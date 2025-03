Malos de remate (1-1)

Ninguno de los nueve últimos clasificados del grupo II de la Primera RFEF fue capaz de ganar su partido este fin de semana. El último es el colista y cada vez más desahuciado Intercity, pero es que los otros ocho están en un margen de sólo cuatro puntos en la tabla. Es decir, que a poquito que alguno de los ocho gane un par de encuentros seguidos huirá casi definitivamente de la quema. Por resumir, el Recreativo de Huelva tiene 31 puntos, está por los pelos fuera de la zona de descenso y con sumar sólo diez más de los 30 que quedan por disputarse es posible que hasta logre la salvación, ya que viendo el pírrico ritmo de tortuga de los de abajo no van a salvarse los mejores sino los menos malos. Porque como merecer, merecen bajar de categoría los nueve. En Segunda RFEF hay equipos con bastante más nivel y pedigrí que el que están exhibiendo esta campaña en sus partidos estos conjuntos.

Por eso cada punto es oro puro y por eso el Decano hasta se puede dar con un canto en os dientes y venirse feliz a casa por llevarse un decepcionante empate de su visita al Intercity. Decepcionante es un calificativo hasta amable viendo la imagen ofrecida, una vez más, por un equipo indolente, anárquico y que está pidiendo a gritos que acabe la temporada y que luego se haga una especie de casting para que les digan, primero si dan la talla para seguir o no, y segundo, y casi más importante, que les prometan, pero de verdad, que no van a vivir un proyecto tan disparatado como el actual, con una plantilla sin pies ni cabeza y que no hay por dónde cogerla. Lo normal es que los albiazules se acaben salvando por el empuje de la afición en los cinco partidos que restan en el Nuevo Colombino y por lo comentado anteriormente, porque sólo tiene que ganar tres partidos y empatar otro par. Pueden concederse hasta el lujo de perder cinco de estos diez encuentros que quedan y permanecer en la Primera RFEF. Así está el patio (tradúzcase por el nivelito) esta temporada.

Y es que no hay más que ver que el Recre hasta ha salido del descenso como regalo por su enorme actuación (ironía) en el estadio Antonio Solana ante el colista y peor local de la categoría. El Decano nuevamente fue a por el 0-0 y a ver si sonaba la flauta en alguna acción a balón parado o al contragolpe. Ni siquiera ante el último de la fila su entrenador, Íñigo Vélez, arriesgó a cambiar algo su sistema de setecientos veinticinco mil defensas para proponer algo más. En teoría a los jugadores del rival le iban a temblar las piernas porque con un gran presupuesto se van a ir a la Segunda RFEF. Pero este equipo albiazul, tanto con Abel Gómez como con el nuevo míster, está empeñado en resucitar cadáveres y si ambos van a pasar a la historia en su etapa en Huelva va a ser por haber adolecido de valentía. El último clasificado le sacó los colores al Recre, pero al final en fútbol la afición sólo mira el resultado. Y un empate fuera de casa y salir del descenso parece que está hasta bien. Aunque dudo yo que jugando de esta manera vaya a ser presa fácil el Atlético Sanluqueño de José María Salmerón este próximo fin de semana en el Colombino.

El conjunto onubense no tiró a puerta en 95 minutos a excepción de en su gol de penalti. Lamentable. Así no hay manera. O sí, de puntito a puntito, de 0-0 en 0-0, y llegando a la meta de los 41 ó 42 puntos en la última o penúltima jornada. Con aburrimiento y sufrimiento. Es lo que parece que nos toca en estos dos meses que restan de competición. Al descanso, y tras una primera parte infumable, sólo el Intercity quiso algo y gozó de las tres únicas ocasiones, que además fueron bastante claras en una media vuelta del 'viejo rockero' Nsue, una gran parada de Rubén Gálvez tras acción individual de Julio Gracia y un envenenado zarpazo lejano de Borja Martínez al larguero.

