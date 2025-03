Nicolás Sainz, psicólogo de la Selección: «Buscamos al futbolista completo y eso implica disponibilidad absoluta»

En enero del año pasado el psicólogo onubense Nicolás Sainz recibió una llamada que le cambió la vida. Después de mucho trabajo en la sombra, se incorporó a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para trabajar en los escalafones inferiores de un organigrama tan gigante como exigente.

Allí aporta su experiencia en diversos clubes y con muchos entrenadores a lo largo ya de más de dos décadas en el mundo del fútbol. En esta entrevista concedida a Huelva24.com se le muestra ilusionado y feliz pero también responsabilizado por seguir conquistando metas con 'La Roja' y 'La Rojita'.

- Cómo le surgió la llamada de la Selección Española?

- Pues creo que se debió a un proceso que se puede definir como paciencia y esperanza. Me enteré de que la RFEF iba a crear un departamento de psicología y les hice llegar mi currículum. Al principio no fui seleccionado, pero al cabo de varias temporadas me llamaron. Tuve que hacer varias entrevistas con personas de diferentes departamentos de la RFEF, evaluaron mi perfil, me observaron también en situaciones de campo para ver mi competencia y al final fui elegido para entrar a trabajar con las categorías inferiores masculinas, algo que como profesional y como persona de fútbol me llena de orgullo. Fue una decisión colegiada en base a los criterios internos de los diferentes departamentos de la RFEF para garantizar el máximo de acierto en la elección de los candidatos.

- ¿Puede compatibilizar la tarea con el trabajo que tenía de psicólogo en Huelva o le exigen dedicación exclusiva?

- No cabe la compatibilidad, es decir, la dedicación a la RFEF es total y exclusiva. Es una entidad donde buscamos la excelencia deportiva pero también el jugador completo, y eso implica disponibilidad absoluta y flexibilidad en cambios, en procesos y en viajes. Por lo tanto, es incompatible con cualquier otra función. Por razones obvias, debido a la trascendencia que tiene ser técnico de la RFEF, es lógico que te exijan que tengas exclusividad.

- ¿Cómo es su día a día en este trabajo con los escalafones inferiores de la Selección? ¿Con qué edades trabaja?

- Es un trabajo ilusionante y retador por las características que reúnen hoy día los jóvenes futbolistas. Trabajo con chavales que van desde los 14 años hasta los que están ya en la Sub 21. Son periodos evolutivos diferentes y, por lo tanto, con una maduración y unas necesidades distintas. Cada edad tiene una planificación y unos objetivos diferentes en función por ejemplo del curso escolar en el que están los chavales o de los días de duración de la convocatoria. El trabajo de tutorización puede abarcar cualquier variable que pueda incidir en el rendimiento del jugador, y eso teniendo en cuenta también actitudes que van más allá de lo deportivo porque buscamos el jugador completo y eso implica cuidar una serie de actitudes que van desde el césped hasta fuera del mismo. Analizamos los comportamientos de cortesía, los de convivencia en los hoteles, salimos a dar paseos y entramos en dinámicas culturales... Es decir, que abarca todo lo que es una educación integral sea el jugador menor o ya mayor de edad. No sólo nos focalizamos en lo deportivo sino también en la persona. Eso es un pilar de la Real Federación Española de Fútbol.

- ¿Tiene conversaciones grupales con los jugadores o son individuales?

- La psicología implica trabajo colectivo y trabajo grupal. El fútbol es un deporte colectivo, de ahí que trabajemos valores de equipo como la cohesión, la interdependencia positiva o la alineación motivada a un objetivo entre todos. Por lo tanto, las reuniones y dinámicas grupales en cualquier equipo y en cualquier categoría son muy importantes. Yo soy un defensor a ultranza de ellas. Y luego están las charlas individuales, que ya son temas más concretos y personalizados tratando las circunstancias singulares de un futbolista en concreto. Por lo tanto, son dos tipos de orientaciones de trabajo psicológico perfectamente compatibles.

- ¿La mayoría vienen ya de clubes importantes en los que entiendo que también tendrán sus psicólogos o es novedoso lo que se encuentra usted cuando habla con ellos en el apartado mental?

