Crónica Recreativo de Huelva - Betis Deportivo: Un chaparrón de errores y desaciertos (0-2)

Un aguacero pasó por el Nuevo Colombino. Pero más que el agua caló a los aficionados una dolorosa derrota por 0-2 ante el Betis Deportivo, el día que el Recreativo de Huelva tenía la ocasión de encadenar por primera vez esta temporada dos victoria y aprovecharse de un rival que no había ganado en 2025. Dolió porque los dos goles fueron regalos del equipo albiazul, en dos jugadas de esas que desesperan, lo mismo que frustró ver que el equipo no logró marcar ni un gol pese a las múltiples ocasiones que tuvo. Encontró en el portero rival, Guihlerme, a un muro, pero la realidad es que el duelo fue un chaparrón de errores y desaciertos que hiere.

Con este resultado el Recre sigue condenado al descenso y se queda con la sensación de haber perdido una gran ocasión de haber sumado de tres. Pudo hacerlo si no se hubiera anulado un gol a David del Pozo por mano cuando sacó el cañón para marcar o si no se hubiera estrellado en el larguero el tiro de Antonio Domínguez. También si alguno de los muchos remates hubieran tenido como acompañante la fortuna. Pero no. El malfario es lo que tenía el Decano encima, que arruinó en dos jugadas el partido. Primero un despeje de Davinchi que dio en la espalda a Raúl Navas puso el balón perfecto para que Guirao marcara a gol y luego Rubén Gálvez, que había salvado al equipo con buenas paradas. Pero bastó un mal control en una cesión de la defensa que dejó el balón más lejos de su alcance y más cerca del delantero Destiny, que aprovechó el regalo para asegurar la victoria. De ahí hasta el final lo intentó con todo el Recre, pero ya la sentencia estaba dictada.

Primera vez que repite alineación Vélez

El técnico albiazul Íñigo Vélez repitió por primera vez en toda la temporada equipo. Formó con Rubén Gálvez; Dani Perejón, Rubén Serrano, Raúl Navas, Rafa Gálvez, Davinchi; Malam Camará, David del Pozo, Njalla, Paolo, Caye Quintana. En el banquillo se quedan Guillermo Centurión, Carlos Becken, Alberto López, César Moreno, Abraham Bahachille, Luis Alcalde, Antonio Domínguez, Juan Cerrudo, Zelu, David Soto, Pablo Caballero, Sergi Armero.

La primera ocasión clara del partido llegó en el minuto 3 de juego. Soulymane Faye a punto estuvo de marcar al recoger un gran pase interior a la espalda de Rafa Gálvez. Con velocidad se adelantó a la defensa albiazul y en el uno contra uno Rubén Gálvez despejó con la pierna ante el tiro del delantero.

El Recre comenzó con más posesión de balón, pero el Betis Deportivo se mostró muy vertical cada vez que lograba recuperar el balón en tres cuartos de cancha. No obstante, el Decano también buscó las cosquillas a su rival con una presión elevada. Paolo Romero filtró un gran pase para Njalla y el nigeriano con un toque se quitó al defensa, pero el portero bético Guilherme salvó la situación antes de que pudiera rematar. Luego puso un gran centro Davinchi, pero no encontró rematador. Casi llegó Njalla al tirarse.

Festival de paradas

Sobre el minuto 25 el nigeriano volvió a ser protagonista. Caye Quintana la puso desde la línea de fondo en el costado diestro y Nico Njalla encontró en su remate a Guilherme, que estaba cuajando un gran partido. El Recre estaba consiguiendo hacer daño al su rival, al que mantenía a raya en defensa y se lanzaba al ataque.

Pero el Betis Deportivo demostró que tiene mucha calidad y a la mínima le buscaba las vueltas a la zaga albiazul, aprovechando bien los espacios por dentro. Se complicó la vida absurdamente Rafa Gálvez, perdió el balón y el Betis acabó la jugada con un tiro por bajó cruzado de Óscar Masqué que detuvo con una grandísima intervención Rubén Gálvez.

Gol anulado a David del Pozo

Sobre el minuto 39 el Recre pudo adelantarse, pero el tanto de David del Pozo, un cañonazo dos pasos hacia dentro del área, fue anulado. El jugador albiazul controló y envió el balón al fondo de las mallas con un potente disparo, pero el esférico tocó su brazo derecho en el control o eso interpretó el colegiado, que señaló mano. En los últimos minutos del primer tiempo el Recre estuvo más agresivo y pisó más área, pero no logró que se moviera el marcador.

En la segunda parte el balón se movía más por el centro del campo y se mantenía más alejado de las áreas de lo que estuvo en la primera parte. No hubo ocasiones claras, pero sin embargo hubo goles en contra del Recre

Dos regalos al rival

El filial verdiblanco se adelantó con una jugada absurda. Centró desde la izquierda el Betis, despejó Davinchi y el balón dio en la espalda de Raúl Navas y el balón muerto lo aprovechó Carlos Guirao para marcar el 0-1 ante la incredulidad de los jugadores albiazules, que no se explicaban lo ocurrido.

Poco después la tuvo Antonio Domínguez, que enganchó un grandioso tiro con rosca que no entró por poco y se estrelló en el larguero. Fue la mejor reacción del Recre, que buscó alternativas con la salida del puntaumbrieño y Zelu.

Sin embargo, en lugar de recortar distancias en el marcador, el Betis hizo el segundo con un error impropio de Rubén Gálvez. Cuando hasta el infalible falla... El cancerbero albiazul, que tantas veces salvó a su equipo, incluido en este partido, erró clamorosamente. Recogió una cesión de la defensa, tocó el esférico y se quedó tan atrás que perdió el control mientras se quedaba clavado y esa distancia la aprovechó Destiny, recién ingresado en el campo, para hacer el 0-2 y poner la desolación en la grada.

Íñigo Vélez no se lo creía, pero rápidamente agotó cambios con las entradas de Pablo Caballero y Luis Alcalde para ir a la heroica. En lugar de recortar distancias, Rubén Gálvez evitó el 0-3. El portero albiazul se resarció de su error con una gran parada a tiro de Guirao.

Tres ocasiones del Recre

El Recre se fue arriba y lo intentó con todo. Aprovechó varias acciones a balón parado, pero no pudo marcar. Ahí fue clave para su equipo Guilherme, que paró dos buenos remates de cabeza, uno de ellos de Rubén Serrano. También estuvo acertadísimo en un centro de Antonio Domínguez al segundo palo, que cabeceó Luis Alcalde. Ya parecía claro que por mucho que lo intentara no era su día para marcar.

Caía y caía agua y la afición albiazul se llevó el aguacero en el cuerpo y el disgusto en el alma. Tocará seguir remando para no ahogarse.

RECREATIVO DE HUELVA - BETIS DEPORTIVO (0-2) VIGÉSIMO SÉPTIMA JORNADA. GRUPO 2. PRIMERA RFEF. NUEVO COLOMBINO RECREATIVO: Rubén Gálvez; Dani Perejón, Rubén Serrano, Raúl Navas, Rafa Gálvez (Pablo Caballero, m. 76), Davinchi; Malam Camará (Zelu, m. 67), David del Pozo (Luis Alcalde, m. 76); Nico Njalla (David Soto, m. 61), Paolo Romero (Antonio Domínguez, m. 67), y Caye Quintana.

Aleksandar Ivaylov Angelov Borisov (Colegiado búlgaro del Colegio Balear) Amonestó en los locales a Rafa Gálvez, David del Pozo; en los visitantes a Marcos Fernández. GOLES: -1, m. 63: Carlos Guirao; 0-2, m. 70: Destiny.