El Recre, ni comparecía. El propio Nsue castigó esa racanería con el 1-0 justo a la vuelta de vestuarios en un buen cabezazo prácticamente libre de marca. Íñigo Vélez, que de inicio había realizado cuatro modificaciones en su alineación, saliendo Abraham Bahachille, Antonio Domínguez, David Soto y Carlos Becken por Malam Camará, Paolo Romero, Nico Njalla y Rafa Gálvez (éste último se lesionó en el calentamiento previo al partido), comenzó a mover su banquillo y por fin acumuló gente arriba. Pese a todo, tampoco es que el Decano fuese capaz de avasallar y encerrar en su área al Intercity. Los locales veían como pasaban los minutos sin que el Recre apretase en demasía más allá de un par de intentonas de Luis Alcalde y Paolo Romero, dos jugadores lógicamente diferentes y que podían aportarle más alegría en ataque que la que tenían los que había anteriormente en el campo.

Llegó la justa expulsión con roja directa por un exceso de revoluciones de Rubén Serrano en una entrada en el centro del campo debido a la impotencia de ver cómo su equipo no estaba jugando absolutamente a nada y poco después, y al contrario de los que había sucedido hace siete días contra el Betis Deportivo, en esta ocasión fue el Intercity el que concedió regalos. Así, un absurdo penalti cometido sobre Carlos Becken le permitió a Pablo Caballero mandar el balón al fondo de la red con el alma, impidiendo que los alicantinos se colocaran a tres puntos del Decano en la tabla y a sólo cuatro de la salvación.

Una plantilla más digna

Lo tienen en latín, mientras que el Recre si juega como hoy también es posible que acabe descendiendo. Pero viendo su calendario y que todos los equipos de abajo están fallando más que una escopeta de ferias es de esperar que primero llegue en un par de semanas la venta del club y después la permanencia. Lógicamente no habría ni siquiera que celebrarla porque el sitio del Recre en esta categoría debe ser sí o sí el de luchar por ascender. Eso sí, confeccionando una plantilla más digna. Ésta se deja la piel, eso es verdad, pero sólo con eso no se ganan partidos si además no hay algo de calidad y de intenciones de ganar fuera y dentro del césped. Imagen, por lo tanto, dantesca ante el colista y un punto que vino del cielo y que al menos hace que mirar la clasificación dé menos miedo.

INTERCITY-RECREATIVO DE HUELVA (1-1) VIGÉSIMO OCTAVA JORNADA. ESTADIO ANTONIO SOLANA. GRUPO II. PRIMERA RFEF INTERCITY Samu Casado; San Emeterio (Caballo, min. 87), Andreu, Nacho, Burlamaqui (Luka Stor, min. 87), Codina, Julio Gracia (Pol Llonch, min. 87), Nsue, Borja Martínez, Sergio Montero (Mestanza, min. 55) y Ñito (Sito, min. 77)

Samu Casado; San Emeterio (Caballo, min. 87), Andreu, Nacho, Burlamaqui (Luka Stor, min. 87), Codina, Julio Gracia (Pol Llonch, min. 87), Nsue, Borja Martínez, Sergio Montero (Mestanza, min. 55) y Ñito (Sito, min. 77) RECREATIVO Rubén Gálvez; Dani Perejón, Rubén Serrano, Raúl Navas, Carlos Becken, Davinchi (Pablo Caballero, min. 58); Abraham Bahachille (Sergi Armero, min. 74); Antonio Domínguez (Paolo Romero, min. 58), David del Pozo, David Soto; y Caye Quintana (Luis Alcalde, min. 69)

Rubén Gálvez; Dani Perejón, Rubén Serrano, Raúl Navas, Carlos Becken, Davinchi (Pablo Caballero, min. 58); Abraham Bahachille (Sergi Armero, min. 74); Antonio Domínguez (Paolo Romero, min. 58), David del Pozo, David Soto; y Caye Quintana (Luis Alcalde, min. 69) GOLES 1-0, min. 46: Nsue; 1-1, min. 85: Pablo Caballero, de penalti

1-0, min. 46: Nsue; 1-1, min. 85: Pablo Caballero, de penalti ÁRBITRO Alejandro Ojaos Valera (colegio madrileño). Amonestó a los visitantes Raúl Navas y Abraham Bahachille y expulsó, con tarjeta roja directa, a Rubén Serrano en el minuto 80