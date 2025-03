Íñigo Vélez: «Dentro de esta tarde de mierda me quedo con que vamos a salvar la categoría»

A la conclusión del Murcia-Recreativo de Huelva, saldado con victoria grana por 3-0, el técnico del Decano, Íñigo Vélez, que tardó casi media hora en comparacer tras el pitido final, comentó en la sala de prensa del estadio Enrique Roca que «nuestros primeros 35 ó 40 minutos han podido ser de lo mejor que hemos hecho fuera de casa, pero sabíamos cuál era el peligro del Murcia, que era la velocidad en las transiciones, y al final en un error de salida por el centro nos han robado y nos han hecho el 1-0. Estábamos dominando y controlando el partido, pero cuando estás en estas situaciones pasan estas cosas, que en la primera que ellos si plantan si tienes un error te marcan. Y el 2-0 también es difícil de explicar porque es un balón que saca el portero de ellos con un balonazo y se queda un jugador de ellos sólo. Por no hablar también de las lesiones que hemos sufrido».

«Dentro de la mierda que llevamos sufriendo, hemos plantado cara 40 minutos al Murcia, pero estoy convencido de que el Recreativo de Huelva va a salir de ahí abajo y así se lo he dicho a mis jugadores. Ahora nos pasa de todo y tenemos que tragar veneno. No estamos marcando y contra los equipos de la zona alta no puedes regalar. Si bajamos los brazos caemos y tenemos que ser conscientes de que tenemos que apretar. Dentro de esta tarde de mierda, y lo siento por la expresión, me quedo con que tengo un equipo que es capaz de salvar la categoría», añadía el preparador del conjunto albiazul esperanzado en conseguir el objetivo.

Sobre la mala suerte de las cuatro lesiones que sufrió su equipo en el estadio Enrique Roca de Murcia, Vélez recalcó que «cuando estás ahí abajo te pasan esas cosas y si empiezas a creerte que te va a salir todo mal no sales. No es la primera vez que jugadores experimentados y con total confianza y que son muy buenos cometen errores. Si nos llegamos a ir de aquí con un baño del Murcia, porque tienen equipo para estar arriba y lo están demostrando, pero les hemos plantado cara. Ha habido muchas lesiones y luego ya tampoco ha sido fácil. Y además luego he tenido que quitar a Carlos Becken porque también se lesionó. Es lo que nos toca y hay que seguir y punto».