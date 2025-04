Íñigo Vélez asume que ante el Castilla «habrá futbolistas que jugarán en posiciones que no son las suyas pero tienen que competir bien»

Íñigo Vélez, el entrenador del Recreativo de Huelva, ha pasado esta mañana por la sala de prensa del Nuevo Colombino para analizar la importante final que afrontará este domingo, a las 15.30 horas, el Decano en casa ante el Real Madrid Castilla. Primero el míster albiazul volvió a recordar la mala fortuna que tuvo su equipo con el arbitraje y las ocasiones falladas el pasado viernes en la derrota por 2-0 ante el filial del Sevilla.

«Después de verlo y analizarlo creo que fue un partido en el que en la primera parte pudimos hacer varios goles de manera clara y ellos nos marcaron en la única ocasión que tuvieron. Y tras el descanso pensábamos que si seguíamos en la misma línea empataríamos. Llegó la expulsión y pese a eso seguimos viviendo en campo contrario. Al final hay que sacar conclusiones positivas y si diferenciamos el resultado con la imagen que dimos en el partido nos fuimos con buenas sensaciones y con que merecimos bastante más si hubiésemos tenido más efectividad», comentó.

En este sentido, también incidía el preparador del conjunto onubense en que «los primeros 60 minutos fueron difíciles de digerir. El primer error que cometimos, que prácticamente fue el único en el área, fue el gol, mientras que ellos cometieron errores, como fueron nuestras ocasiones de Paolo o de Del Pozo, y no las anotamos. El fútbol lo marcan los detalles. Yo soy optimista y creo que si creamos tantas ocasiones tan claras como las del otro día llegaran los goles y los triunfos. Creo que creamos más oportunidades que en ningún partido de la temporada. En el fútbol las cosas se decantan en las áreas, y en los últimos dos encuentros viendo las ocasiones en una o otra área hemos estado mejor que el rival. Pero a veces tú perdonas en las áreas y el rival no lo hace. No es normal haber marcado sólo un gol en los últimos 180 minutos. Son jugadores que siempre han hecho goles, así que hay que confiar en ellos».

Sobre la cantidad de bajas que tiene por sanciones y lesiones, sobre todo en defensa con las de Raúl Navas (le han quitado una de las dos tarjetas que vio en Sevilla pero cumple ciclo por acumulación de amonestaciones), Rafa Gálvez, Pereira y Davinchi, recalcó que «sigo teniendo jugadores para posiciones aunque está claro que son bajas importantes, sobre todo en la zona de atrás. Confío en que el que tenga que jugar lo haga bien. A nivel de defensa es una situación complicada porque estamos viviendo lesiones y sanciones. Al final habrá gente que juegue en posiciones que no son las suyas pero tienen que adaptarse para competir y tratar de hacerlo bien. César Moreno o Abraham Bahachille han entrenado y jugado de central alguna vez y mañana probaré varias situaciones y nos tenemos que amoldar porque no queda otra que sobreponerse y el que juegue que intente hacerlo bien. Tampoco tenemos lateral izquierdo por ejemplo».

De Abraham Bahachille, que ya no cuenta ni para él ni para el club, Vélez argumentó que «la semana que viene se fue a Valencia por un tema del pasaporte, pero hasta que no haya nada oficial sigue entrenando con nosotros. Es un tema de club y cuando se haga oficial el club ya lo notificará». Y de la posible llegada del ariete peruano Sebastián Pienau, recalcó que «seguimos igual y se está trabajando, pero estamos a miércoles y, aunque queda mucha semana, el domingo tenemos otra final y no va a influir si llega ahora un jugador a la plantilla. Todo lo que sea venir para intentar ayudar o apretar, bienvenido sea, pero hasta que no llegue no puedo dar mi opinión porque no hay nada nuevo».

Opinó también de la mejoría en las últimas citas del centrocampista David del Pozo: «Para mí es un 'box to box' que defiende y ataca. Bahachille ha ejercido más de ancla y Paolo de mediapunta. Del Pozo puede generar juego y llegar arriba. También lo he puesto a veces de '6' aunque casi siempre de '8'. Él es el primero al que le gustaría estar marcando goles y hay que seguir creyendo y confiando en él».

Sobre el rival de este domingo, el míster albiazul apuntó que «el Castilla viene también con bajas por sanción del último partido pero ha jugado toda la temporada con cinco atrás con los dos carrileros. Tiene arriba a Gonzalo y a Víctor Muñoz, que son jugadores que seguro que van a estar el año que viene en el fútbol profesional. Creo que vienen de una racha de 14 partidos seguidos sin perder y de empatar los siete últimos. Es un filial con un gran potencial. Son un equipazo, como muchos de esta categoría y nos planteará un partido complicado, como todos los de esta categoría, pero trataremos de sacarlo adelante».

Por último, sobre el apoyo que espera recibir este domingo de la afición, Íñigo Vélez dijo que «son tres finales en el Colombino y tres fuera, pero sólo pienso en la del domingo y en sacarla adelante. Desde que estoy aquí sólo pienso en el siguiente partido y esa es la realidad. Creo que la gente confía en el equipo, pero los resultados en el mundo del fútbol mandan. Es normal. Si ganamos el domingo la gente se va a volver a ilusionar. Yo sigo siendo optimista porque creo que llevamos dos grandes partidos en las dos últimas jornadas. Creo que ser jugador del Recreativo teniendo esta afición te tiene que hacer que aprietes más. Puedes notar esa presión de querer agradar en un ambiente de fútbol de verdad y prácticamente profesional. Yo les digo siempre que ojalá tengamos siempre el privilegio de jugar y entrenar en un club como el Recreativo. Tenemos jugadores de talla que ya han vivido este tipo de situaciones y cada uno dentro de esta situación tiene que cogerlo como algo bueno. El rival que viene también verá que este no es un equipo cualquiera con la afición que tiene».