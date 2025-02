El curioso destino del héroe del último ascenso del Recreativo

El fútbol no entiende de memoria ni de méritos del pasado. Casi siempre, por desgracia es así. Se vive del presente. Y si no que se le diga por ejemplo a Jon Ander González Dopico, conocido futbolísticamente como Dopi. El delantero vasco, que cumplirá 30 años el próximo mes, lleva una temporada y media para olvidar tras haber saboreado las mieles del éxito al anotar el gol del ascenso a la Primera RFEF del Recreativo de Huelva.

Tras militar en el Somorrostro, Dopi debutó en Segunda B con 20 años en las filas del Arenas de Getxo y, tras pasar también por el Baskonia, llegó con 21 años a la cantera del Athletic de Bilbao, en cuyo primer filial militó una temporada y media.

Después estuvo en el equipo de su localidad natal, el Baracaldo, y explotó en Segunda B con la Balompédica Linense marcando ocho goles en la campaña 2019/20. Tras años y medio en el San Fernando y otro medio en el Sabadell, se enroló en el Decano en Segunda RFEF a última hora en el mercado invernal del curso 2022/23, con Abel Gómez como entrenador y Dani Alejo de director deportivo.

Comenzó como un cañón, anotando cuatro goles en las ocho primeras jornadas de liga ante el Yeclano y los filiales del Betis, Cádiz y Granada. Pero se lesionó en la undécima jornada frente al Utrera y no volvió a jugar hasta la décimo novena. De ahí al final de liga perdió el puesto de titular en detrimento de Pablo Caballero y sólo salía como revulsivo en las segundas partes.

Dopi celebrando el gol del empate contra el Cacereño que permitió que el Recre subiera a la Primera RFEF alberto díaz

Pero quizás por aquello de haber sufrido en la sombra y sin hacer ruido, el destino le tenía preparado a Dopi la mayor de las sorpresas y de las alegrías. En los tres primeros partidos del 'play-off' salió también en los minutos finales pero en el último en el Nuevo Colombino contra el Cacereño fue titular y logró el tanto del empate (1-1) que le dio el ascenso al Recre.

Sin brillar en el Sesto

Pese a ese gol, la nueva dirección deportiva albiazul no apostó por su renovación y acabó en otro equipo de la Primera RFEF, el Sestao, con el que no le fueron bien las cosas en el pasado curso ya que no marcó ningún tanto en los 15 partidos que jugó, sólo cuatro desde el inicio. Y no gozó de ningún minuto en las ocho últimas jornadas de la competición.

No encontró equipo en verano y en el reciente mercado invernal se incorporó a la Peña Deportiva, equipo balear que compite en el grupo III de la Segunda RFEF y que marcha en puestos de descenso aunque sólo tiene la permanencia a un punto de distancia. Su entrenador es el ex del Recre Alberto Gallego y en sus filas también milita el centrocampista onubense Víctor Barroso, que contabiliza cuatro goles en 22 partidos, 20 de titular.

En tres partidos saliendo desde el banquillo

El ariete vasco tratará de aportar su experiencia y sus goles. No ve puerta desde aquel gol contra el Cacereño hace ya más de año y medio. Por ahora ha salido en tres partidos desde el banquillo con su nuevo conjunto, en las derrotas a domicilio por 2-0 ante el Valencia Mestalla y 1-0 contra el Tarrasa y en el empate en casa (0-0) frente al Atlético Baleares.