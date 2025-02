El tiempo en Huelva: Un fin de semana primaveral

Una potente borrasca atlántica, una más del tren de borrascas que nos suele visitar cada invierno, azotará todo el frente occidental de la península Ibérica a partir del próximo domingo. Bueno, todo no, porque en Huelva no habrá nada que temer. Lo que habrá que esperar es a que lleguen nuevas lluvias como las del pasado martes, que ya avisábamos que sería un día ventoso en el litoral y hasta se produjeron trombas marinas, lo cual obviamente no se puede predecir ni cinco minutos antes.

El caso es que hasta finales de febrero no va llover más, al menos con cierta intensidad. Y mientras que el frente que nos dejó agua y viento el pasado martes, se ensaña con fuertes tormentas de granizo en regiones del levante español, aquí vamos a tener un fin de semana primaveral.

Hasta 20ºC se podrían alcanzar en el litoral y en buena parte del Andévalo, mientras que el sol se alternará con cierta nubosidad todo el fin de semana.

El sábado se encuentran un frente cálido y otro frío frente a las costas occidentales peninsulares, con lo cual habrá nubosidad pero no se esperan precipitaciones aemet

Predicción por comarcas, del 13 al 16 de febrero

Sierra. Fin de semana con alternancia de claros y nubes, sin nada de agua y con vientos flojos y variables. Temperaturas con máximas que desde los 16ºC o los 17ºC con que principia el fin de semana, apenas bajarán un par de grados. Las mínimas se mantendrán por encima de los 6ºC o 7ºC.

Andévalo. Nubes y claros, con temperaturas muy agradables, entre los 17ºC y los 18ºC de máxima y con mínimas que rondarán los 8ºC o 9ºC. Vientos flojos y variables. De lluvia nada, tan sólo los que vayáis a coger gurumelos os encontraréis en el campo con la rociada propia de los amaneceres.

Campiña – Condado. Temperaturas máximas que podrán subir hasta de los 18ºC y mínimas que, hacia el sábado, quizás el día más nublado, se situarán en los 9ºC. Vientos flojos y variables, y por supuesto de agua nada. Se alternarán nubes y claros.

Litoral. Las máximas suben para incluso alcanzar los veinte grados, ya en la jornada del sábado, mientras que las mínimas se detendrán en los nueve a partir del sábado. Alternancia de nubes y claros, predominando días soleados, vientos flojos y nada de lluvias.