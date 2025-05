Pineau: «Sé que dentro de poco haré goles, que es para lo que vine al Recreativo»

El delantero del Recreativo de Huelva Sebastien Pineau, que llegó hace un par de semanas al club albiazul pero ya fue titular ante el Alcoyano y salió en la segunda parte del encuentro contra el Ibiza, ha sido protagonista esta mañana en la sala de prensa del estadio Nuevo Colombino después del entrenamiento.

«Siento que aquí hay un grupo fortalecido. Obviamente yo llevo aquí poco tiempo pero veo que en cada entrenamiento están poniéndolo todo de su parte para salir de esta situación. Tanto contra el Alcoyano como ante el Ibiza se vio un equipo que salió a ganar y aquí está claro que se trata de marcar más goles que el contrario y estoy convencido de que en los próximos partidos lo lograremos», comenzaba diciendo en un acto que sirvió también como su presentación oficial ya que todavía no había hablado ante los medios tras su reciente llegada al Decano.

El futbolista peruano, que tiene también la nacionalidad chilena, recalcaba que «vengo de jugar en el fútbol de Estados Unidos y veo que hay bastante diferencia con el de España. Creo que me estoy adaptando bien desde el primer día de entrenamiento y el club y el grupo me han dado confianza en todo momento. En lo poco que he jugado me he sentido bastante bien y con mucha confianza y sé que dentro de poco haré goles, que es para lo que vine. Obviamente mi nivel se verá a medida que entrene más tiempo y juegue más partidos. En lo físico y en lo colectivo me encuentro bien y espero dar muchas alegrías a esta institución».

Sobre lo que le ha pedido el técnico del conjunto albiazul, Raúl Galbarro, Pineau apuntaba que «soy un jugador al que le gusta mucho romper las líneas de defensa y crearme ocasiones de gol, y el míster me está pidiendo que también sea una opción en el colectivo y baje a ayudar a los extremos para crear espacios. Lo llevo de la mejor manera y trato de hacerlo bien en los entrenamientos en ese aspecto para llevarlo después a cabo en los partidos».

Sobre la falta de gol del Recre, que únicamente ha marcado tres tantos, y dos de ellos de penalti, en las nueve últimas jornadas, explicaba que «presión siempre va a haber, y más en un club histórico como el Recre, fuera y dentro del campo. Yo lo llevo de la mejor manera y estoy tranquilo y como todo delantero sé que vivimos de rachas de hacer muchos goles y de otras de sequías. Yo estoy tranquilo y trabajo para mejorar día a día. Estoy rodeado de muy buenos profesionales y seguro que pronto llegarán los goles».

Elogios al vestuario y a la afición

También elogiaba el ariete al grupo humano que se ha encontrado en el vestuario del Decano: «Yo siento que hay un equipo comprometido y bastante unido, algo que me sorprendió porque otros equipos en estas circunstancias se rompen. Aquí ocurre todo lo contrario y hay alegrías, al igual que tristezas, pero todos están enfocados en un solo objetivo, que es la permanencia. Estamos trabajando 'a full' para este próximo partido con mucha intensidad y juego colectivo».

Por último, Pienau elogiaba a la afición albiazul. «Ves a la gente con el escudo y eso me causa una gran ilusión cuando entro al campo. La afición aquí es una pieza clave para nosotros y el empujón que nos dan en los partidos nos ayudan a estar en la mejor forma», comentó.