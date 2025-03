Íñigo Vélez: «El esfuerzo de estos jugadores es innegociable y yo no le regalo minutos ni titularidades a nadie»

Íñigo Vélez, el técnico del Recreativo de Huelva, dio por bueno el empate cosechado por su equipo en el tramo final ante el colista Intercity (1-1), reconociendo que no se le pusieron las cosas nada fáciles conforme iba desarrollándose el encuentro.

«Es duro, jodido y difícil estar en zona de descenso y ahora al menos hemos salido. Hemos trabajado un partido en el que no interpretamos bien la primera parte. Tenía muchas variantes en el banquillo para cambiar la idea de jugar y es un mazazo el gol que recibimos al empezar la segunda parte en un balón lateral tras saque de banda. Y después cuando mejor estábamos en cuanto a combinación y llegada nos llegó la expulsión de Rubén Serrano. Quizás hemos podido mantener la inercia que llevábamos y de esa manera nos ha llegado el empate, que hay que dar por bueno porque con uno menos es una situación muy complicada y pudimos lograr un punto«, destacaba en la sala de prensa del estadio Antonio Solana.

Sobre las novedades en su alineación, el míster albiazul explicaba que «entendía que el Intercity no se iba a meter atrás porque necesitaba ganar. Con Bahachille quería ganar las segundas disputas y después tener a Antonio Domínguez arriba para ver si podía darle asistencias a gente rápida como David Soto y Caye Quintana. Pero ha sido una primera parte muy sosa y después hemos intentando jugar con otro tipo de variantes tras el gol de ellos y la expulsión. Es un campo complicado en el que hay que ganar las segundas jugadas y el esfuerzo es innegociable«.

También elogiaba el papel protagonista que tuvo el central onubense Carlos Becken: «No he visto el penalti desde mi posición pero para salir de esta situación y la manera de competir del equipo es importantísimo tenerlos a todos disponibles. Cuando se ha lesionado Rafa Gálvez en el entrenamiento y ha entrado Becken he estado muy tranquilo. Yo no le regalo minutos ni titularidades a nadie y David Soto por ejemplo ante el Betis Deportivo estuvo bien y en los entrenamientos también. Yo les pido compromiso y actitud a todos y me lo están dando«.

Por último, sobre el apoyo de la afición en el momento ya determinante que queda de la liga, Vélez declaró que «creo que tenemos 14.000 socios y un estadio espectacular de Primera División y una afición que siempre nos sigue. Les pido que estén tranquilos porque el compromiso y la energía son innegociables y lo vamos a dar todo para conseguir el objetivo. Les podemos pedir muy poco porque siempre están con el equipo. Nosotros donde tenemos fuerza es en el verde y ahí es donde tenemos que darlo todo independientemente de lo que suene alrededor. Somos los máximos responsables de cara a afrontar los partidos«.