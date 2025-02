Íñigo Vélez: «Hemos desaprovechado una oportunidad y tendremos que pelear mucho para salvarnos»

A la conclusión del encuentro disputado en el estadio Santo Domingo y saldado con derrota por 1-0 del Recreativo de Huelva contra el Alcorcón, el técnico del Decano, Íñigo Vélez, apuntó que «es verdad que el partido para nada ha sido bueno. Veníamos convencidos de seguir en nuestra línea para sacar los tres puntos pero nada más lejos de la realidad. En la primera parte tuvimos incluso una ocasión al final y todo estuvo igualado pero en la segunda mitad no estuvimos bien y nos costó sobre todo a raíz del gol de ellos. Con balón no estuvimos bien y sin balón nos faltó estar mejor en segundos duelos como otros días en los que sí que estuvimos mejor. Ese otro fútbol es necesario para ganar partidos y para salir de ahí abajo. No hemos estado al nivel de otras veces ante un rival que sabíamos que iba a apretarnos, y más en su campo«.

«Cuando pierdes y los cambios no dan efecto porque hemos seguido perdiendo parece que faltan cosas en la plantilla. Hoy incluso cambiamos el sistema para meter a más gente en ataque en la segunda parte, pero no ha sido el día. Nos fuimos con buena sensaciones al descanso pero la segunda parte no ha sido buena para nada. Hay mucha igualdad y todo se decide en pequeños detalles. Ellos tuvieron un golpe de calidad y nosotros no tuvimos nuestro mejor día ni en defensa ni en ataque«, añadía el preparador del conjunto onubense en su valoración del encuentro.

En cuanto al gol que le costó la derrota al conjunto onubense, Vélez argumentaba que «el Alcorcón ha estado muy intenso y ha hecho un muy buen partido pero es verdad que a nosotros nos ha faltado acierto con el balón. Nos conocían perfectamente y en la primera parte tuvimos acercamientos y apariciones de Luis Alcalde pero en la segunda parte el gol nos hizo mucho daño y fue un jarro de agua fría. Venía de un córner nuestro y no defendimos bien. Al final tuvimos algún centro con acercamiento pero no estuvimos bien en esa segunda parte«.

Sobre el hecho de que los nuevos fichajes no estén gozando todavía de minutos, comentó que «Abraham Bahachille no ha completado toda la semana y hemos tenido la duda de sacarlo pero al final sacamos a César Moreno. Y Rafa Gálvez tenía un virus. Intento acertar con los once que salgan al campo».

Lesión de Dani Perejón

De la lesión de Dani Perejón a los 20 minutos de partido, recalcó que «ha sentido un pinchazo y lo hemos tenido que cambiar. Un contratiempo más. Esperemos que sea lo menos posible pero ahora estamos a expensas de las pruebas que le realicen».

Y mirando al futuro, el míster del conjunto onubense señalaba que «Afrontaremos el partido con el Villarreal B con el único pensamiento de ganar. Somos conscientes de que hemos perdido una oportunidad de sumar puntos y de ganar fuera de casa pero ya estamos mentalizados en el próximo encuentro de liga. Desde que he venido aquí sólo me interesa ganar y sé la situación en la que estamos. El grupo está muy igualado y si ganas dos partidos hasta te acercas a los de arriba pero a mí eso me da igual. Lo único que interesa es ganar porque si no lo hacemos no vamos a salir de ahí. Hay que pelear mucho y hacer las cosas muy bien para salir de ahí abajo. No pienso en otra cosa y hoy hemos desaprovechado una buena oportunidad».