- Efectivamente. La psicología ha avanzado mucho en los últimos años y cualquier club de élite tiene su psicólogo dentro de la organización, y sobre todo en las categorías inferiores. Por eso los chavales tienen normalizada la figura del psicólogo. Por ejemplo, cualquier sobrecarga física o dolencia que obligue a acudir al traumatólogo pues a veces necesita también una gestión de la superación, de la motivación, de la frustración o de un exceso de niveles de ansiedad. Todo ese trabajo ellos ya lo tienen interiorizado e integrado, y cuando llegan a la Selección simplemente tienen que seguir la rutina que llevan en sus respectivos clubes. Tienen la figura de tutor o psicólogo y acuden a ella como una necesidad normal de un aspecto de su vida que es igual a cualquier otro.

- ¿Es tan importante en el fútbol manejar ya de igual manera el aspecto mental como el físico y el táctico?

- Es que creo que no se puede separar una cosa de la otra. Creo que una buena educación en el aspecto físico, táctico, metodológico, mental, nutricional y de descanso está sistemáticamente unida. Es verdad que algunos jugadores le prestan más atención a un ámbito que a otro y hay que compensar y equilibrar, pero para mí el aspecto mental es imprescindible. Hay que tenerlo en cuenta y manejar bien, con conocimiento y habilidad ese tema porque hacen que el rendimiento de un deportista aumente. Todas las personas tienen un margen de mejora y eso hay que pulirlo para llegar a la excelencia. Por lo tanto, para mí el aspecto mental predispone y sustenta al resto. Creo que a veces la fuerza mental es la que marca el detalle diferencial entre el éxito y el fracaso. Los deportistas de élite ya hemos visto que muchas veces han dicho públicamente que han logrado un objetivo gracias a su fortaleza mental.

- Supongo que es importante la labor de los psicólogos teniendo en cuenta que el éxito se le puede subir a la cabeza a chavales tan jóvenes.

- La variabilidad es muy alta. Hay chicos que afrontan de manera diferente las situaciones en cuanto a la cercanía con el profesionalismo. Algunos están a las puertas, otros ya están dentro de pleno derecho y otros además están jugando en Primera o Segunda División con el primer equipo de sus clubes. Por lo tanto, hay que aprender a compaginar el ámbito personal, las relaciones con los amigos, los gustos, las redes sociales o el ámbito académico porque los estudios son muy importantes y hay que tener un plan B y un plan C. Y por supuesto está también el ámbito deportivo donde tratan de crecer para progresar como futbolistas. Son adolescentes pero en algunos aspectos maduran relativamente pronto al estar en un mundo de adultos y en contacto con un nivel de exigencia que les hace madurar quizás más rápido que en otros ámbitos de su vida.

- ¿Y a Fermín López lo ha tratado o ya cuando se incorporó a la RFEF era mayor? Cómo es porque se le ve muy humilde y maduro.

- Me da mucha alegría de verlo triunfar porque tuve la suerte de tenerlo en la cantera del Recreativo. Lo vimos en la pretemporada y lo fichamos y ya empezaba a hablarse de su salida al Betis. Estuvimos con él y con sus padres y me acuerdo de que aun siendo tan pequeño ya se veía que iba a ser un genio y figura. Guarda esos valores dentro del campo que le vimos un día en un pueblo pequeño y desconocido de la provincia de Huelva (El Campillo). Me alegro de que brille, lo mismo que sucede con otros jugadores onubenses que están repartidos en diversos clubes de Primera y Segunda División. De hecho, en los escalafones inferiores de la Selección tenemos a onubenses de diversas categorías que están en clubes como Villarreal, Betis Sevilla o el propio Recreativo. Así que te llena de orgullo que desde un rincón tan chiquitito de España aparezcan pequeñas estrellas aunque jueguen en otras provincias. Ojalá algún día el Recreativo pueda tener la capacidad de gestionar el que estos chavales se pudieran quedar en el club de su ciudad y hacerlo grande.

- ¿Ha tenido usted trato con Luis de la Fuente y Javier López Vallejo? Son gente supongo que muy importante para que España marque a día de hoy diferencias en el fútbol europeo. ¿Qué destacaría de ellos?

- Con Luis de la Fuente y López Vallejo a veces coincido en la misma zona de trabajo aunque estemos en departamentos diferentes de la RFEF. Y también lo hemos hecho en comidas y celebraciones y la verdad es que es una gozada compartir cosas con ellos y tener compañeros que lo han ganado todo. De la Fuente viene de un proceso en las categorías inferiores, aparte de haber sido anteriormente jugador de élite. Por lo tanto, lo tiene todo. Y como persona es sencillo y tiene una fe y una confianza descomunal en su grupo de trabajo y en sus jugadores. Aporta sencillez y fuerza a la vez, así que creo que por su trayectoria le aporta mucho al fútbol español. Ha conseguido casi todos los éxitos con la Selección Española desde la sencillez y el concepto de equipo. Sus ruedas de prensa y sus entrevistas son modélicas y siempre se aprende de ellas. Y López Vallejo es mi amigo, mi coordinador y mi compañero. Tengo un especial recuerdo cuando compartí con él una tertulia en su etapa de portero del Recreativo (temporada 2006/07). Ha vivido los años más lúcidos de la RFEF y se puede aprender de su trabajo, de su capacidad de gestionar las dificultades y de su afán formativo y de llegar a todos los compañeros. Para mí es un tesoro formar parte de su departamento.

