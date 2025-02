Un Recreativo en el que casi todo es mentira (1-0)

Vuelta a las andadas. A la cruda realidad. A la mediocridad de una temporada aciaga en la que de no mediar un volantazo inesperado hay muchas posibilidades de que el Recreativo de Huelva tope con sus huesos en el pozo de la Segunda RFEF. Si ahora mismo concluyera la campaña, el Decano descendería con total merecimiento. Sigue penúltimo en la clasificación y después de 22 jornadas no puede haber ningún iluso que a esto pueda tildarlo con calificativos como los de accidente, bache o mala suerte. El equipo es muy malo y, quitando a cinco o seis jugadores, que además en la mayoría de los casos andan lejos de su mejor estado de forma, prácticamente ninguno tiene nivel para jugar en esta categoría. Y con futbolistas de mentira al final suele ocurrir lo inevitable. Y no es cuestión de ser derrotista sino de decir las cosas como son y no contarlas en mayo cual ventajista. Con lo que hay, no hay más cera que la que arde. Es problema de confección de plantilla y de dirección deportiva, no de los entrenadores. Este lunes concluye el mercado invernal y sin un par de fichajes que vengan para ser titulares el Decano es carne de descenso.

Alejandro Gálvez, que seguramente también tenga mucho que callar por su escasa aportación en el año y medio en el que vistió la elástica albiazul, señaló hace unos días que se marchó del Recre porque en esta temporada no estaba viendo profesionalidad en muchas parcelas. Y lleva más razón que un santo. La pasada semana se cumplió un año desde la sentencia que le daba la razón a Pablo Comas con el tema de la expropiación y desde entonces nadie ha dado pie con bola en la entidad albiazul. Ni el Ayuntamiento (que dirá que ellos no fichan ni meten los goles), ni el consejo de administración (que no tiene ni carisma ni fuerza), ni la dirección deportiva (pese a que el fenómeno de Óscar Arias dijo en verano que habían tenido más dinero para fichar que en el pasado curso y que había mejor plantilla)... Y para colmo ahora llevamos más de un mes instalados en el surrealismo de una venta que llega pero que no llega y a la que me da a mí que por desgracia le quedan todavía por escribir bastantes episodios.

Lógicamente cualquier club que hubiese pasado por estas vicisitudes descendería sí o sí esta campaña. Pero al Recre le queda la baza de su afición y, dada la igualdad (o mejor llamémosle falta de nivel) de la categoría, a poquito que saque sus partidos en el Nuevo Colombino todavía es posible pensar en la salvación. A domicilio el Decano es un alma en pena, un equipo ridículo que casi siempre apuesta por el 0-0 desde el pitido inicial y si después suena la flauta y puede hacer algún gol al contragolpe bienvenido sea. Pero es un conjunto sin ambición, sin identidad, sin personalidad. Demasiado cagueta y que lo fía todo a la intensidad. Y claro, cuando un rival, como por ejemplo este sábado el Alcorcón, te supera en echarle ganas al asunto, pues todos los argumentos se te desmoronan como un castillo de naipes. Es de esperar que el 'efecto ´Íñigo Vélez' no se haya evaporado tan pronto después de los decentes tres encuentros anteriores porque en Santo Domingo volvió a verse la versión más ramplona y aburrida del Recre. Un bodrio en toda regla y una derrota justa y hasta corta frente a un adversario que también es de lo peor de la Primera RFEF.

Lesión de Dani Perejón

El míster recreativista sólo realizó un cambio en su defensiva alineación habitual, con la entrada de Zelu por Paolo Romero en una banda. No arrancó mal del todo el Decano la cita y todo se le empezó a torcer tras la lesión de un indiscutible como Dani Perejón a los 20 minutos de partido. Lo peor es que puede ser grave y que le obligue a perderse varios encuentros. Su sustituto es el uruguayo Juan Pablo Pereira, otro 'regalito envenenado' de Óscar Arias que aún no ha debutado y que pasa más tiempo en la enfermería que en el césped. Y si este lunes no llegan refuerzos algo tendrá que inventar Íñigo Vélez. Su solución de urgencia en Alcorcón fue colocar ahí a un extremo, Juan Cerrudo, otro de esos futbolistas de perfil bajo que con una dirección deportiva seria no estarían jugando en el Decano. Nunca.

En el descuento del primer acto, y tras no haber pasado apuros atrás, el Recre gozó de un par de tímidos acercamientos para haberse adelantado en el marcador. El plan de partido más o menos le estaba saliendo a su técnico, que no contaba con que los alfareros iban a hacer un contragolpe de manual en el minuto 50 que culminó en un buen tanto de Sergio Navarro a la postre definitivo y con el que ahora el Alcorcón aventaja en tres puntos al Decano en la tabla y además le iguala el 'goal average'. Ahí murió el choque porque la capacidad de reacción de los onubenses fue inexistente. Nula. Cero. No hubiesen empatado ni aunque el partido hubiese durado cuatro días.

Vélez introdujo otros cuatro cambios con futbolistas pues eso, muy normalitos para la Primera RFEF, y nada se supo del Recre en ataque. Los dos refuerzos invernales aún no han jugado, la venta está en el aire y el fantasma de Pablo Comas revolotea, y ya se sabe que el dueño de Gildoy llevó al club a la Segunda B en su día y lo colocó al borde de la desaparición. Esperemos que no vuelva a suceder próximamente un calco de todo eso. Casi todo, menos la sufrida afición y algún destello de la cantera, es de mentira en el Decano de los últimos tiempos y huele a podrido.

Una pena pero así estamos a día de hoy. Llegan días y semanas decisivas en el césped y en los despachos. A ver si los profesionales demuestran serlo en todas las parcelas y el club albiazul sale a flote. En Alcorcón se consumó un nuevo desastre. La imagen dejó otra vez mucho que desear. El proyecto pende de un hilo. Está cogido con alfileres. Toca sufrir y arremangarse en tres meses y medio de infarto.

Josele Martínez; Manrique, Rojas, Álvaro Santiago, Rentero, Yael, Sergio Navarro (David Ramos, min. 77), Vladys Kopotun, Capi (Rayco, min. 46) (Rafa Llorente, min. 88), Da Costa y Samu RECREATIVO Rubén Gálvez; Dani Perejón (Juan Cerrudo, min. 21) Rubén Serrano, Raúl Navas, Carlos Becken (Nico Njalla, min. 73), Davinchi; Malam Camará (César Moreno, min. 73), David del Pozo, Luis Alcalde (Paolo Romero, min. 73); Zelu (David Soto, min. 60) y Caye Quintana

1-0, min. 50: Sergio Navarro ÁRBITRO Juan Manuel Gordillo Escamilla (colegio valenciano). Amonestó a los locales Álvaro Santiago, Manrique, David Navarro y Rentero y a los visitantes Malam Camará, Rubén Serrano y Caye Quintana