El tiempo en Huelva: Fin de semana de lluvias y avisos amarillos o naranjas por viento

Aprovechen el sol que podamos tener hoy jueves, porque el fin de semana se presenta desapacible, con mucha humedad y lluvias generalizadas, especialmente intensas en la jornada del sábado, moviendo a la Aemet a localizar en la Sierra avisos amarillos.

Jana se llamará muy probablemente una profunda borrasca que tiene toda la pinta de merecer tener su nombre propio. Las lluvias no van a ser exclusividad del suroeste peninsular, y si vamos a tener un fin de semana complicado, lo del levante español volverá a ser de alto riesgo y con probabilidad de que se repitan aguaceros e inundaciones justo en la jornada de hoy, cuando la borrasca que nos ha traído lluvias constantes se desplaza hacia el este, recargándose de la humedad que le llega del Mediterráneo. Un no parar.

Mapa de superficie de la Agencia Estatal de Meteorología AEMET

Hoy jueves, cuando vamos a tener sol en buena parte de la provincia, será el preludio de la llegada de la profunda borrasca que ya os decimos que podría tener hasta nombre, Jana. El viernes ya se habrá desarrollado y no sólo eso, sino que habrá otros centros secundarios que no dejaran un momento de respiro en todo el fin de semana. Vean el mapa de superficie previsto por la Aemet para este sábado y entenderán lo que estamos intentando explicar. Un frente tras otro y aumentando la posibilidad de que las precipitaciones sean en algún momento, sobre todo el sábado tenemos que repetir, especialmente intensas. El acumulado para este fin de semana podrá ser en la provincia de Huelva, y en según qué zonas, superior a los ochenta litros, y téngase en cuenta que un mes de marzo, según media de los últimos treinta años, es de poco más de sesenta litros, y estamos hablando solo de tres días, de viernes a domingo.

Afortunadamente el viento, aunque se dejará notar, no pasará de ser moderado con rachas que no llegarán a los 50 km/h, algo muy distinto de lo que ocurrirá en el resto de España, con vientos que superarán los 100 km/h sobre todo en el centro y norte peninsular. Y detrás de un frente frío, como los que podréis observar en el mapa antes referido y que os ofrecemos, lo que viene obviamente es el frío, con lo cual olvídense de las temperaturas que al menos nos han respetado en los últimos días, pues el descenso será generalizado, fundamentalmente en las máximas. En las mínimas no se notará tanto el descenso de temperaturas, pero mejor vemos qué va a pasar por comarcas.

Predicción por comarcas, del 6 al 9 de marzo

Sierra. Apenas se alcanzarán los doce de máxima durante todo el fin de semana, y en la zona central, Cortegana y Aracena por ejemplo, igual los termómetros no alcanzan los diez grados de máxima. Las mínimas igual bajando hasta los cuatro grados. La lluvia, que es lo que nos va a preocupar más, caerá con fuerza todo el fin de semana, especialmente el sábado, cuando en algunas zonas se podrán recoger más de treinta litros en un solo día. Los vientos al paso de esta profunda borrasca, dejarán de ser flojos, como hoy jueves, para ser moderados e incluso brisas fuertes, con rachas que superarán los 35 km/h. Mal tiempo y por supuesto los cielos cubiertos, salvo hoy jueves, cuando nos despediremos del sol. Avisos amarillos por lluvias el fin de semana.

Andévalo. Fin de semana lluvioso, sobre todo el sábado, cuando podríamos ver el sol en algún momento pero en un día en que se podrán recoger cantidades de agua, sobre todo en la zona minera, cercanas o incluso superiores a los cuarenta litros en un día. El sábado, aunque de momento no hay aviso amarillo, podrá hacerlo la Aemet en las próximas horas. Brisas fuertes al paso de los distintos frentes, con descenso lógico de temperaturas, más en la zona oriental, con máximas que no superarán los trece o catorce grados y mínimas que se acercarán a los cinco o seis tan sólo. En la zona más cercana a la Raya de Portugal, algo más altas. Fin de semana nublado, lluvioso, con vientos, desapacible en suma.

Campiña– Condado. Mal tiempo y, aunque pueda aparecer el sol, el fin de semana se presenta regular en cuanto a vientos y temperaturas, con máximas que no subirán de los quince y mínimas que podrían volver a bajar de los diez grados. Los vientos, brisa fuerte, se dejarán notar el viernes y el sábado, al paso de los frentes. Y en cuanto a la lluvia, que el sol no nos engañe, porque el viernes, el sábado e incluso el domingo, aunque menos, podrán registrarse precipitaciones superiores a los treinta litros en una sola jornada.

Litoral. Temperaturas en ligero descenso y lluvias generalizadas todo el fin de semana, especialmente abundantes el sábado. Este día los vientos, que serán de brisa fuerte todo el fin de semana, podrán alcanzar o superar los 40 ó 45 km/h con rachas importantes, por encima incluso de los 60 km/h en el litoral occidental. Las mangas marinas no son descartables, aunque sean estos unos fenómenos muy difíciles de predecir. En cuanto a las lluvias, más abundantes el sábado, pero lo más preocupante será el viento. Mal tiempo todo el fin de semana.