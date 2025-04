El Recreativo hace firmar a todos sus empleados un compromiso de confidencialidad

El Recreativo de Huelva ha citado esta mañana a todos los empleados de la entidad para pasarse por administración y firmar un compromiso de confidencialidad con el club. Una noticia avanzada por Cope Huelva, que indicaba que en el documento también se indica que «cualquier motivo de información interna filtrada al exterior será motivo inmediato de despido».

Todo viene al hilo de algunas filtraciones que han salido fuera desde dentro del club en las últimas semanas, siendo la última la del inminente cese del entrenador albiazul, Íñigo Vélez, este pasado miércoles a primera hora.

En rueda de prensa, el capitán de la plantilla del Decano, Rubén Gálvez, confirmaba que «el documento lo hemos firmado tanto los empleados como los jugadores y me parece perfecta la idea que ha tenido el presidente (Adrián Fernández-Romero). No puede ser que tengamos una reunión y al salir ya se hayan filtrado cosas. Al final parece que no puedes confiar en nadie y sorprende que pasen esas cosas. Bastante tenemos con lo nuestro como para distraernos en esas cosas, así que me parece perfecto que tengamos que firmar ese documento».

El cancerbero albiazul habló también de otros temas de la actualidad del equipo, como por ejemplo el del cese de Íñigo Vélez. «En el vestuario nos cogió por sorpresa. Al final es una decisión que toma el club y nosotros no somos quién para decir si estamos o no de acuerdo. Con el nuevo míster (Raúl Galbarro) llevamos dos días y está intentando inculcarnos sus ideas y nosotros cogerlas lo antes posible porque no hay demasiado tiempo», destacó.

Reconocía con total sinceridad Rubén Gálvez que «cuando echan a un entrenador los principales culpables somos los futbolistas. Los resultados indican que a nivel grupal de equipo estamos haciendo una temporada mala y el fútbol está montando así y cuando las cosas no van bien es más fácil echar a uno que a 25».

"Está siendo una temporada de mierda"

Eso sí, no tira la toalla de la permanencia y quiere mostrarse positivo: «El Yeclano cuando perdió aquí parecía que ya estaba descendido y ahora ha salido, el Marbella parecía que estaba salvado y ahora está otra vez metido en la pelea... Nosotros vamos a luchar hasta el final. Es verdad que está siendo una temporada mala y de mierda. Sabemos que va a ser duro pero tenemos que hacer una piña dentro del vestuario para sacar esto adelante».

El capitán del Decano señalaba sobre el último partido liguero que «en el partido contra el Castilla tuvimos unos primeros 25 minutos buenos, pero cuando los dejamos correr a la vista está lo que nos pasó. Nosotros trabajamos cada día para darle alegrías a la afición y también por nosotros, porque trabajamos bien durante la semana y creo que nos lo merecemos. »Estamos muy jodidos todo el equipo porque los resultados no se están dando, pero tenemos que estar tranquilos y saber que llevamos un escudo en el pecho que pesa mucho y que tenemos que sacar esto adelante y seguir luchando hasta el final«.

Rubén Gálvez piensa que ahora mismo al equipo onubense le puede venir hasta mejor jugar lejos del Nuevo Colombino. Le restan dos partidos de liga en casa y tres a domicilio, empezando por el de este sábado contra el Alcoyano. «Este año a la mínima que tenemos algo en contra al equipo le está faltando personalidad para sacar la situación adelante. Hemos tenido una charla entre nosotros y sabemos que nos quedan cinco finales a cara de perro y hay que sacarlas como sea. Ahora mismo creo que nos viene mejor incluso jugar fuera que en casa a pesar de los resultados que llevamos fuera, y no es por criticar a la afición, ni mucho menos, sino por nosotros. El del Alcoy será un partido de muchos duelos, en el que no hay que tener tanto el balón, y quizás por eso nos puede venir hasta bien. En casa hay que exponer más y llevar el ritmo del partido», matizó.