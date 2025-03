Murcia - Recreativo de Huelva en directo: minuto a minuto, resultado y alineaciones del partido de Primera RFEF 2024-2025

El Recreativo de Huelva marcha a dos puntos de la permanencia a falta de nueve partidos para la conclusión del campeonato liguero en la Primera RFEF. Lógicamente no es ni mucho menos una distancia insalvable, pero lo que sí que preocupan, y bastante, son las sensaciones que está dejando el Decano en el césped.

Así, en los tres últimos partidos sólo ha sido capaz de sumar dos empates (ante Intercity y Atlético Sanluqueño) y una derrota (frente al Betis Deportivo) ante tres rivales directos con los que además ha ofrecido decepcionantes imágenes y únicamente ha marcado un gol, y de penalti, obra de Pablo Caballero en el feudo del colista.

El conjunto onubense visita al Murcia, uno de los gallitos de la categoría que tampoco está atravesando por uno de sus mejores momentos de la competición ya que sólo ha ganado uno de los cuatro últimos partidos que ha disputado. En la primera vuelta se impuso por la mínima en el Nuevo Colombino dejando claro que es mejor equipo en defensa que en ataque.

Íñigo Vélez, técnico del Recre, recupera para la importante cita al central Rubén Serrano tras cumplir su partido de sanción, mientras que por lesión dejó en Huelva a Pablo Caballero y a Juan Pablo Pereira, además de por decisión técnica a Nico Njalla, Bekkouche, Juan Cerrudo y César Moreno. Se espera que el Decano salga motivado tras conocer la reciente noticia de la venta del club albiazul esta semana.

En este enlace te iremos contando, minuto a minuto, lo que vaya sucediendo en el Murcia-Recreativo: