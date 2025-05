Raúl Galbarro: «Algunos jugadores no han estado centrados y lo más oportuno era tirar del filial»

Raúl Galbarro, técnico del Recreativo de Huelva, explicó en sala de prensa por qué tanto en el once como en la convocatoria ha habido muchos jugadores del filial y no han entrado en la lista otros del primer equipo que sí estaban disponibles y no presentaban sanción ni lesión alguna.

«Para ganarse entrar en la convocatoria y participar en el partido tienes que entrenar y competir por un puesto esta semana. Algunos jugadores no han estado centrados y he pensado que lo más oportuno era tirar de jugadores del filial», ha comentado.

Galbarro continuó diciendo que «para ponerse esta camiseta tienes que luchar por tenerla. Cada personas gestiona sus frustración de una manera y algunos necesitan más que otros y no he visto a estos jugadores preparados para el día de hoy», continuó diciendo. «A lo mejor le he hecho un favor. Quiero pensar que no y que he hecho lo que tenía que hacer», agregó e indicó que «los que han salido han sido los que mejor estaban».

«Mal anímicamente»

En lo personal, el técnico albiazul reconoció que «estoy mal anímicamente, muy tocado. Venía con la idea de lograr los puntos necesarios para sacar al equipo de ahí abajo y no lo he conseguido». Expresó que «sabía que era una situación muy complicada, pero pensaba que lograría salvarlo y soy partícipe de esta mala situación».

A pesar del resultado y la situación, Galbarro defendió lo que mostró su equipo en este partido. «He visto un equipo que lo ha dado absolutamente todo con los recursos humanos que hemos tenido. Como en otras ocasiones no ha dado para sumar».

«El equipo quería ganar por encima de todo y terminar con una victoria y el golpe ha sido duro, pero no nos ha dado nuevamente para sumar los tres puntos», insistió el sevillano, que consideró que «no se ha visto en el campo reflejado la diferencia que marca la clasificación, pero si no tienes gol, aunque crees ocasiones terminas sin sumar. Ha ocurrido lo que viene pasando en partidos anteriores y se ha consumado el descenso».