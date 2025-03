Íñigo Vélez lamenta los errores: «Duele más porque son situaciones que no se dan cada domingo»

Entre la mala suerte y los errores. Así se escapó la victoria del Recreativo de Huelva ante el Betis Deportivo (0-2) a juicio del técnico albiazul, Iñigo Vélez. El entrenador vasco aseguró en sala de prensa que están «jodidos» porque han perdido un partido en el que «teníamos una ilusión y un trabajo previo increíble». Indicó que «el partido estaba donde queríamos y al final dos acciones de mala suerte por nuestra parte hacen que se lleve el partido el Betis».

«La primera parte la hemos tenido controlada y nos ha faltado llegar a tres cuartos y que esos centros podían haber sido más. Sabíamos que ellos no nos lo iban a poner fácil y que nuestro trabajo como bloque estaba dando resultado», detalló Vélez, que comentó que «ellos en transiciones, si dejábamos espacios, iban a generar peligro y Rubén hace una gran parada, pero tenemos la del Del Pozo -el gol anulado- la de Nico al primer palo. Sabíamos que el partido iba a ser así y teníamos que trabajar».

«Los errores son parte del fútbol»

Consideró que «en la segunda parte hemos entrado mejor y teníamos controlado el partido, pero al final los errores son parte del fútbol y te llevan al 0-1 y al 0-2». Agregó que «aún así hemos tenido ocasiones, pero no hemos conseguido marcar por acierto del portero y por no tener eficacia».

«La pena es que se ha truncado todo de esa manera. Jode porque en el partido no nos han pasado por encima y no ha sido porque no tuviéramos ocasiones claras. Es fútbol y no podemos hacer nada. A veces se cometen errores», lamentó con resignación.

Sobre los últimos minutos, en los que su equipo ha atacado con más convicción y ambición que en los minutos anteriores, Vélez comentó que «al final hemos sacado a Pali junto con Caye y con esos centros y la entrada de Antonio Domínguez, que nada más entrar ha disparado al larguero, sabíamos que teníamos un abanico para poder apretar». Agregó que «hemos podido meternos en el partido pero no hemos tenido la suerte de poder marcar hoy».

Acabó insistiendo en que «no vamos a volvernos locos. Hemos tenido mala suerte hoy y lo único que me interesa es recuperar al grupo porque es una derrota que duele más porque son situaciones que no se dan cada domingo».