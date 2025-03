Iñigo Vélez: «Esa victoria nos demuestra a nosotros mismos que estamos en un buen camino»

Íñigo Vélez, técnico del Recreativo de Huelva, ha dejado ver en más de una ocasión su forma de interpretar el fútbol. Lo mismo que dijo que ganar o perder no le condiciona que haya más o menos cambios en el once inicial de un partido a otro, ha asegurado que no está atento a las estadísticas. De este modo, no entiende de rachas sino del partido siguiente.

Preguntado sobre qué significaría para el equipo lograr dos victoria seguidas por primera vez esta temporada, señaló en sala de prensa que «en mi caso no me fijo en las estadísticas. A mí sólo me importa el partido siguiente, pero cuanto más partidos ganemos más liberado va a estar el equipo, independientemente de si son seguidos o no. Ojalá que salga bien y ganamos y plantearemos el siguiente», declaró. En esta línea, apuntó que «hay que ganar. El estado de ánimo no es el mismo, pero se gana, se analiza y se mira al siguiente partido. No pienso en lo que se ha hecho anteriormente».

«Veníamos de hacer buenos partidos y no conseguir la victoria. De haber empatado, de estar cerca de ganar y también de perder. Era la sensación de que el equipo competía pero no ganaba y esa victoria nos demuestra a nosotros mismos que estamos en un buen camino, de que todo el trabajo de semanas atrás nos libera a todos», explicó Vélez, que recordó que «todo el equipo saltó con el gol de Raúl Navas y demuestra que podemos ganar a cualquiera y tenemos capacidad de competir en casa y fuera».

«Era importante ganar y fuera de casa, que no se había hecho. Hicimos un gran partido y hubiera sido injusto no haber ganado y gracias a ese golazo de Raúl se pudo ganar», reseñó del 1-2 ante el Hércules. Considera el técnico vasco que «ante el Hércules tuvimos el partido controlado. Sabíamos defenderlos y dónde hacerle daño, pero es complicado tener controlado todo el tiempo el partido. Con el 1-2 cometimos más errores que en todo el partido. Cuando el rival juega hay que saber defender y el equipo hizo un partido muy completo».

Vélez analizó que «estamos en mejora continúa. En las situaciones de llegar a tres cuartos esa decisión se trabaja y se mejora. Muchas veces llegamos a esas zonas y a centros a línea de fondo y estoy contento porque el equipo entiende lo que les pido, pero en tres cuartos hay que tener esa calidad y claridad de buscar el último pase o remate».

Sólo una baja en el equipo

El técnico del Decano se mostró feliz por tener disponibles a 24 jugadores, siendo la única baja la de Juanpi. De Pablo Caballero comentó que «ha hecho toda la semana y está igual que todos. Está disponible. Podría entrar en convocatoria y jugar el domingo. Eso es bueno para el equipo porque hay mucha competencia en los puestos y para mí aunque sea un problema tener que elegir es mejora para todos».

Sobre las ocasiones falladas por Caye Quintana consideró que «Caye no tiene ningún problema. Es mejor fallar cuando el equipo gana. Se puede tener sentimiento de culpa si no es así. A mí meter gol prefiero que sean los delanteros por la confianza, pero Caye lo hizo genial y trabaja. No estuvo afortunado en las ocasiones que tuvo. Una es por ir a la presión y otra por llegar a zona de remate. Ojalá tenga más efectividad».

«Paolo está haciéndolo muy bien con y sin balón»

Uno de los nombres propios del equipo está siendo Paolo Romero, un canterano que está teniendo muchos minutos. «Paolo está haciéndolo muy bien con y sin balón y para mí es que tienen que jugar los once que mejor están. Tiene que seguir aprovechando su oportunidad. Tiene que seguir creciendo y mientras que rindan así me dan igual el nombre. Todos se tienen que agarrar al once y hacerlo lo mejor posible», afirmó.

En cuanto a las previsiones de lluvia y viento que se manejan y cómo puede afectar a sus planteamientos, el míster albiazul manifestó que «ahora mismo no me condiciona ni el once ni la idea del plan de partido. Otra cosa es que se inunde y no podamos jugar. Yo jugué con el Eibar aquí en Huelva con el campo encharcado. Increíble. No sé lo que va a llover, pero parece que me he traído el clima de allí porque no para de llover, pero espero que se pueda jugar en buenas condiciones.

El rival del Recreativo será el Betis Deportivo, un filial que ha bajado en su rendimiento con la pérdida de jugadores en favor del primer equipo verdiblanco, como en el caso de Jesús Rodríguez. Sobre este conjunto, opinó Vélez que «como todos los filiales tiene jugadores de mucha calidad, elegidos y tanto en tres cuartos, en la punta y los extremos tiene mucha calidad y movilidad por dentro y hay que tener cuidado». Agregó que «tenemos que ser conscientes de que pueden sufrir defensivamente pero ofensivamente tienen un potencial grande».

Comentó que analizó su último partido en casa y expresó que «le generan a balón parado». «Es normal. Es gente joven que si fallas en ataque no se nota tanto como en defensa, pero tienen buena defensa, medio campo y delantera. Tenemos que aprovechar nuestras virtudes e intentar hacerles daño», insistió.

Mucha igualdad en la tabla

En lo referente a la situación de la competición, en la que hay 11 equipos en 4 puntos, consideró que «cuanto más estemos todos juntos mejor. Lo estamos viendo cada semana. El Murcia pierde en casa y gana fuera y hay muchos empates. Cuando hay victorias es casi siempre por la mínima. Por detalles se han ido puntos. La igualdad es tremenda en la categoría y en el grupo y hay que hacerlo lo mejor posible para sacar los tres puntos».