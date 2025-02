El tiempo en Huelva: Semana con dos borrascas que traerán nuevas lluvias

Se nos presenta una semana con un tiempo envidiable, pero será por aquello de que los gurumelos quieren su poquita de agua, que el martes y el viernes vamos a tener agua. Solo estos dos días. En cuanto a las temperaturas y la molestia del viento, nada que temer, tiempo estable a excepción de los dos días señalados, debido a la llegada de dos frentes asociados a importantes borrascas atlánticas. Llegarán en ambas ocasiones algo debilitados, por lo cual no creemos que haya precipitaciones abundantes o que puedan causar la más mínima alarma en la población. Para cuatro o cinco litros que van a caer estos días, con un paraguas bastará.

En el mapa animado que ofrece la ECMWF, de dónde tomamos casi todas las referencias para elaborar esta información (1) se observa con claridad la llegada de un frente e incluso la cantidad de precipitación prevista (2). Será más lluviosa la mitad sur de la provincia de Huelva que la mitad norte, pero serán en todo caso generalizadas.

Mapa de superficie AEMET

El invierno se está quedando en nada. Sólo hay que ver las temperaturas de esta semana, cuando en el litoral podrían superarse los veinte grados de máxima, así como en algunas zonas de la Sierra, aunque allí la semana será más compleja, y las mínimas van a ir en ascenso hasta no bajar de los diez u once grados en el litoral y algún grado menos en la zona norte de la provincia. Incluso los días cubiertos, el martes y el viernes de lluvias generalizadas en toda la provincia, las temperaturas no bajarán, sino que debido precisamente a esos cielos cubiertos, auténtico invernadero, las temperaturas continuarán altas a pesar de la ausencia de insolación. En cuanto a los vientos, de flojos a moderados esos días más inestables, pero sin rachas de consideración, pues apenas superarán los 35 km/h. Como quiera que el tiempo va a ser más variable en la Sierra, veamos que va a pasar por las distintas comarcas de la provincia

Predicción por comarcas (del 17 al 21 de febrero)

Sierra. Semana complicada, con precipitaciones mínimas para el martes que podrían prolongarse al miércoles por la mañana. Ya en la jornada del viernes podrían ser de mayor entidad. Temperaturas muy apetecibles para toda la semana, pudiéndose pasar de los veinte el jueves y mínimas por encima de los nueve y hasta de los once grados toda la semana. Vientos flojos a excepción del martes y el viernes, que serán además días nublados. Los demás días con alternancia de claros y nubes.

Mapa de usos horarios H24

Andévalo. Lluvias de escasa entidad el martes y menos aún el miércoles por la mañana y el vienes. La semana tendrá muy buenas temperaturas, vientos flojos o moderados, y el sol alternará con una nubosidad pasajera. Más no se le puede pedir a este magnífico invierno que estamos disfrutando. Ah, y lo del agua, la poca que va a caer, es para mantener el suelo con la suficiente humedad para que fructifiquen los gurumelos. De modo que enhorabuena.

Campiña – Condado. Mañana martes podrá ser un día metido en aguas, pero la suficiente como para mantener suelos y cosechas en su mejor punto de humedad. El miércoles todavía podría caer algo más de agua, poca en todo caso. Ya para la jornada del viernes, volverán las lluvias, pero de muy escasa entidad. En cuanto a las temperaturas, ideales. En aumento toda la semana, hasta llegar a superar los veinte o veintiuno el jueves. Las mínimas, igual, sin bajar de los diez o doce grados. Con vientos flojos, y moderados tan solo los días de mayor inestabilidad, el martes y el viernes, y cielos en los que se alternarán nubes y claros, la semana pinta, desde luego, estupendamente.

Litoral. Curiosamente mañana va a llover más en el litoral que en la zona serrana. Tampoco es que vaya a diluviar, pues serán precipitaciones que no creemos que vayan a llegar ni a los diez litros. El viernes también podría llover, pero menos aún. Temperaturas magníficas y alternancia de nubes y claros, lo cual unido a la escasez de vientos, tan solo se notarán el martes y el viernes, pero en todo caso moderados, tenemos por delante una semana excelente, con su poquito de lluvia, cierto es, pero excelente se mire por donde se mire. ¿Es menester recordar que estamos en invierno?

Notas al pie (1) La AEMET pertenece al grupo de naciones del occidente europeo, y alguno norteafricano, que componen esta agencia.

(2) La imagen muestra la jornada del martes, y recoge la cantidad prevista para las seis horas previas a la hora que se indica. En este caso el horario es el que corresponde al Tiempo Universal Coordinado (UTC por sus siglas en inglés), que en España es una hora más en horario de invierno y dos en el de verano (3), que comenzará el próximo 21 de marzo. Hay que notar que en la leyenda se establece que los colores azules que se observan sobre la provincia, vienen a decir que las precipitaciones que se recogerán estarán entre los cuatro y los diez litros en la parte más meridional de la provincia, y entre dos y cuatro en la más septentrional. La previsión para el viernes, como es natural, implica una mayor incertidumbre, de ahí que eso lo dejemos para la previsión que el próximo jueves por la tarde haremos para todo el fin de semana.

(3) Cuando la Alemania nazi fue referencia del Régimen del General Franco se adoptó su uso horario. Poco tiempo después las tornas se volvieron en contra de Hitler y España se hizo anglófila de un día para otro. El Tragabuques, apodo que recibía el Odiel, diario provincial del Movimiento, pasó sin el más mínimo rubor de hundir barcos aliados a hacer lo propio con los submarinos y buques de guerra nacionalsocialistas. La política y sus políticos son así. Lo más curioso de esta historia de cambios de horarios y bandos, el chaqueteo de toda la vida que se hizo bien patente tras la Transición, fue que el Régimen del general Franco olvidó adaptar de nuevo su horario al uso horario lógico y normal, el del meridiano de Greenwich, quiere decirse el de los aliados. En el mapa que adjuntamos se puede observar cómo España debería pertenecer precisamente a ese uso horario UTC + 0, tal como las islas Canarias o Portugal. Los de la Memoria histórica aquí andan algo desmemoriados, o no les resulta eficaz para su objetivo, que no es otro que la captura de votos. Algo hemos oído en alguna ocasión de que España debería adaptar su horario a su uso horario, pero el gobierno de la Nación debe tener cosas mucho más importantes en que pensar y de qué preocuparse, como todas esas que tan entretenidos les tienen en los tribunales.