Fría despedida del Recreativo a Rubén Gálvez, que se marcha «con una espina clavada»

«Rubén Gálvez deja de ser jugador del Real Club Recreativo de Huelva. Le queremos agradecer todos estos años en el club, y le deseamos lo mejor en el futuro». Este ha sido el escueto comunicado para despedir al capitán del Decano desde el club tras comunicarle que no contaban con él para la próxima temporada en Segunda RFEF.

El portero de Aracena, de 32 años, acumula 10 temporadas en el Recre, sumando tres etapas distintas. La última, en un ciclo ascendente de cuatro temporadas desde Tercera RFFEF a Primera RFEF y cerrada con el descenso a Seguda RFEF, donde ya no tiene cabida en el que equipo que dirigirá Pedro Morilla.

Gálvez se ha despedido del recreativismo con la siguiente carta publicada en redes sociales:

«Querida afición. Se cierra una etapa muy especial en mi vida, en mi casa, en el club que llevo en el corazón desde niño: el Recreativo de Huelva.

Quiero empezar agradeciendo de corazón a la afición. A todos los recreativistas que, jornada tras jornada, nos han acompañado en cada partido en el Nuevo Colombino y allá donde nos ha tocado defender este escudo. Vuestro aliento, vuestro apoyo incondicional, vuestra pasión, es lo que hace que este club sea tan grande y tan especial. Ha sido un privilegio sentir vuestro cariño en cada momento, en los más difíciles.

También quiero dar las gracias a todos los que forman parte del club: empleados, directivos, cuerpo técnico, compañeros… Gracias por vuestro trabajo, por vuestro compromiso y por el respeto y el cariño que siempre me habéis demostrado. Sin cada uno de vosotros, nada de lo que hemos vivido habría sido posible.

Me voy con una espina clavada, no lo puedo negar. Cuando regresé al Recre en Tercera RFEF lo hice con un único objetivo: devolver al Decano al lugar que se merece, al fútbol profesional. No he podido conseguirlo y eso me deja una sensación de deuda, de estar enfadado conmigo mismo porque soñaba con celebrar junto a todos vosotros ese regreso. He dado todo lo que tenía dentro, en cada entrenamiento, en cada partido, en cada momento, pero a veces el fútbol es así de duro.

Este último año ha sido especialmente complicado, con momentos personales difíciles, y aquí quiero tener un agradecimiento muy especial a mi familia y mi pareja. Ellos han sido mi refugio, mi fuerza en los días duros, los que han estado a mi lado en silencio y el sacrificio que a veces exige este deporte. Sin su apoyo incondicional, todo habría sido mucho más difícil.

Hoy cierro esta etapa profesional, pero quiero que todos sepáis algo: seré recreativista allá donde vaya. Porque el Recre no es sólo un club, es parte de mi vida, de mi historia, de lo que soy como persona y como futbolista. Y seguirá animando, sufriendo y celebrando como un aficionado más, deseando siempre lo mejor para este escudo.

Gracias de corazón por todo lo que me habéis dado. Siempre seré uno de los vuestros.