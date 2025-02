Rubén Serrano y su opción de salir en invierno: «Le dije al míster que mi compromiso con el Recreativo es máximo»

El central del Recreativo de Huelva Rubén Serrano ha pasado esta mañana por la sala de prensa del Nuevo Colombino y ha comenzado haciendo su valoración de la última derrota liguera sufrida por el Decano en Santo Domingo frente al Alcorcón (1-0).

«Creo que fue un partido cerrado y parejo con pocas ocasiones claras de ambos equipos y es verdad que cuando encajamos el gol el equipo se abrió un poco buscando el empate y ahí tuvieron al final alguna opción más. En el gol tuvimos un poco de desajute en defensa pero ellos lo hicieron bien y creo que es más mérito de ellos que demérito nuestro. Lo bonito de este deporte es que cada fin de semana te puedes reivindicar y conseguir los tres puntos corrigiendo errores», comentó.

Sobre el desarrollo del encuentro, esgrimía también que «sabemos que los rivales nos estudian a la perfección y creo que la primera parte fue un poco más nuestra y tuvimos un par de llegadas con mucho peligro que no materializamos. El Alcorcón tiene buen plantilla y jugadores arriba con mucha calidad y en la segunda parte hicieron cambios y nos hicieron mucho daño. Sólo tenemos que mirarnos a nosotros y corregir lo que hicimos mal para que no vuelva a ocurrir en futuros partidos».

En cuanto al choque de este domingo (Nuevo Colombino, 12.00 horas) ante el Villarreal B, el canterano albiazul esgrimía que «es el típico filial que tiene mucha calidad. Acumula gente por dentro y cuando roba hace transiciones muy rápidas. Tenemos que estudiarlos bien pero sobre todo debemos saber nosotros lo que tenemos que hacer. Anteriormente hemos hecho muy buenos partidos en casa y tenemos que tener las ideas claras y tener confianza. Ni antes cuando ganábamos un partido y empátabamos otro teníamos la cabeza puesta en el 'play-off' ni ahora que hemos perdido un partido vamos a pensar en el descenso. Tenemos que hacer de casa un fortín y lograr los tres puntos, que estamos muy necesitados de ellos».

Rubén Serrano tuvo una oferta del Albacete de Segunda División para marcharse en el mercado de invierno. «Es verdad que le presentaron una oferta al club pero desde ese momento le mostré mi compromiso al míster y al club. Mi agente y el club trabajaron en ello y yo me mantengo al margen porque mi labor es la de entrenar y jugar partidos. Le dije al míster que mi compromiso es maximo cada vez que me pongo esta camiseta. Ya es pasado y no hay que darle más vueltas», apuntó el central, que todo apunta a que el próximo verano dejará dinero en las arcas del club albiazul con un traspaso a otro club de superior categoría.