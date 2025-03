Rubén Serrano dice que «éste es el equipo que queremos ser» y Rafa Gálvez asegura que no cometió penalti

Dani Perejón volvió al once inicial del Decano y rindió a un gran nivel en Alicante

A la conclusión del Hércules de Alicante-Recreativo de Huelva (1-2), varios jugadores del Decano atendieron a los micrófonos de Huelva FM.

RUBÉN SERRANO: «Ha sido una jugada un poco rara pero hay que estar ahí para meterla. La teníamos ensayada y ellos han fallado y lo he aprovechado y estoy contento por ayudar al equipo con un gol. Sabíamos que para ganar aquí teníamos que hacer un partido muy completo. Este es el equipo que queremos ser y nos hemos fajado muy bien. La afición nos había acompañado en todos los desplazamientos y por fin hemos podido dedicarles la primera victoria. Para mí el penalti ha sido muy dudoso».

RAFA GÁLVEZ: «Sabíamos que el Rico Pérez iba a ser complicado pero la unión del equipo se ha notado. Hemos hecho una buena semana de trabajo y hemos traslado al campo las ideas del entrenador. Hoy se ha visto a un equipo solidario en el que cada jugador ha ayudado a sus compañeros y por eso hemos ganado. Sabíamos que el de al lado era nuestra familia y por eso hemos ganado. Yo soy muy sincero y ni he tocado al rival pero el árbitro ha caído en el error y lo ha pitado. Al final hemos ganado y ha quedado en anécdota. Este club, que es el Decano, siempre tiene presión, pero este resultado nos va a ayudar para afrontar el tramo final de la competición».

DANI PEREJÓN: «Me he sentido muy bien en el campo y la recuperación pienso que me ha ayudado porque he estado muy poco tiempo parado. Empecé a correr muy pronto y ya estoy de nuevo a mi nivel de antes. Nos hacía mucha falta esta victoria. El míster nos exige a los carrileros que seamos solidarios en defensa pero también que nos incorporemos hacia arriba para ayudar a los delanteros. Creo que hemos competido desde el primer minuto hata el último y hemos tenido la recompensa de la victoria. Ojalá podamos darle continuidad a este triunfo».

PAOLO ROMERO: «Creo que el equipo ha hecho un partido a nivel defensivo y ofensivo y en lo personal cada vez estoy más contento porque creo que voy aportándole más cosas al equipo. Me siento muy cómodo en la posición que he jugado, con libertad moviéndome de un lado hacia otro. Yo intento siempre tirar hacia adelante aunque en los últimos minutos ya estaba un poco cansando. Pero siempre intento tener ocasiones».

DAVID DEL POZO: «Creo que hemos hecho un buen partido, con una presión alta, y pienso que el partido se podría haber decantado antes a nuestro favor porque tuvimos muchas ocasiones pero lo importante es que nos hemos llevado los tres puntos».