- ¿Es importante que un psicólogo entienda de fútbol o no para hablar con ellos? Me consta que a usted sí que le ha gustado desde siempre este deporte.

- Esa cuestión se lee mucho en redes sociales o en foros profesionales, lo mismo que la de que si un buen entrenador ha tenido que ser antes futbolista. No hay unanimidad y mi opinión personal, y me gusta ser valiente en mis afirmaciones, es que pienso que el haber vivido la dinámica diaria de un vestuario de fútbol, que es un deporte especial, con sus particularidades ni mejores ni peores que otros, ayuda al profesional de la psicología porque te da una visión más amplia del funcionamiento de un club y de la jerarquía y la toma de decisiones.

- Hay más onubenses en la Selección como José Antonio Fernández o Pablo López? ¿Cómo es su relación con ellos? Es curiosa tanta aportación desde un rinconcito de España como es Huelva.

- Con Pablo López coincidí en mi época en el Recreativo y creo que ahora está en el departamento del fútbol playa. Aún no hemos coincidido en la Selección pero sí con José Antonio Fernández en muchas ocasiones, sobre todo con la Sub 17, donde está de delegado federativo. Lo conocía del Recre y de la Federación Onubense de Fútbol pero para mí ha sido un descubrimiento. Fuera de Huelva se le tiene un gran reconocimiento y es una persona muy querida pero sobre todo muy valorada por su eficacia y gestión y principalmente por el tipo de relación que establece con los cuerpos técnicos y los chavales. Tiene una gran capacidad organizativa.

- ¿Qué torneos se han ganado en los escalafones estando ya usted trabajando dentro?

- Hemos ganado torneos importantes en Trieste (Italia), en Polonia o en Malta, pero el más importante obviamente por su trascendencia fue lograr el pasado verano el Campeonato de Europa Sub 19. Para mí fue algo extraordinario a nivel personal y profesional ver como tu trabajo y el de otros compañeros se alinean y salta la chispa en momentos difíciles como la semifinal y la final. Fuimos campeones con el esfuerzo de todos los jugadores, que algunos de ellos están ya jugando en Primera y Segunda División. Con lo difícil y lo igualado que está el fútbol no es fácil lograr ese título ante países tan punteros. La final fue el día después de mi cumpleaños, pospusimos 24 horas la celebración y pudimos celebrarla en Belfast por todo lo alto. Espero que haya más en el futuro, pero por ahora ha sido el recuerdo más satisfactorio que tengo en mi corto periodo en la RFEF.

- ¿Cuáles son las próximas competiciones a las que tiene previsto acudir?

- Lo más próximo son entrenamientos y torneos de la Sub 15, Sub 16 y Sub 18. Iremos viendo cómo van los procesos de los jugadores en mitad de temporada con sus clubes y seguiremos haciendo cohesión de grupo para que el equipo se sienta uno y para que cuando llegue el momento estén preparados. Hay que verse con cierta frecuencia para mantener vivo el espíritu de selección nacional.

- ¿Es muy diferente trabajar en la Selección Española que en otros clubes de fútbol en los que usted ya ha estado anteriormente? ¿En qué?

- Trabajar en un club profesional o en la RFEF tiene sus zonas comunes y coincidencias en cuanto a la psicología pero hay diferencias abismales. El club está muy condicionado por el estilo de dirección deportiva o presidencial, por las limitaciones económicas, por la idiosincrasia de la ciudad o por el estilo de un entrenador, porque a veces hay uno que es destituido a mitad de temporada y entra otro. La RFEF en cambio tiene una línea claramente marcada en cuanto a la forma de trabajo y el sistema de juego y lo comprobamos en las diferentes categorías. El cómo y el para qué están muy claros en la RFEF y hay un principio que es el trabajo en equipo desde un ambiente colaborativo. Hay un nivel de exigencia muy alto y se busca la excelencia deportiva para intentar ser campeones de Europa y del Mundo. Eso implica unos criterios muy claros y ajustar y reajustar cuando es necesario.

