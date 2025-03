Íñigo Vélez: «No muero con ningún jugador ni con ningún sistema»

Íñigo Vélez, el entrenador del Recreativo de Huelva, ha atendido a los medios de comunicación este viernes después del entrenamiento para aludir al choque de este sábado (Nuevo Colombino, 18.00 horas) ante un rival directo, el Atlético Sanluqueño. Sólo tendrá las ausencias del lesionado Juan Pablo Pereira (ha recuperado a Rafa Gálvez y a Alberto López) y del sancionado Rubén Serrano, del que señalaba que «es un jugador que habrá jugado todos los minutos conmigo pero somos 25 y el que salga por él lo tiene que hacer igual que él o mejor para que el equipo siga creciendo».

Sobre el rival de este fin de semana, el míster albiazul explicaba que «analizando los diez partidos que llevo yo aquí creo que hemos estado mejor ante equipos de la zona alta, pero nuestra liga es ganarle a los de abajo y el sábado tenemos que ganar. Ellos también vienen con la necesidad de ganar. Es un equipo que mete goles aunque perdió en Mérida e Ibiza. Para nada se han encerrado atrás en los partidos que han jugado fuera de casa. Es un equipo complicado y con buenos jugadores, pero tenemos que ganar y lo que me interesa es que nosotros tengamos las cosas claras. Tenemos que seguir creciendo y somos conscientes de que tenemos que mejorar y sabemos que si sólo empatamos no nos dará para salvar la categoría, por lo que hay que ganar partidos. Veo al equipo bien y responsabilizado».

Recordaba Vélez el reciente empate en el feudo del colista Intercity señalando que «no fue un partido bueno y no estuvimos bien, pero cuando mejor estábamos llegó la expulsión y esa inercia nos llevó a empatar con uno menos. No salió el partido que teníamos pensado hacer pero el emapte nos permite salir del descenso. No es suficiente ni algo para estar tranquilos pero hay que aprovechar para hacer ese empate mejor ahora en casa en un partido clave que tenemos que sacar adelante».

Es consciente el preparador del Decano de que su equipo tiene bastantes carencias que corregir y mejorar en las diez jornadas que quedan de liga: «Todos esperamos ir a por el partido, con presión alta con robo y transiciones y seamos dominadores, pero a veces la idea que uno tiene en mente sale bien y otras veces no. El otro día hicimos una primera parte muy mala y sólo tuvimos un par de opciones por la izquierda de Soto. Ellos generaron algo a balón parado en un partido muy feo y todos estamos deseando tener mejores sensaciones. Controlar los noventa minutos en un encuentro es complicado, pero tenemos que tener mejores sensaciones tanto como técnico como los jugadores».

"Es el momento de dar un paso adelante"

El Decano ha dado un paso atrás desde la llegada de Íñigo Vélez al banquillo sobre todo en la capacidad de generarle ocasiones a los rivales. «A nivel de resultados estamos más o menos igual, pero es verdad que en los primeros partidos generábamos más ocasiones, como ante el Atlético de Madrid B y el Ceuta. La plantilla y el concepto del entrenador son los mismos, pero debemos dar un paso adelante. Somos un equipo al que le cuesta ganarnos pero también nos cuesta ganar. Es el momento de dar un paso adelante a nivel colectivo y está demostrado que tenemos que hacer un partido muy completo para ganar. En el aspecto defensivo el equipo es solidario, comprometido y trabajan todos, pero en el ofensivo es verdad que no estamos generando tantas ocasiones como nos gustaría», comentó.

Aseguraba que no se cierra a cambiar su actual sistema de juego. Así, esgrimía que «es una posibilidad cambiar. Siempre he jugado con tres centrales, pero en mi trayectoria he jugado con otros sistemas y no me cierro. A nivel defensivo nos aporta mucha solidez y además arriba nos permite jugar con dos puntas. No es un tema de morir con este sistema, para nada, igual que no muero con ningún jugador».

Por último, frenaba por ahora la posibilidad de que jugadores del filial como Matías Peralta o Juan Almeida den el salto al primer equipo. «Están teniendo un gran rendimiento y los tenemos en cuenta, pero tengo 25 jugadores en plantilla y esta semana a 23 disponibles. Estamos en una situación complicada que hay que sacar adelante y los jugadores que lo merezca van a jugar, pero creo que tampoco sería bueno para ellos sacarlos ahora con el primer equipo con la presión que tenemos de sacar los partidos adelante. Deben seguir rindiendo bien y sacando al filial adelante», comentó el entrenador del Recre.