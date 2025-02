Carlos Hita: «El Recreativo debe poner ya tierra de por medio con Pablo Comas. Gracias a Dios no lo conocí»

Carlos Hita, que fue gerente del Recreativo de Huelva entre los años 2016 a 2023, viviendo todo tipo de vicisitudes dentro del Decano, ha concedido una amplia entrevista al portal Cordobadeporte.com en la que ha aludido a la actual situación institucional del club albiazul tras el retorno de la propiedad a manos de Gildoy y de Pablo Comas y con la venta a punto de concretarse a un grupo inversor con capital extranjero.

«A día de hoy hay una sentencia ya firme por la que le tienen que devolver las acciones a Pablo Comas. Gracias a Dios yo no lo conocí. Cuando yo llego al Recreativo Pablo Comas lleva prácticamente desaparecido de la entidad todo el año 2016. Aquello era indescriptible. Es imposible describir y hacerse una idea de lo que me encuentro cuando me llaman y de lo que nos toca padecer a lo largo del tiempo, no sólo a nivel institucional, sino jurídico, mercantil, deportivo y social, es decir, a todos los niveles«, comentaba el cordobés, que actualmente ejerce ese rol de director general en el Linares de la Segunda RFEF tras haberse tomado un año sabático.

Cree Hita que Pablo Comas no va a ser el presidente del Decano y que la venta del club albiazul se va a concretar en breve: «No sé si Comas está incluso inhabilitado para ser presidente y entiendo que lo razonable es que si están haciendo una 'due diligence', en la que el Ayuntamiento de Huelva, no habrá dejado ningún resquicio oculto sin analizarlo bien, es que van a vender. Se han hecho unas auditorías exhaustivas, así que a este hombre le pagarán y creo que ya será historia. Al Recre le hace falta ya poner tierra de por medio con ese pasado que ha sido muy malo y muy dilatado en el tiempo. No puede haber ni una administración pública detrás, ni tampoco Pablo Comas. El club debe estar cuanto antes en el fútbol profesional porque al final el Recreativo forma parte de la epidermis de esa ciudad».

El cordobés es consciente de que el Decano no lo va a tener fácil para mantener la categoría esta temporada en la Primera RFEF. Al respecto, decía que ahora es el momento de que «mire adelante y se olvide de los fantasmas del pasado. Ahora mismo está en una situación compleja porque cuando hay marejada institucional, como se ve por ejemplo en el Valladolid, es muy difícil que un equipo pueda optar a grandes triunfos. Navegará siempre en el hilo para que pueda perder categorías como puede pasar este año».

El veto a Javier Jiménez

Carlos Hita apuntaba que «Abel Gómez y Bernardo Cruz fueron una bendición para el Recreativoen un año complejo en el que ascendimos contra el Cacereño».

También aludía a su veto a la entrada de Javier Jiménez en el Decano: «No tuve ningún tipo de reparos en jugarme lo que tuviera que jugarme ante el Ayuntamiento para defender una postura porque ya había tenido experiencias negativas con él».

Carlos Hita junto a Abel Gómez y Bernardo Cruz tras el ascenso del Recreativo de Huelva a la Primera RFEF cordobadeporte

Y de Andrés Fernández Romero, comentaba que «es un tío que siempre ha estado en la órbita de varios clubes porque maneja fondos de inversión con varios clubes y si fructifica esa venta entiendo que ejercerá de director general en el Recreativo».