Rubén Serrano: «Yo entro con fuerza pero tendría que ver la jugada para ver si es o no expulsión»

A la conclusión del Intercity-Recreativo de Huelva, saldado con empate (1-1), varios futbolistas del Decano atendieron a los micrófonos de Huelva FM en los aledaños del estadio Antonio Solana de Alicante.

RUBÉN SERRANO: «Creo que hemos hecho un partido serio. Tuvimos un fallo de concentración al inicio de la segunda parte y nos condicionó. A raiz de mi expulsión nos encontramos con el penalti y pudimos empatar. Yo voy con fuerza en la jugada y tendría que verla para ver si es o no expulsión. Animo a la gente que estén con nosotros porque vamos a morir y a cumplir el objetivo. Esto lo vamos a sacar todos juntos».

ANTONIO DOMÍNGUEZ: «Al final hemos rescatado un punto. Veníamos a un campo un poco pequeño y nos llevamos un empate que quizás no es lo que buscábamos. Pero puntuar fuera de casa no es malo y más ante un rival que también se jugaba mucho. Nos permite salir fuera del descenso y ahora tenemos que hacerlo bueno ganando el próximo partido en casa. Era un partido de segundas jugadas y yo ya me encuentro físicamente muy bien. Y también era un partido de acciones a balón parado, aunque no hemos tenido muchas. Para nosotros el partido ante el Atlético Sanluqueño es una final, como todos los que nos quedan ya, y en los encuentros de casa hay que hader un esfuerzo. Nosotros nos lo vamos a dejar todo y ojalá el campo sea una olla a presión».

CAYE QUINTANA: «Ha sido un partido bastante difícil en un campo en el que sabíamos que era muy complicado proponer porque era pequeño y en unas condiciones no muy allá. Tenemos que exigirnos más porque no hemos estado bien en un choque con demasiada disputa. Al menos hemos podido sumar un punto y salir del descenso tal y como se había puesto el partido. Tenía una molestia en la rodilla y he preferido pedir el cambio porque se me ha intensificado el dolor tras el descanso. La afición siempre está con nosotros y el que quiera venir, que venga. Ojalá que el campo se llene porque los necesitamos».

LUIS ALCALDE: «Es importante estar fuera del descenso porque de cara a gestionar mejor la semana creo que va a ayudar bastante. El punto lo valoramos mucho tal y como se estaba dando el partido. Nos pusimos con diez y ellos se están jugando también la vida, pero tiramos de fe y competimos hasta el último minuto y esta vez la moneda salió cara. Las dimensiones de este campo son mucho más pequeñas que el nuestro y enfocamos la semana sabiendo que tendríamos que acumular mucha gente en el área y estar muy atentos a las segundas jugadas. Con el paso de los minutos fuimos un equipo sólido porque al principio nos costó más. Para nosotros el factor campo tiene que ser clave de aquí al final de la temporada. La afición necesita que nosotros le demos esa energía y empuje para que nos animen».