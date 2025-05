Recreativo de Huelva - Mérida en directo: previa, alineaciones, minuto a minuto del partido de Primera RFEF 2024-2025

La terrible segunda temporada del Recreativo de Huelva en la Primera RFEF va tocando a su fin y el estadio Nuevo Colombino acogerá el último partido en la categoría de bronce. El Decano se enfrenta al Mérida a partir de las 19.00 horas en un duelo en que los albiazules se juegan la honra y dejar la mejor imagen posible a una indignada afición, mientras que el cuadro extremeño pelea por el playoff.

El equipo que dirige Raúl Galbarro, tercer técnico esta temporada, se someterá al juicio de una hinchada que ha sido fiel, como siempre, y que ha ido soportando sufrimientos y disgustos hasta explotar. Ha visto como el equipo no sólo ha respondido a las expectativas, sino que ha acabado dando una muy pobre imagen. Tampoco están los socios nada contentos con la gestión que se está realizando desde el consejo de administración, en la parte ejecutiva y en la ética y estética.

Posiblemente nada de lo que haga el equipo podrá compensar el daño, pero en los dos partidos que quedan la plantilla debería pelear por no acabar penúltimo en la clasificación. Tiene 37 puntos, a tres del Fuenlabrada (40 puntos), su próximo rival. Cuarto por la cola está el Alcoyano (41) y décimo sexto está el Atlético Sanluqueño, empatado a 42 puntos con el último equipo salvado, el Yeclano Deportivo. Con 43 está Marbella y Villarreal B.

Por su parte, el Mérida ha vivido una buena temporada hasta ahora y está de lleno en la pelea por acabar en puestos de playoff de ascenso a Segunda División.

El cuadro emeritense cierra los puestos de privilegio con 54 puntos, dos por encima del Sevilla Atlético y el Atlético de Madrid B. Por delante están el Antequera (55) y el Ibiza (59), aún a su alcance, pero ya sólo quedan dos jornadas y lo normal es que pelee por ser cuarto o retenga la quinta plaza.

Sigue aquí el directo del partido:

El once lo forman Rubén Gálvez; Dani Perejón, Raúl Navas, Davinchi; Luis Alcalde, Antonio Domínguez, David del Pozo, Iván Romero; Paolo y Sergi Armero.

Son suplentes Dani Vicente, Iker Maciá, Miki Muñoz, Liberto, M. Prevedini, Edu Sánchez, Eliseo, Herculano Nabian, Busi, MIguel Carvalho y Tiago.