- ¿Cómo está viendo la trayectoria actual del Recreativo?

- Con preocupación y mucha incertidumbre. Desde que entró en la propiedad Pablo Comas, que yo estaba dentro con José Luis Oltra en la temporada 2014/15, ha llovido ya mucho y ha habido muchos efectos residuales. Al menos tenemos esa dosis de esperanza de que en esta etapa de transición se llegue a buen puerto. Les deseo la mayor de las suertes y de las habilidades para que lleven al Decano a donde se merece. La verdad es que es un club muy querido y muy valorado dentro y fuera de Huelva, y no son palabras de artificio sino que lo compruebo cada día. El Decanato y la historia de Huelva y de fútbol nadie lo discute. El número de abonados, el estadio y el sentimiento de pertenencia del onubense son cosas que se valoran y la gente se pregunta cómo es que el Recre no está como mínimo en Segunda División. A ver si podemos vivir de nuevo otra etapa dorada de nuestro Recreativo y que salgan muchos jugadores para las diferentes categorías de la Selección Española.

- ¿Cree que le vendría bien la ayuda de un psicólogo para enderezar su rumbo liguero actual?

- He tenido la suerte de trabajar con muchos entrenadores y en diferentes etapas y circunstancias del club y en distintas categorías, como Lucas Alcaraz en Primera División, José Luis Oltra, Quique Hernández, Carlos Ríos, Juanma Pavón, Ángel López, Alberto Monteagudo, Claudio Barragán..., y todos han tenido sus peculiaridades y hemos tenido que solventar dificultades de salvarnos en la última jornada o ilusiones como luchar por un ascenso. Ahora mismo el club está pasando por situaciones de inestabilidad institucional y eso quieras que no siempre les llega a los jugadores y les afecta en su rendimiento. Yo estoy convencido hasta la médula de que un profesional de la psicología hubiera ayudado claramente a que hubiese mejorado el rendimiento del equipo. No sé cuánto pero yo he vivido diferentes etapas en el Recre en el que ha habido un antes y un después en el rendimiento de la plantilla y del entrenador cuando se ha trabajado con un psicólogo dentro del club. No han tenido ese recurso en momentos realmente críticos de nuestro Decano. Yo llevaba las cuentas en temporadas anteriores de las veces en las que semanalmente salían en tertulias declaraciones referentes al bloqueo mental de los jugadores y a que la presión les estaba pudiendo y no miraban la portería contraria y se escondían. Todo hacía referencia a variables psicológicas y después nadie le ponía solución a eso. Un psicólogo, como cualquier otro trabajador, debe estar en una entidad de forma remunerada económicamente y reconocida. Lo que no puedes es supeditar la llegada de un profesional a que actúe de una forma altruista. Como anécdota contaré que como profesor de universidad uno de mis alumnos quería hacer un trabajo de final de grado sobre la psicología del deporte y la conclusión es que se paseó por todos los clubes importantes de nuestra provincia, no sólo de fútbol, y no encontró la posibilidad de estar coordinado por algún psicólogo en ninguno de ellos. Ojalá sea una excepción y esto cambie y el profesional de la psicología sea un elemento crucial e imprescindible en el futuro en nuestra tierra. Para mí es importante que esa figura sea reconocida en el siglo XXI.

- ¿Y del Córdoba y de José Luis Oltra supongo que también tendrá muy buenos recuerdos no? ¿Mantiene contacto con ambos en la actualidad?

- Sigo al Córdoba porque pasé allí dos temporadas excepcionales con Oltra y el cuerpo técnico. Forjamos una amistad y una relación profesional que dura ya más de diez años. Fue un momento muy bonito a nivel deportivo porque luchamos por el ascenso a Primera División. Caímos contra el Girona que nos coincidió con un partido internacional en el que perdimos a Florin Andone, que para nosotros era el eje de nuestro ataque y no pudo ser. Pero aprendimos y sobre todo disfrutamos. Presumo de mantener la relación con todos los entrenadores que he citado antes y hablo con ellos con cierta frecuencia. Eso dice mucho de lo que yo entiendo que es la gestión del trabajo en equipo. Las relaciones claras, directas y maduras deben estar en la base de todo profesional y entiendo que la psicología está al servicio de un objetivo para aportar lo que el entrenador quiera de ti. Debemos ser un recurso útil y válido en el que no haya dudas de nuestra aportación para ayudar al rendimiento de los jugadores a nivel individual y colectivo.