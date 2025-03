El tiempo en Huelva: Importantes acumulados de lluvia menos el martes y el jueves

Aunque saldrá el sol, las nubes no nos abandonan en esta semana metida en agua

Apenas el martes y probablemente el jueves serán los días sin lluvia o al menos con pocos aguaceros en una semana marcada claramente por la inestabilidad. Las razones son el aire frío en altura, con una posible depresión en altura, una dana, que entraría por el noroeste, y la situación de bajas presiones en superficie que tenemos precisamente en este suroeste peninsular. La conclusión es inestabilidad, formación constante de nubosidad debido al aire húmedo que llegará desde el Mediterráneo, y otra causa de las bajas que tenemos aquí en el sur, es la escasez de vientos, que no serán de consideración a pesar de la situación de inestabilidad. Habrá movimiento ascendente de este aire relativamente cálido en superficie, lo cual trae lluvias, pero no vientos.

Este lunes por la mañana está cortada al tráfico la carretera A-5000 entre Huelva y San Juan del Puerto a la altura del kilómetro 2 por balsas de agua. Hasta las 21.00 horas permanecerá activado el aviso amarillo en el litoral y las zonas de El Andévalo y el Condado de la provincia onubense.

La noticia más destacada en la península es el del aire frío, ese aire frío en altura que está entrando por el norte, de modo que veremos nevadas importantes en los telediarios, pero a tanto no llegaremos en nuestra provincia, pues las bajas significan aire relativamente cálido, luego no habrá descenso notable de las temperaturas, aunque dentro de la incertidumbre de una semana tan inestable, es muy probable que a finales de la semana las temperaturas desciendan algo. No olvidemos que seguimos en invierno, un invierno muy poco notable en cuanto a temperaturas, aunque en lo que se refiere a lluvias podemos decir que esta semana continuará lloviendo sobre mojado.

Una simple mirada al mapa de superficie de la Aemet previsto para la madrugada del martes al miércoles bastará para entender la inestabilidad que nos espera toda la semana aemet

En buena parte de la provincia de Huelva, los acumulados en esta semana, de lunes a viernes, podrían alcanzar los sesenta litros, una cifra que es prácticamente la de todo un mes de marzo. Veamos por comarcas cómo nos va a ir esta primera semana, lluviosa, de un mes que más parece primaveral desde los inicios y que no desea esperar al día 20 de marzo, cuando astrológicamente entraremos en primavera. En lo meteorológico, ya lo hemos comentado en varias ocasiones, se considera invierno al periodo que va de diciembre a febrero.

Predicción por comarcas, del 3 al 7 de marzo

Sierra. Habrá bajada de temperaturas a partir del viernes, pero las mínimas se mantendrán sin cambios de consideración. Lluvias generalizadas toda la semana que podrían ser más intensas también a partir del viernes. Los cielos permanecerán cubiertos con escasas apariciones del sol y vientos flojos, de momento. El viernes todo puede cambiar.

Andévalo. Toda la comarca andevaleña permanecerá alejada del frío invernal que azotará la península. Las mínimas rondarán nada menos que los diez grados, y las máximas se resistirán a descender de unos muy agradecidos diecisiete o dieciocho grados. Cielos cubiertos, eso sí, con lluvias que podrán ser importantes hoy lunes para no volver a descargar con cierta intensidad hasta finales de semana. Vientos flojos que ya para el viernes podrían ser moderados. El sol podrá aparecer más horas en la jornada del martes, el resto de días estarán los cielos cubiertos.

Campiña– Condado. Temperaturas muy agradables y bien distintas a las del resto de la península, ajenas a los fríos que veremos solo en las pantallas de la televisión. Máximas que podrán estar cerca de los veinte hasta el viernes, cuando habrá un cambio de la situación meteorológica. También las mínimas no descenderán hasta el final de la semana de los diez u once grados. Vientos flojos y el sol lo tendremos hasta el jueves, cuando la nubosidad será mayor. Las lluvias serán más intensas hoy lunes, pero lo normal es que sigan acompañándonos toda la semana.

Litoral. Hoy lunes será el día más lluvioso de la semana, pero el litoral va a ver el sol más que ningún otro lugar de España. Esto no quiere decir que vayamos a dejar de ver nubes y chaparrones dispersos. Los vientos flojos y las temperaturas pugnando por alcanzar los veinte grados, pero lo más notable es que las mínimas se van a mantener entre los diez y los doce grados.