poniente y el jueves, como agente contra el buen tiempo (1), para recordarnos que este invierno pasado por agua aún no ha terminado y lo del martes soleado fue solo un espejismo.

Tenemos la sensación, o percibimos malamente, de que el agua no va a parar (2), pero todo tiene su fin, e igual que os doy la noticia, no demasiado gratificante, de que el jueves va a diluviar, os diré que esto tiene toda la pinta, según modelos consultados, de que va a parar, no inmediatamente, pero esta semana será de agua, ya la próxima menos, casi nada, y el sol, al fin el sol (3). Y otra buena noticia, la primavera llega este mismo jueves metido en agua, y otra más, aunque quizás no haga falta deciros nada porque ya os habréis dado cuenta de que las temperaturas, a pesar de la humedad, han subido. Pues ya así se van a quedar, sin esas mínimas que te helaban hasta el aliento (4) por la mañana.

Tras Laurence una nueva borrasca se acerca a la península en la jornada del miércoles, avisando de importantes precipitaciones para el jueves

Todo tiene una explicación y os podría ahora a hablar de masas de aire frío que se descuelgan por el norte, o de las bajas presiones que entran desde el Atlántico para conformar esta tormenta perfecta que tanto dura, pero concluiré simplemente maldiciendo a nuestro querido y añorado anticiclón subtropical marítimo que no está en la latitud en la que debería estar, en las Azores, que por algo se llama así. De modo que vamos con la predicción por comarcas para esta semana.

Predicción por comarcas, del 17 al 21 de marzo

Sierra. Temperaturas prácticamente sin cambios aunque el frío parece que se va quedando atrás. Agua toda la semana y además de los chaparrones de hoy lunes, el jueves podrán registrarse incluso cantidades superiores a los cincuenta litros en esa sola jornada. Cielos cubiertos casi toda la semana con muy esporádicas apariciones del sol, y al paso de la nueva borrasca vientos fuertes el miércoles y el jueves con rachas que podrán superar los 50 km/h.

Andévalo. Las temperaturas continúan anunciando ya la primavera que recibiremos con lluvias. Toda la semana estará metida en agua, sobre todo hoy lunes y el jueves como queda dicho, donde habrá aguaceros importantes. El sol aparecerá el martes para dar un respiro, pero ya el miércoles de nuevo cubiertos los cielos, y vientos desagradables, con rachas que podrán alcanzar los 60 km/h. al paso de la nueva borrasca, la de los aguaceros del jueves.

Campiña– Condado. Aunque las temperaturas van a ser cada día más agradables, el agua nos hará creer que este invierno es interminable. De hecho recibimos el jueves la primavera con lluvias más que importantes, pudiéndose registrar, sobre todo en la parte más occidental, cantidades superiores a los cincuenta litros en ese solo día jueves. Hoy lunes también tendremos lluvia esta tarde tal como la tuvimos anoche. Vientos moderados tirando a fuertes y rachas alrededor de 40 km/h el miércoles y el jueves, al paso de la borrasca que previsiblemente se llamará Martinho.

Litoral. Esta tarde de nuevo lluvia, respiro el martes y el miércoles de nuevo nublado al paso de una nueva borrasca atlántica. El jueves descargará esa borrasca, pudiéndose dar cantidades de precipitación que hará saltar los avisos amarillos de la Aemet. Vientos sumamente molestos esos días del paso de la borrasca, con rachas que podrían acercarse a los 50 km/h.

(1) En 'El hombre que era jueves', G.K. Chesterton modela a un joven poeta para que se infiltre en la lucha contra el anarquismo al servicio de Scotland Yard. Magnífico cuento, de profundas reflexiones, como todo Chesterton, cuyos descendientes gestionan (o gestionaban, porque hace años que no voy por allí) un hotel con encanto en la Sierra de Aracena, en Los Marines.

(2) Cien años de soledad y cuatro de aguaceros nos relató magistralmente García Márquez.

(3) «Cari, vaya tela con el invierno este que hemos tenido, parece que han sido años de frío y de agua sin parar, pero aquí llega el sol y ahora todo está de buten». Traducción libérrima del Here comes the Sun, de los Beatles.

(4) Vaya, hoy parece que nos hemos levantado con citas. Esto del aliento helado, como bien sabéis, es de Shakespeare, del Hamlet si no recuerdo mal. Francisco y Bernardo montan guardia en una explanada frente al castillo de Elsingor y hace un frío tremendo, que hiela el aliento en algunas traducciones, o que penetra, en otras. Prefiero la de que hiela el aliento desde que una noche de muchísimo calor, de esas inaguantables en las que la temperatura no baja de veintisiete en toda la noche, se representaba un Hamlet en el festival de Niebla. Se asoman dos actores a la corbata del escenario, tumbados, y el que hace de Francisco le dice al que hace de Bernardo «hace un frío que hiela el aliento». Las carcajadas del público contagiaron a los actores, que no pudieron menos que sonreír, o reír abiertamente en una escena primera tan trascendental para lo que tiene que venir después.