A resucitar cuando ya muy pocos lo esperan (15.30 horas)

¿Conseguirá el Recreativo de Huelva la permanencia en la Primera RFEF? Conforme pasan las jornadas, y aunque a día de hoy tiene el objetivo realmente cerca, a sólo dos puntos de distancia, dicho objetivo cada vez se antoja más complicado por las sensaciones que ofrece en el terreno de juego y por los síntomas con los que se está topando: errores en defensa, poco acierto ofensivo, escasas 'ayudas' arbitrales y mala fortuna con las lesiones y sanciones en el momento ya más determinante de la temporada.

Frente al Real Madrid Castilla este domingo (Nuevo Colombino, 15.30 horas) el Recre tendrá muchas ausencias importante, principalmente en defensa, por lo que su entrenador, Íñigo Vélez, deberá tener de futbolistas con un menor ritmo de competición y, quizás lo más preocupante, colocar a un par de ellos en posiciones diferentes a las habituales en ellos. Y encima tendrá que medirse a un rival que anda en forma y sin nada que perder, con lo cual la cuesta todavía se hace más empinada. El filial blanco, por la calidad que atesora, será el que lleve el dominio del partido aunque se juega menos que el Decano, pero los albiazules deben imponerse en factores como el de la casta y sacrificio, además de que cuentan con el factor grada a su favor, algo que puede pasarles a unos jugadores merengues que la mayoría de ellos son bastante jóvenes.

El conjunto onubense únicamente ha marcado dos goles, uno de ellos de penalti, en las seis últimas jornadas, saldadas con una victoria por la mínima ante el Yeclano, dos empates y tres derrotas. La sequía de sus delanteros es alarmante (en principio estará ya en la grada el nuevo fichaje albiazul, el peruano Sebastián Pienau) y su mejor futbolista juega en la segunda línea. Se trata de Paolo Romero, que está revolucionando los partidos pero que se encuentra demasiado sólo en su ímpetu y que además no está gozando de suerte de cara a la portería contraria. El Decano debe ser más incisivo y tener 'más mala leche' cuando llegue al área rival o sus opciones de salvación quedarán cada vez más mermadas. El encuentro de nuevo se antoja clave porque ya quedará una jornada menos por delante y porque este fin de semana hay varios enfrentamientos difíciles para los rivales directos del Recre en las catacumbas de la clasificación.

El Castilla, que ya superó en la ida a los albiazules por 2-1, marcha a seis puntos del 'play-off' y no ha perdido ninguno de los 14 encuentros que ha disputado en este año 2025, con cinco triunfos y nueve empates, siete de ellos en las siete últimas jornadas. Ambos equipos son los reyes del empate de la categoría (16 el filial blanco y 14 el Decano), pero las tablas no le servirían este Domingo de Resurrección a ninguno de los dos en la persecución de sus retos, de ahí que se espera que se vea un choque vibrante, con tensión y en el que no se puede cometer ningún error en defensa porque delante el Recre tendrá a dos de los mejores jugadores ofensivos de la Primera RFEF: Gonzalo, pichichi del grupo con 21 dianas, y Víctor Muñoz, que contabiliza ocho. Ambos ya le marcaron al Decano en la primera vuelta liguera en Valdebebas.

Once del Recreativo

Íñigo Vélez, el entrenador del Recreativo, contará con las bajas seguras de los sancionados Guillermo Centurión, Raúl Navas y Davinchi, además de los lesionados Juan Pablo Pereira, Malam Camará y Alberto López, mientras que también cuentan con pocas opciones de jugar Rafa Gálvez y Nico Njalla por sus respectivas molestias físicas.

Por lo tanto, de nuevo el míster albiazul tendrá que tirar para la convocatoria de algunos jugadores del filial, el Atlético Onubense, comenzando por el cancerbero Theo Folgado, además de que a no ser de que cambie su habitual dibujo táctico y no juegue en esta ocasión con tres centrales, deberá cambiar de su posición habitual a futbolistas como los pivotes Abraham Bahachille y César Moreno para retrasarlos a la zaga.

El posible once del Decano lo formarían Rubén Gálvez; Dani Perejón, Rubén Serrano, Carlos Becken, Zelu; Abraham Bahachille; Antonio Domínguez, Luis Alcalde, David del Pozo, Paolo Romero; y Caye Quintana.

En el banquillo se quedarían Theo Folgado; Alberto Vela, Dani Romero, David Soto, Zelu, Juan Cerrudo, César Moreno, Sergi Armero, Pablo Caballero y Juan Almeida.

Once del Real Madrid Castilla

En el Real Madrid Castilla, su entrenador, Raúl González Blanco, tendrá las bajas del lateral derecho David Jiménez, del mediocentro Chema y del delantero Loren Zuñiga, siendo sobre todo importante en sus esquemas Chema, que prácticamente lo ha jugado todo.

Arriba es donde más peligro tiene el filial merengue, principalmente con la movilidad, talento y gol de Gonzalo y Víctor Muñoz, a los que deberán vigilar muy de cerca los centrales del Decano.

Empate con nueve en el derbi de filiales. — Cantera Real Madrid (@lafabricacrm) April 12, 2025

La probable alineación estaría compuesta por De Luis; Edgar, Quique Rives, Manuel Ángel, Jacobo, Yusi, De Llanos, Pol Fortuny, Gonzalo, Víctor Muñoz y Mario Rivas.

En el banquillo, para posibles sustituciones, estarían Fran González, Antonio David Moreno, Lorenzo Aguado, Edgar, Piñeiro, David Ruiz, Alonso, Campos y Yáñez.