Sin perdón: El Recreativo de Huelva cae al agujero del fracaso que lleva cavando todo un año (0-1)

Con gafas de sol, el rostro compungido y las palmas de las manos juntas en posición de perdón, el presidente del Recreativo, Adrián Fernández, se dirige sin palabras a la afición. Es la nítida imagen que retrata a la perfección el estado del Recreativo. Está de luto. No hay excusas. No se puede apelar a la mala fortuna. No hubo en ningún momento lo suficiente para merecer seguir perteneciendo a la Primera RFEF.

Cuando se toma un rumbo fijo durante un tiempo, cada vez resulta más complicado lograr reconducir la ruta y llegar a buen puerto. El Recreativo de Huelva ha visto certificado este sábado 17 de mayo, con la derrota por 0-1 ante el Murcia su descenso deportivo a Segunda RFEF, uno que no sorprende a nadie, pues lleva toda la temporada cavando su tumba. Ha ido haciendo más grande el agujero jornada a jornada, con un equipo que no ha respondido ni a las expectativas ni a la responsabilidad de representar al Decano. A una plantilla poco competitiva desde el principio no le ha dado ni para pelear al menos desde la zona baja y ha ido confirmando partido a partido su condición de equipo de una categoría inferior. Tres entrenadores han acabado claudicando ante esa realidad.

En el cierre de la temporada en el Nuevo Colombino le ha tocado a la sufridora afición albiazul el remate más doloroso. Presenciar los últimos minutos en la categoría de bronce nacional con un partido que ha acabado como casi siempre, con derrota. En esta ocasión, como en contadas excepciones, el equipo peleó, fue intenso, le puso ganas y lo intentó. Fue mejor que su rival en muchos momentos, pero erró en lo fundamental, las áreas. Volvió a ser presa de sus defectos. No fue capaz de aprovechar en ataque sus ocasiones, y tuvo más de una, y en defensa acabó pagando su falta de contundencia. Un Mérida de playoff firmó un partido efectivo. Apenas tuvo ocasiones, pero en la primera que tuvo Carlos Doncel la puso en la escuadra para dar el gol de la victoria a su equipo. Después se acumularon las lágrimas, la rabia, el sinsabor de siempre, que va desde el césped al palco, donde se ha instalado la incertidumbre toda la campaña y que parece no desaparecer con nuevos dueños.

El técnico albiazul, Raúl Galbarro, introdujo cinco novedades en el once con respecto al equipo que salió de inicio en la derrota en Marbella. Entraron el canterano Juancho, que debutaba, Davinchi, Antonio Domínguez, Iván Romero y Sergi Armero por Rubén Serrano, Dani Romero, Alberto Vela, Zelu y Caye Quintana.

El Recre comenzó con más decisión que su rival el duelo. El conjunto albiazul tuvo más control del balón y pisó más área. Tras un primer disparo fuera de Paolo, llegó más a zonas de peligro con Davinchi por la izquierda y dispuso de varios saques de esquina. En defensa ató en corto a su rival, que no gozó de ocasiones.

Luego Paolo dejó el balón a Antonio Domínguez, pero no impactó bien con el balón y cruzó demasiado. Más adelante el canterano volvió a hacer daño por ese sector y fue Davinchi quien remató mal y el balón, tras ser cabeceado, se fue por encima del larguero desde el área pequeña.

El Recre fue haciendo mucho daño por las bandas, especialmente por la izquierda, pero le faltaba claridad y acierto en el último pase y especialmente en el remate. Nada que no se haya visto y sufrido durante meses.

Golazo de Carlos Doncel

El Mérida se centraba en defender bien y parecía gris en ataque, pero lo solucionó en un instante. Carlos Doncel enganchó un gran disparo, potente y desde el centro del borde del área para perforar la escuadra y poner el 0-1 en el minuto 25. Todas las buenas sensaciones albiazules se borraron de un plumazo.

El gol fue un cambio de tendencia en el choque con el equipo visitante yendo a más, aunque el Recre no dejaba de luchar. No obstante, el equipo emeritense tuvo una gran ocasión para aumentar su ventaja en el marcador al lanzar una buena contra, pero Álvaro Juan no estuvo acertado.

La afición recreativista mostró al término de la primera parte su enfado con el equipo, que dominó y no aprovechó sus ocasiones, como sí hizo Carlos Donce para el conjunto visitante con su misil.

En la reanudación, Álvaro Juan a la contra no remató la faena y detuvo bien Rubén Gálvez, mientras que en la jugada siguiente y el área contraria, Paolo atacó por la izquierda pero se precipitó. Luego tuvo otra Sergi Armero, pero tampoco dio con el gol.

Galbarro fue moviendo el banquillo e hizo debutar a Kai Aparisi y también salió antes Juan Almeida. Apostó el conjunto albiazul por el juego directo y colgó excesivos balones que despejó sin problemas la sólida defensa del Mérida, con el onubense Manuel Bonaque como capitán general.

El Recre no se rindió y continuó llegando al área y logró sorprender a la zaga visitante, pero no terminó de acertar nuevamente. Después David del Pozo tuvo una opción de disparo que se fue alto desde la frontal.

Cada minuto parecía un resumen en bucle de lo ya vivido. Nadie creía en la victoria, ni tan siquiera en el empate y eso que durante toda la temporada la afición ha puesto toda la fe posible. Irónicamente el destino propiciaba que la mayoría de sus rivales estuvieran perdiendo. Pero como en otras tantas oportunidades para el perdedor, no estaba preparado para aprovecharlas.

El Recreativo selló el descenso. Acabó una vez más hundido en su orgullo. Queda una jornada más para cerrar una temporada para el olvido, terreno en el que toca sembrar un futuro con mejores esperanzas, pero ahora cuesta mucho trabajo. El recreativismo no tiene ojos ni corazón para más ahora mismo que no sea sentir la hondura del agujero en el que cae el club.

RECREATIVO DE HUELVA - AD MÉRIDA (0-1) TRIGÉSIMO SÉPTIMA JORNADA. GRUPO 2. PRIMERA RFEF. NUEVO COLOMBINO RECREATIVO: Rubén Gálvez; Dani Perejón, Raúl Navas, Juancho (Carlos Becken, m. 65), Davinchi (Ale Limón, m. 87); Luis Alcalde (Pablo Caballero, m. 87), Antonio Domínguez, David del Pozo, Iván Romero (Juan Almeida, m. 58); Paolo y Sergi Armero (Kai Aparisi, m. 65).

MÉRIDA: Juan Palomares, Bonaque, Juanjo Sánchez (Dusi, m. 74), Ismael Athuman, Pablo Ganet (Miki Muñoz, m. 56), Saúl del Cerro; Pipe, Álvaro Juan (Liberto Beltrán, m. 56); Carlos Doncel (Miguel Carvalho, m. 74), Javi Eslava (Herculano Nabian, m. 80), Raúl Beneit.

Roberto Gonzalo Sánchez (Colegio Castellano Manchego). Amonestó en los locales a David del Pozo, Juancho; en los visitantes, a Juanjo Sánchez GOL: 0-1, M. 25: Carlos Doncel.