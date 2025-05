Sergi Guilló manda ánimos al Recre: «Es imposible que le caiga mal a nadie»

Sergi Guilló, técnico de la UD Mérida, manifestó tras ganar al Recreativo de Huelva 0-1 que «nuestro partido ha sido muy malo, pero eso importa poco. Queríamos sacar el resultado. El Recre empezó bien, teniendo el balón, mucha movilidad, asumiendo situaciones. No hemos podido estar tan arriba como nos gusta y nos han ido comiendo terreno».

Continuó diciendo que «con el gol encontramos cierta tranquilidad y estuvimos mejor con balón. En la segunda parte, con la tensión de verlo cerca, no hemos estado bien en los últimos metros».

Quiso dar «el mayor ánimo a un club que es imposible que le caiga mal a nadie. El Decano es un club que no ha tenido una buena temporada, pero casi todos a los que nos gusta el fútbol tenemos cierta amistad con este club y desde aquí le deseo que vuelvan rápido y ojalá que pronto esté en el fútbol profesional».

«El equipo sabe que no ha hecho un buen partido, que no hemos controlado bien. Hubiésemos hecho mejor partido si no hubiéramos marcado tan pronto. El equipo no se ha encontrado mucho con balón. El Recre no ha hecho buena temporada pero tiene buenos jugadores»

No obstante, recordó que «veníamos haciendo buen fútbol» y ahora siente «mucha alegría». Especialmente se ha acordado de su familia, que está lejos y del «esfuerzo que hemos hecho durante el año. Es un premio muy grande».

Señaló que «en el futbol se celebran pocas cosas. Es muy difícil y durante 38 jornadas en casi todos los equipos hay más momentos malos que buenos y hemos tenido una temporada atípica en ese caso, con más momentos buenos que tristes. Hoy es un premio bonito y vamos a por más en el playoff».