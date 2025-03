Recreativo de Huelva - Betis Deportivo en directo: previa, alineaciones, minuto a minuto del partido de Primera RFEF 2024-2025

El Recreativo de Huelva afronta la vigésimo séptima jornada en el grupo 2 de la Primera RFEF con la idea de salir de los puestos de descenso. Para ello debe ganar al Betis Deportivo, que cuenta con tres puntos más en la clasificación.

El conjunto albiazul, quinto por la cola (30 puntos), buscará encadenar por primera vez esta temporada dos victorias consecutivas, algo que no ha logrado hasta ahora. Tras derrotar a domicilio 1-2 al Hércules de Alicante buscará alargar la racha ante su afición en el Nuevo Colombino.

El Betis Deportivo por su parte, en media tabla con 33 puntos, está en crisis, pues aún no ha ganado en lo que va de año. Ha perdido a jugadores destacados que han promocionado al primer equipo, como Jesús Rodríguez y Ortiz, pero especialmente no suma victorias porque presenta una gran debilidad defensiva.

Sigue aquí el directo del partido:

Desde la llegada del técnico albiazul Iñigo Vélez no había repetido un once y lo ha hecho en esta jornada, en la que da continuidad a los jugadores que salieron de inicio ante el Hércules.

El filial bético todavía no ha logrado ganar en este año 2025, en el que sólo ha sumado tres empates